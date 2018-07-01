49 yıl önce Demirel’in köyünde CHP’ye çıkan 2 oyu nasıl aramıştık?

Gazetemizin çarşamba günkü manşetinde “Akşener’in köyünde Erdoğan birinci çıktı” haberi vardı.

Bu haber beni yarım aşır öncesine götürdü.

1969 yılına…

Ankara’da okuyorum, Milliyet’in Ankara Bürosu’na takılıyorum.

14 Ekim genel seçiminden bir gün sonra…

Yine bürodayım…

Rahmetli Mete Akyol, “Haydi, senin memlekete gidiyoruz” dedi.

“Ne oldu, hayırdır?”

“İslamköy’de CHP’ye iki oy çıktı, o oyları verenleri bulup konuşmamız lazım…”

Arabaya bindik, Isparta’ya doğru yola koyulduk.

Demirel’in en güçlü günlerinde…

Demirel’in köyünde…

Adalet Partisi dururken CHP’ye oy atan o iki kişi kimdi acaba?

Hatırlıyorum, o yıllarda, parti liderlerinin memleketlerinde, hele memleketi bir köyse, seçimlerde bir başka partiye oy çıkması, büyük alay konusu olurdu.

“Şuna bak, kendi köyünden bile silme oy alamıyor” diye…

Liderler durumu açıklamakta zorluk çekerlerdi.

İslamköy’e vardık, kahveye oturduk, baktık herkes CHP’li avında

Mete Akyol, Isparta’ya hareket etmeden önce, 1961 ve 1965 seçimlerinde İslamköy’de Adalet Partisi dışında başka bir partiye oy çıkıp çıkmadığını kontrol etmiş.

Çıkmamış…

Oyların tamamı Adalet Partisi’ne!

Ancak 69 seçimlerinde 2 fire var.

Hem de CHP’ye…

Bunun yenilir yutulur tarafı yok!

İki oyun CHP’ye çıkması, İslamköy’de oturanlara çok koymuş.

Kahveye girdiğimizde, baktık herkes kara kara düşünüyor.

“Biz şimdi Süleyman Bey’in yüzüne nasıl bakacağız” diye of-pof ediyorlar.

Çoktan “CHP’li avı” başlamış bile.

O mu, bu mu?

1450 seçmenin 1448’i Adalet Partisi’ne oy vermiş, iki oy CHP’ye…

Diğer partilere; Millet Partisi’ne, Güven Partisi’ne, Yeni Türkiye Partisi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Türkiye İşçi Partisi’ne olsa, yine fazla üzülmeyecekler.

Ama CHP’ye…

Olacak şey değil!

Kendi aralarında tartışıyorlar…

Elektrik dedik, içme suyu dedik, yapmadı mı?

Ortaokul dedik, yapmadı mı?

PTT dedik, yapmadı mı?

Arazi sulama suyu dedik, yapmadı mı?

Taa köyün içine kadar yollarımızı asfalt ettirmedi mi?

Daha ne isteyecektik, İslamköy’ü başkent yapacak hali de yok ya!

Demirel’in köyüne yaptığı hizmetleri sıraladıkça, utançlarından birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı.

Sonunda karar verdiler, oracıkta bir “tahkikat komisyonu” kurdular.

Şüphelendikleri isimleri alt alta yazdılar, başladılar dolaşmaya.

Şüphelendiklerine “üçten dokuza şart olsun” yemini ettirdiler

Unutmuştum, bu satırları yazarken hatırladım.

Tahkikat komisyonunun bazı ziyaretlerinde biz de bulunmuştuk.

“Üçten dokuza şart olsun ki, CHP’ye oy vermedim” yemini ettiriyorlardı.

Anadolu’da hâlâ kullanılıyor mu bilmiyorum, bu yemin o dönemde en ağır yeminlerden biriydi.

Bu yemini edenler kendini temize çıkarıyordu.

Komisyon üyelerinden biri, unutmadım onun adı da Süleyman’dı, bir ziyaret sırasında tam “Demirelvari” konuşmaya başladı:

“Köyümüzde CHP’ye iki oy çıkmış olması demek, köyümüzde illaki iki CHP’li var demek manasına gelmez…”

“Ya ne manasına gelir?” diye sorduk.

“Köyümüzde iki CHP’li olsaydı, onların kimler olduklarını bilirdik. Biliyor muyuz bu köyde iki kişinin CHP’li olduğunu? Bilmiyoruz… Madem bilmiyoruz, o halde onlar yoklar demektir.”

Devam etti…

“Bu köyde esas CHP’li bir kimse olmadığı gibi, şüpheli CHP’li bir kimse de bulunmaz. Esası, hakikisi, şüphelisi, gizlisi, yani CHP’linin hiçbir cinsi yaşamaz bu köyde.”

Mete Akyol, hemen kılçık attı

Mete Akyol, o yıllarda gazeteciliğin zirvesinde.

Biz gazeteci heveslilerinin idolü!

Hemen ortalığa kılçık attı:

“İçinizde hiç İsmet Paşa’nın emrinde savaşmış bir gazi var mıdır?”

“Asla… Hayır…”

“İçinizde hiç İsmet Paşa’yı seven var mıdır?”

“Asla… Yok…”

Baktık İsmet Paşa’dan bir şey çıkmıyor, köydeki görevlileri bir bir sormaya başladık.

“İlkokul müdürü olabilir mi?”

“Olamaz… O, doğma büyüme buranın çocuğudur… Sapına kadar İslamköy’lüdür…”

“Ya PTT müdürü?”

“Hayır, olamaz. PTT müdürü mührü kıratın altına basmış, yabancıyım benden şüphelenmesinler diye sandık görevlilerine göstermiş. Şahitleri var…”

“Yetiştirme yurdu müdürü olabilir mi?”

“Kesinlikle… O da bu köyün evladıdır. Köyüne leke sürdürmez.”

Sonunda 2 CHP’liden birini bulduk, diğeri…

Saatlerce dolaştık, sorduk soruşturduk, CHP’ye oy atan iki kişiden birini bulduk.

Daha doğrusu tahkikat komisyonu başkanı buldu.

“Gözleri görmez, eli tutmaz, titrek ninedir biri. Atın altına mühür basıverin demesine rağmen sandık görevlileri yardım etmediler. Kendi bastı mührü. Eli titremiş yanlış basmıştır…”

İnandık, kabul ettik.

Ya diğeri?

CHP’ye oy veren diğer seçmen kim?

Ankara’ya döndük, doğruca Başbakan Demirel’in evine gittik, ona sorduk.

Cevap:

“Hiçbir İslamköy’lü CHP’ye oy vermez. Vermemiştir de… Mevzu bahis o iki oy asla İslamköy’lülere mal edilemez…”

Mete Akyol, “Gökten düşmedi ya bu iki oy, beyefendi…” diye söze girdi.

Demirel, aynen hemşerileri gibi konuştu:

“İnsanın körü vardır, az göreni vardır. Eli titreyeni vardır… Kiminin eli yaşlılıktan titrer, kimi gençtir, heyecandan titrer eli… Mührü tam Adalet’in altına basacakken, kaydırır CHP’nin altına basmış olur. İslamköy’deki bu iki CHP oyunun başka izah tarzı yoktur. Va mı bunun başka izah tarzı?”

Ve 49 yıl sonra Gündoğdu olayı

Size yarım asır önce yaşadığım bir gazetecilik olayını anlatmaya çalıştım.

Tabii Türkiye çok değişti.

İletişim ve ulaşım olanakları arttı, köyler boşaldı, kentler kozmopolit hale geldi.

“Sahiplenme” duygusu bugün de var, ama eskiye göre azaldı.

Kozmopolit yapı, kent bilincini zayıflattı, yok etti.

Elbette, Meral Akşener’in doğduğu köy olan Gündoğdu’da, Akşener dışındaki liderlere “oy çıkmaması” beklenemez.

Doğrusu, ben beklemiyordum…

Ama şunu bekliyordum, en fazla oy alan lider Meral Akşener olsun.

Recep Tayyip Erdoğan da alsın, Muharrem İnce de alsın, ama Meral Akşener daha fazla alsın.

En nihayet onun köyü.

Tersine bir sonuç çıktı.

Gündoğdu Köyü seçmeni; cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a 1700, İnce’ye 669, Akşener’e ise 503 oy verdi.

Demek artık, her zaman her horoz kendi çöplüğünde ötmüyormuş.

İyi pazarlar!