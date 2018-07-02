Seçim sonuçları ve CHP

Siyaset; farklı çıkar grupları arasındaki iktidar ve çıkar mücadelesidir!

Bilgi, bilim ve teknoloji alanında gelişmiş, ekonomik sorunlarını aşmış, ulusal geliri yüksek ve “adil paylaşımı” sağlamış, “sosyal güvenlik sistemi” ile tüm vatandaşlarına güven veren, “demokrasi kültürü” oluşmuş ülkelerde bile, vatandaşlar oy verirken, “hangi siyasi partinin programı benim için neler vaat ediyor?” diye düşünür ve buna göre oy verir.

Bizim gibi, eğitim-kültür düzeyi ortalamanın altında ülkelerde, büyük vatandaş kitleleri; ekonomik sorunlar, ağır dış borçlar, temel insan hakları, adalet, yargı, sosyal güvenlik ve üretim ilişkileri konularında yeterli bilgi ve bilinç içinde olamazlar! Bu, “halkı küçümsemek” olarak algılanmamalıdır. Bir ülkede “eğitim-kültür düzeyini” de siyasi iktidarlar belirler! Bu ülkede, bir üniversite yönetici profesörümüz açıkça; Eğitimli insanları “baş belası” olarak görüyor! “Din adamı” gibi görünen kimileri, Kur’an dışı hurafelerle, geniş halk kitlelerini uyutup uyuşturmanın peşinde! İlkokul öncesinden başlayarak genç beyinleri “Cumhuriyet, Laik devlet ve Atatürk” üzerine yalanlarla doldurup, “Dindar ve kindar bir nesil” üretmenin hedefindeler! Ne yazık ki, bu hedefe de büyük ölçüde ulaşmış görünüyorlar!

“ RESMİ Gazete’nin bile yalan yazdığını” düşünecek kadar akıl ve bilinçten yoksun insancıklar üretiliyor bu ülkede.

Maddi ve manevi açıdan ezilen emekçi kesimler “celladına aşık kurban” misali, kendi sınıfsal gerçeğine aykırı yönde oy kullanabiliyor!

Seçimlerde “şaibe” ve “alenen işlenen hilelere” rağmen, siyasi partilerin gücü “gerçek bir demokrasiyi” yaşatma gücünü bulamıyor!

İşte, bu koşullar altında CHP’yi yorumlamak gerekir!

Sınıfsal tercihini emekçi halk kesimlerinden yana yaptığını belirten, “Demokrasiye, Laik Devlet’e, Sosyal Hukuk Devleti’ne sahip çıktığını söyleyen CHP, neden beklenen başarıyı gösterip, vatandaşı ikna ederek iktidar olamıyor?

Neden “sağ ve sığ siyasete” yanaşıyor?

Neden öncelikle “Parti içi demokrasiyi” hayata geçiremiyor?

Bir somut örnek verelim; Mehmet Uğur, 26 yıl boyunca Şırnak’ta CHP’nin il başkanlığını üstlenmiş. Şırnak’ta CHP’li olmak kolay mı?!

Son seçimde milletvekili aday adayı olmuş. Ama 26 yıl hizmet ettiği partisinin Genel Merkez iradesi onu “aday” yapmamış! Şırnak il ve ilçe yönetimleri topluca istifa etmişler! Şırnak’ta HDP 3, AKP 1 milletvekili çıkarmış. Belki, Mehmet Uğur aday olsa o bir milletvekili CHP’li olacaktı!

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, dünden bugüne, özellikle de 1980’den bu yana partisinde hizmet veriyor. Son seçimde neden aday olmadı ya da neden aday olması engellendi?

CHP’de “VEFA” duygusunun gelişmiş olduğunu kim söyleyebilir?

Bir sosyaldemokrat partinin gelişebilmesi için, öncellikle parti üyelerine yönelik etkin bir “Siyasal Eğitim” olabilmeli. Bu eğitim sürecinden geçmeyen parti örgütünde görev alamamalı, herhangi bir yere aday olamamalıdır. Bir parti üyesi, yaşadığı mahallede, köyde, kasabada ve kentte, partisini bilinçle ve etkinlikle anlatabilmelidir.

Bilen insan İKNA edebilir! Yoksa, ezberlenen bir iki sloganla kimse bir başkasını ikna edemez! Ancak, dalaşır, kavga eder!

Şu acı bir gerçek ki; “CHP, asıl hedef kitlesi olan geniş halk kitleleriyle buluşamıyor!”

CHP’de Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri ve Milletvekili adayları “Ön seçim” ve ardından ciddi bir “halk oylaması” ile belirlenmelidir! Parti üyeleri “aday” olmasında rızası olmayan bir adayı yeterince destekler mi? Vatandaş, kendisine yakın bulmadığı bir adaya oy verir mi? Genel Merkez kararı ile adayları belirlersen, “örgüt heyecanını yok edersin!”

Evet, CHP içinde “bireysel hesap” yapanlara geçit verilmemelidir. Ama bunun temeli “eğitim ve parti içi demokrasi” ile atılır!

CHP, son seçimde “oylara sahip çıkma” sınavından da geçememiştir! Kamyon kasalarından yollara saçılan, AKP’li militanların ellerinde salladıkları “AKP mühürlü oy pusulaları”, sandık başlarında üst üste “AKP’ye evet” mührü basılan oy pusulaları ve sosyal medyada silahlarla poz verip tehdit eden militanlar için ne yapılabilmiştir?

Ezcümle; CHP HALKLA BULUŞMA yeteneği yeterli olamayan bir dağınıklık içindedir!

Alınan sonuçların “öncelikli sorumlusu” CHP Genel Merkez yönetimidir! CHP, tepeden tırnağa ciddi bir “yeniden düzenleme” sürecinden geçmelidir.

Ahmet, Mehmet, Kemal ya da Muharrem önemli değildir!

Önemli olan başarıyı yakalamak, tıpkı Mustafa Kemal gibi; “Ülkenin ve halkın makus talihini değiştirebilmektir!” (x)

(x) Makus: uğursuz, ters döndürülmüş.