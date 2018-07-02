Tek çözümü kısasa kısas…

Buradan öyle açık isimler yazmaya lüzum yok.

Çünkü yapamadık…

Koruyamadık…

Kollayamadık…

Küçücük bir kız çocuğunun hayatını elinden çalan caniye engel olamadık…

Vicdansız sayısı o kadar fazla ki bizim memleketimizde. “Ne istedin o küçük candan?” diye sorduğumuz her sorunun yanıtını bir türlü bulamıyoruz.

Evet, ülkemizin en sıkıntılı durumlarından biri oldu bu kadın ve çocuk cinayetleri…

Tecavüzleri…

Veyahut da böylesi bir durumla karşılaşınca, meseleyi “Namus cinayeti”ne getiren cahiliye döneminden kalma zihniyetin sahipleri…

Lütfen kabul edelim, biz bu konuda çok eksik kaldık. Sokaktaki insan o yüzden “İdam” istiyor…

O yüzden “kısasa kısas” diyor…

İşte buna bir çare bulmamız lazım. Devlet olarak yetkili tüm birimlerimizi, hukukçularımızı harekete geçirip tüm artısını eksisini hesap ettikten sonra en radikal kararı almak için bir an önce gereğini yapmalıyız.

Zira gerçekten artık yeter. Ben de bir babayım. İşimiz habercilik olmasına rağmen artık bu tür meselelerden dolayı mesleğimizi yaparken zorlanmaya başladık. Haberin bilgisini edinmesini, detaylandırmasını, haberini toparlamayı, okurun istediği kıvama getirinceye kadar, hele ki o fotoğrafları görünce neler çektiğimizi gelin siz bize sorun.

Ve bir daha böyle bir olayla karşılaşılmasın istiyorsak, çocuklarımızı sapık ruhlu insanların zevkine kurban vermek istemiyorsak, terör olayları ile anılan bir ülke olmak istemiyorsak, Meclis’te bu işin adını koymak zorundayız.

Evet, ben de idamın gelmesini istiyorum. Üstelik bu idam metodunun o çocuğun çektiği azaba yakın bir şekilde gerçekleştirilmesi taraftarıyım.

Bunu demokrasi adına, insan hakları adına, vicdani hukuk adına istiyorum.

Ve ben de kısasa kısas diyorum…

Aynı noktadayım

Geçtiğimiz günlerde Süleymancı tarikatına mensup insanların yönetimindeki eğitim kurumu ile yaşadıklarımı yazıp, tarikat ve adına cemaat denilen ne kadar gruplaşma varsa bunların tamamının eğitim sektöründen çektirilmesi gerektiğini belirtmiştim ya, birileri gaza gelmiş hemen…

Neymiş, keşke gidip bizzat görüşüp halletseymişim…

Kaldı ki bu konuda hem eşim bizzat kuruma giderek, ben de telefonla yetkililerden bilgi almaya gayret ettik. Ancak nato kafa, nato mermer…

Evet, görüşüm aynen geçerlidir. Adı Süleymancıymış, İsmail Ağa imiş, FETÖ’ymüş, şuymuş buymuş…

Tarikat ya da cemaatleşme, artık kim hangi ifadeyi beğeniyorsa benim için fark etmez. Bunların tamamını eğitim sektöründen çıkarmak ve uzaklaştırmak lazım. Ümit ediyorum ki, yeni hükümet döneminde de bu yönde çalışmalar yapılacaktır.

Tabi meseleyi hakaret boyutunda yorumlarla mecrasından çıkarmak isteyenlere de bir sözümüz var. Buyurun, gelip bir çayımı için. Bu Süleymancıların en tepesindeki adamın sağ kolu bile olsanız gerçeklerimi dinleyince inanın hak verir, yola gelirsiniz.

O yüzden buyurun gelin. İçeceğiniz bir çay beni iflas ettirmez…

Belki bu tarikatçılar paraya çok tamah edebilirler, ancak bende öyle bir durum olmaz.

Bekliyorum…