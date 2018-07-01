Peki ama insanlar NEDEN BAŞARILI olmak isterler?

Başarılı olamıyoruz;

Çünkü plan yapmadan işe atılıyor,

gözümüz korkunca çekiliyoruz,

negatif düşünüyor,

işi kitabına uyduruyor,

mazeretlere bayılıyoruz.

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Biyografi okumayı sever misiniz?

Hani çocuklukları kir pas içinde geçen; ama gençlik yıllarında ne kadar parlak bir insan olduklarına dair ilk ipuçlarını veren ve daha sonra inanılmaz başarılarıyla gözlerimizi yuvalarından fırlatan devlet adamları, ünlü yazarlar, dahi ressamlar ve müzisyenlerin renkli ve çılgın hayatları...

Ortak paydaları, anahtar kelimeleri ‘başarı’ dır.

YÜCE DAĞLARIN ZİRVESİNDE

Kendileri için tüm fırsatların uçup gittiğini düşünen tüm anne babaların çocuklarını oturttukları ışıltılı bir tahttır aynı zamanda.

Küçücük beyinlere ilk kazınan kelimelerden biridir başarı...

Peki ama insanlar neden başarılı olmak isterler?

Başarı eğer, Kişisel Gelişim Uzmanı Mümin Sekman’ın dediği gibi “istenilen şeylerin bedelini ödeme süreci” ise bir bedel ödeyeceğimizi bile bile neden koşarız yüce dağların zirvesinde oturan o sihirli kelimeye?

Başarılı olmak istiyoruz; Çünkü...

MECBURİYET VE BAĞIMLILIK...

Kişisel gelişim üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Mümin Sekman, insanları sürekli daha fazlasına ve daha iyisine zorlayan faktörleri beş maddede topluyor. İhtiyaçlar, korkular, duygusal çekişmeler, mecburiyet ve bağımlılık...

İhtiyaçlarınızı şöyle bir gözden geçirin; bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar var, en temel ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundasınız; ama iş bununla bitmiyor; konforlu yaşamak saygınlık ve prestij kazandıran nesnelere sahip olmak, entellektüel isteklerinizi karşılamak istiyorsunuz aynı zamanda.

SOPA TEORİSİ!

Hiçbir zaman tükenmeyecek bu ihtiyaçlara ulaşabilmek için yaptığınız çalışmaların sizi başarıya götürmesi oldukça muhtemel.

Bir de korkularınız var tabii, yaşlanınca kimselere muhtaç olmamak için, bir hastalık anında tedavi giderlerini karşılamak için çalışmak ve başarılı olmak zorundasınız.

Mümin Sekman buna ‘sopa teorisi’ diyor.

Bir iş başarıyorsanız arkanızdaki sopadan kaçmak içindir.

Bu arada, kendisini küçümseyen birine gününü göstermek, sevgilisinin takdirini kazanmak için başarılı olanların sayısının hiç de azımsanmaması gerektiğini hatırlatıyor Sekman...

‘ABİ’ DİYE HİTAP ETMEK

Türk usulü başarı…

‘Başarı kavramı kültürlere göre farklılık gösterebiliyor.’diyen Mümin Sekman,

“Türk Usulü Başarı” adlı kitabında örflerimize ve genel karakterimize göre şekillendirdiğimiz başarı kurallarını anlatıyor. Mümin Sekman, Türkiye’de bir konuda ne kadar yetenekli olduğunuzdan çok, kimleri tanıdığınızın önemli olmasının Türk usulü başarı kurallarından birisi olduğunu söylüyor.

Hemşehricilik ya da ‘abi’ diye hitap etmek kim olursanız olun sizi bir yerlere getirebiliyor. İnsanların kendi istekleri için başarılı olmak yerine, başkalarına kendilerini ispatlamak için didinmeleri, negatif düşünmeleri, fikir işçiliği yerine beden işçiliğini önemsemeleri, standart ve ölçülebilir başarılar yerine ‘ elimden geldiği kadar’ ya da ‘en kısa zamanda’ gibi ifadelerle açığa çıkan göz kararı başarıları kabullenmeleri de yurdumuzun başarı kültürünü açıklayan örnekler arasında sayılıyor.

NEDEN BAŞARILI OLAMIYORUZ?

Türkiye’de başarılı olmak için yapılması gerekenlerle yapılanların birbirinden farklı olduğunu söylüyor Mümin Sekman.

Biz hızlı başlıyor ve hızlı bırakıyoruz, kuralları kendimize uyduruyor, plansız yaşıyor, başarıyı kendi elimizde olmayan nedenlere bağlıyoruz.

Bu maddelere bir de günü kurtarmak için didinmemizi de eklersek evrensel başarı kriterlerinden neden bu kadar uzak düştüğümüzü anlayabiliriz.

SABANCI’DAN ÖNERİLER

Hedefiniz nedir onu bilin.

Sağlık her şeyin başıdır.

İnanın, manevi dünyanız zengin olsun.

Bilgili olun.

Gözünüzü açın, fırsatları değerlendirin.

Risk almayı bilin, cesur olun.

Güvenilir insan olun.

İşi iyi yapanlarla birlikte çalışın.

Müesseseleşin.

Tasarrufa önem verin. (Kigem.com)

Başarılı olmak için vazgeçmeniz gereken 6 ALIŞKANLIK

1. Çabuk pes etmek

2. Uyum sağlamayı reddetmek

3. Yeterince iyi olduğunu düşünmek

4. Başarısızlıktan korkmak

5. Rahatlığı tercih etmek

6. Mükemmel anı beklemek