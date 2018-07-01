“Kalpleri müteferrik olanları, akıl birleştiremez. Yani anlam-daş olamayan bireyler vatandaş, yurttaş, hatta dildaş olsalar bile bir millet olamazlar; olsa olsa çıkar-daş olabilirler. Çünkü millet aynı dili konuşan değil, aynı hali paylaşan kişilerden oluşan insan topluluğudur.”

Diyor Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

Haklı ikazını yaparken acaba durum tespitinde de mi bulunuyor diye düşünmeden edemiyor insan…

Zira Türkiye’ye baktığımızda uzun müddettir bizi “anlamdaş” kılan değerlerimizin ciddi bir erozyona uğradığı gerçeğinin, farklı kesimlerin ortak bir endişesi olarak sıkça dile getirildiğini görüyoruz.

O nedenle aynı dili konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz.

Çünkü birbirimizi dinlemeye bile tahammül edemiyoruz.

Dinlemediğimiz için sağlıklı iletişim kuramıyoruz.

Sağlıklı iletişim kuramadığımız için farklı anlam zenginliklerinden beslenemiyor, anlam dünyamızı daraltıyoruz.

Ve neticede gittikçe yalnızlaşıyoruz.

Fiziki anlamda değil.

Ancak “anlamdaş” olabilme açısından yalnızlaşıyoruz.

Yalnız insanın başkasının halinden anlamasını bekleyebilir misiniz?

Bekleyemezsiniz.

Zira onun “başkasına” dair tecrübesi ancak kendi ile sınırlıdır.

Kendinden başka ölçütü yoktur.

Kendinden başka ölçütü olmayanın dünyasına yön veren temel değer ise bencilliktir.

Bencilliği hayatının merkezine almış insanın mutlu, huzurlu ve tatminkar olmasından bahsedebilir misiniz?

Ben böyle bir örnek görmedim.

O nedenledir ki bizi birleştiren değerler bizi bölmeye başladı.

Mesela dilde bölünüyoruz.

Sadece Türkçe’de bile ortak noktamız azalıyor.

Her yeni nesilde farklı bir Türkçe ortaya çıkmaya başladı.

Dolayısıyla bırakın elli yüz seneyi beş sene farkla artık nesiller birbirini anlamakta zorlanıyor.

Ve birbirini anlamaya çalışmak yerine “anlaşılamamaktan” şikayet ediyor.

Mesela dinde bölünüyoruz.

Dinin ortaya koyduğu değerler doğrultusunda ortak amaç etrafında birleşmek ve “anlamdaşlık” kurmak varken, birbirimizden ne kadar farklı olduğumuzu vurgulamayı, “dindarlığımızı” sergilemek adına adeta görev ediniyoruz.

Birbirimizden ne kadar farklı olduğumuzun altını çizmek ve bunu adeta kutsamak hangi anlamdaşlığı beraberinde getirebilir ki?

Ve hayatı anlamlandırmada ortak paydada buluşamayan insanlar nasıl “tek” millet olabilir ki?

İşte eğitim sistemimizin en büyük meselelerinden biri budur.

Bunu aşamadığımız sürece coğrafyada yaşananların bizi birer yaprak gibi savurması da kaçınılmaz olacaktır.

Umarım yanılıyorumdur…