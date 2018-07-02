Cengiz Kahraman baba, bizi bırakma!..  

Babamın çocukluk arkadaşı…

Beni bir maçta oyundan ihraç edenlerden sadece biri…

(Rahmetli babam bile beni oyundan atmıştı)…

Futbol ve basketbolda bu kadar başarılı bir oyuncu, antrenör, hakem az bulunur…

Hele hele hakemliği…

Dünya hakemliği onu kazanamamışsa, biraz kilosundan çokça da otoritelerin dikkatsizliğindendir…

İzmitli Cengiz ağabeyimin kendi gibi öz İzmit eşi Gönül Muslu Kahraman hocamı anlatmaya kalksam, buradaki sayfalar yetmez…

***

Hele hele Cengiz ağabeyimin, dünyada kendisi için özel olarak çıkarılan 6.24 kuralının (üçlük basket) efsanesi Freeman ile, benim gözlerimin ve objektifimin tanıklığında yaptığı 3 sayılık yarışı kazanması, hâlâ hafızalarımdan silinmez… Freeman bile onu, gözlerini patlatarak hayretle izlemişti…

İşte öyle bir adam Cengiz kahraman ağabeyim…

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Çocukluğumuzun spor KAHRAMAN’ı o…

Hâlâ da öyle…

Yetiştirmediği, el değmediği oyuncu kalmamıştır…

O dev cüssesine göre, son derece naif, ince ve diksiyonu da son derece kuvvetli bir İzmit beyefendisidir…

Mimarı olduğu, günlerdir sayfalarımızda yer verdiğimiz sezon kapanış ödül töreni dillere destan olmuştur…

Efsane sayı kraliçemiz Nurgül Karlıoğlu Söylemez ile Kocaelispor’da bayan basketbolunu yeniden canlandırma gayretleri, şampiyon olmalarına rağmen, lige katılmama kararıyla derin yara almıştır…

Aşık olduğu Kocaelispor’a küstürülmüştür Cengiz ağabey…

Sonra yine üretmeden duramayacağı için, İzmit Basketbol İhtisas Kulübü’nü kurarak, kendi yağıyla kavrulmuş ve bütçesinin yettiği kadarıyla da bugünlere getirmiştir…

Kocaeli Basket ile de aynı şeyi yapmıştır…

Bu kentli olma konusunda, çok şeyler öğrendiğim ve örnek aldığım ağabeyimdir Cengiz Kahraman…

Konu, onun istifa kararıyla ilgili…

Yoruldu sanırım…

Çünkü ben Cengiz ağabeyin çok sevdiği bir görevden istifa etmeye kalkışmasını ilk kez görüyorum…

Öyle istikrarsız işler yapmaz… Yarıda bırakmaz…

Şimdi de sezon bitti, görevini yapmış ve istifa dönemine gelmişse, bir bildiği vardır…

Yine yarı yolda bırakmıyor…

Ama, Kocaeli basketbolunun, hatta hatta Kocaeli sporunun ona ihtiyacı var…

İzmit Belediyesi bir çalışma yapıyor…

Hidayet Türkoğlu kentimize defalarca geldi ve İzmit ilçesi ‘Pilot bölge’ seçildi…

Bunu örnek alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bir şeyler yapması gerektiğinin farkına vardı…

Harekete geçti…

Kentimizde basketbol denince, önemli katkıları unutulmaz olan Dç. Dr. Levent Atalı da Kocaeli Üniversitesi’nde ve öğretim üyesi olarak göreve hazır…

Bu üç güç birleşirse, ortak hareket ederse, bu kentte bir erkek basketbol takımı kurulacaktır…

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi, bu kentin sporunun olmazsa olmazıdır…

Mutlaka sporun ve özellikle de basketbolun içerisine çekilmelidir…

Bunun için kentin spordaki kanaat önderlerinin de liderlik yapması gerekir…

***

Cengiz Kahraman, üniversitede tez yapılacak kadar önemli katkılar sağlamıştır…

Her türlü imkânsızlığa rağmen bunu başarmıştır…

Şimdi de bu görevden ayrılmak istiyorsa, mutlaka bir şeyler yapılmalıdır…

Ben şahsen buradan, kendisine, bu görevi bırakmaması gerektiğini, yeni projelere herkesi katarak düşüncelerini aktarmasını, destek istemesini öneriyorum…

Cengiz Kahraman demek, sadece basketbol demek değildir…

Kocaeli sporu demektir…

Kocaelispor demektir…

Bu kenti seviyoruz…

Basketbolu seviyoruz…

Cengiz ağabeyi seviyoruz…

Böyle gerçek KAHRAMAN’lara ihtiyacımız varken, kaybetmek istemiyoruz…

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Artık bu kentin değerlerine sahip çıkalım…

Ahmet Taşçı neyse…

Haldun Alagaş neyse…

Taşkın Kahveci neyse…

Cengiz Kahraman da odur…

Bu kentin çocuğudur ve benim gönlümün ve GÖNÜL ablamın şampiyonudur…

NOT: Yazım bittiğinde Cengiz ağabeyin göreve devam haberi geldi… Yine de yazının konusu farklı olduğu izin ruhunu bozmamak istedim…