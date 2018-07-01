Süleyman Soylu;

T.C.’nin İçişleri Bakanı…

Ne demiş?

‘ Bundan böyle CHP’liler şehit cenaze törenine alınmayacak! ‘

Hoppala paşam, işte Keşan…

Adam sanki İçişleri Bakanı değil,

Sanırsınız “Cenaze İşleri Bakanı !

Hadi;

Seçim sırasında, seçimlerden önce, seçimlerden sonra alanlarda meydanlarda, bir “OY” için milleti böldünüz, ayrıştırdınız, kutuplaştırdınız, ötekileştirdiniz…

Bütün bunlar yetmedi şimdi de sıra ”cenazelere mi “ geldi ?

Bu ne kendini bilmezlik, bu ne haddini aşmadır?

Sen kim oluyorsun da “ şehit “ cenazelerine tavır alıyorsun?

Sen bu ülke içinde birlik-beraberlik,huzuru sağlayacak bir bakan mısın,

yoksa, milleti birbirine kırdıracak adam mısın?

Seçim olmuş bitmiş. Atı alan Üsküdar’ı geçmiş. Sen hala neyin peşindesin?

Madem İçişleri Bakanısın siyasilerin “sakıncalı” mahkumları cezaevinde ziyaretleri sakıncalı, o zaman neden bir siyasiyi hedef alıyor, bir başka siyasi liderin bir başka mahkumu ziyaretini görmezden geliyorsun?

Senin hafiyeliğin bu kadar mı?

Kaldı ki:

cenazedeki şehidin hangi partili olduğunu nereden biliyorsun?

Yoksa, bütün şehitler senin partinin mensupları mı?

Bu vatan için şahadet şerbetini içen canını veren senin partinin mensubu olmayan başka partilerin evlatlarından ŞEHİT olan yok mu, diyorsun?

Yazık çok yazık !

Sen nasıl bir bakansın ki koltuğun altından kaymasın diye böyle manipülasyonlara giriyorsun..

Seçim öncesi herkes birbiri için bir şeyler söyledi. Ama seçimden sonra herkes birbirini tebrik etti, hiç kimse birlik beraberlik bozgunculuğu yapmadı.

Sen, sen Soylu efendi sen kendini ne sanıyorsun da “şehit” cenazeleri konusunda cenazeye kimin katılıp katılmayacağına karar veriyorsun?

Sen içişleri bakanı mısın yoksa Diyanet İşleri Başkanı mısın?

Bu milleti daha fazla aptal yerine koymaktan vazgeçin!

Bakın, siz vazgeçmezseniz o zaman bu millet sizden vazgeçer…

Bu işler senin mesleğin “ sigortacılık” işine benzemez!

Hem sen kim oluyorsun, memlekette düzen değişti.

Bu memlekette Başbakan bile olmayacak…

Sen belki de BAKAN bile olamayacaksın,

Valilere verdiğin talimatla baş başa kalacaksın!

Düşün artık bu milletin yakasından vazgeçin hala şehit kanı ile oy sömürüsü yapmaktan vazgeçin.

Eğer soyadın gibi soylu isen ya bu milletten özür dilersin ya da;

Bakanlık görevinden istifa eder ONURUNLA gidersin!

Aksi halde siyasi tarihimiz de “İçişleri Bakanı” olarak değil de,

“CENAZE İŞLERİ” Bakanı olarak anılmaya mahkum olursun!