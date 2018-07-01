Milletin işi gücü yok, seçim derdi bitmiş, geçim derdi başlamış, ama hâlâ herkesin dilinde transfer yasağının kalkması, transferin önünün açılması…

Başka bir şey konuşulmuyor…

Ve tabii ki ‘benim ‘Transfer yasağı kalkmasın, tamamen kendi çocuklarımız formayı giysin, hangi ligde olursak olalım, ‘Sevdanın ligi olmaz’ teorim çürüyor…

Kentte yalnızlar içerisindeyim…

Ama Allah’a şükür yalnız değilim…

Benim gibi, geleceği düşünen, günlük yaşamayan birkaç kişi var yine de kentte…

Ama gerçekten çok azız…

Sessiz çığlık bir gün bir patlarsa, görürsünüz ama…

Yani bu kentte, açık açık belirtiyorum biz azınlıktayız, çoğunluk transferin önünün açılmasından yana…

Bir an önce Süper Lig’de olalım…

Bir can önce gelsin, hemen gelsin, şimdi gelsin mantığı yürütülüyor…

Tıpkı 2007’de ben ‘Süper Lig’e çıkmayalım, bu kulübün kapısına kilit vurur’ dediğimde kızanların sonra ‘Haklısın’ deyip kıçına baka baka bir daha kulübe uğramaması gibi…

Sonra haklı olsam ne çıkar…

Takım amatöre kadar düştükten sonra…

Neyse…

***

Ben yine sorumluluğumu yerine getiriyorum…

Yarın bir gün torunlarımın yüzüne bakarken, “Biz kulübü satacak simsarlara teslim edenlerden olmadık’ diyebileceğiz…

Kulübümüzü kapılarda dilenci olmasın diye mücadelemizi verdik diyeceğiz…

En azından ‘Müsterihiz’ diyeceğiz…

“Günü birlik şovlarla işimiz olmaz, tribüne oynamayız, oramız buramız oynadı” diyebileceğiz…

Çünkü biz Kocaelispor’u gerçekten sevdik, yürekten sevdik, pazara değil mezara kadar sevdik diyebileceğiz…

***

Başlığa dönelim…

Transferi ‘Aç, aç’ diye haykıranlar, gözümde Çanakkale’deki acemi askerlik anılarımı canlandırdı…

Baykan ve yönetime kimse kızmasın…

Tüm kent böyle istiyor…

Muammer Çelik ve zamanın yönetime dedikleri gibi yarın da Bahri Yavuz ve yönetimine dediklerini bırakmayacaklar…

Göreceksiniz…

Ben de buradayım…

Siz de buradasınız…

Orgeneral Bahri olacak…

Zorgeneral Bahri…