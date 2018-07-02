İhalelerde inşaatın bitim tarihi neden belirtilmez?

Devletin kurumları mahalli idareler yatırımlar için ihaleler açarlar.

Bu ihaleler bazen şeffaf, açık bir şekilde bazen de kimsenin anlayamayacağı şekilde yapılır.

Hatta bazı ihaleler kişiye özel yapılır.

Son olarak “Türkiye çok özgür bir ülke” diyen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit’in damadı için Antalya Konyaaltı plajının işletmesi için açılan ihale.

Bu ihale tam bir şenlik. Eh siyasi iktidarı bu kadar öven birinin damadına bu kadar kıyak yapılır. Ne var yani. Bal tutan parmağını yalar misali.

2002 yılından beri 67 kez ihale yasası değiştirildi. Her yapılacak ihale için kendine özgü şartnameler hazırlandı.

Neyse benim konum bu değil.

İlgimi çeken bir olaydan söz etmek istiyorum.

Kocaeli’nde Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelere bakıyorum da, yatırımların olduğu arsanın çevresine astıkları tabelalarda “İŞİN SÜRESİ” şu kadardır diye yazıyor. Yani yatırımın başladığı ve bitiş tarihleri yazmıyor. Sadece şu kadar gün diye yazıyor.

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Doğu Kışla arsasında kapalı Pazar yeri yapıyor. Bu Pazar yerinin yanlış olduğunu, o bölgede trafiği kilitleyeceğini yazmıştım.

Gelip geçerken gözüm hep o tabelaya takılıyor. “İŞİN SÜRESİ” 200 gün olarak belirtiliyor. İnşaatın başlangıç ve bitiş günleri yazmıyor. İyi de hangi 200 gün. Dersiniz ki inşaatın başlangıç tarihi örneğin 2 Mart 2017, bitiş tarihi ise 30 Eylül’dür.

Belki bu yazım yayınlandığı tarihte şu anda inşaatı devam eden Doğu Kışla alanındaki kapalı Pazar yeri halkın hizmetine sunulacaktır. Bu yazıyı kaleme aldığım zaman inşaat devam etmekteydi.

Burada sadece bir saptama yapmak istiyorum. Bunu da merakımdan soruyorum.

Elbette bu tarihlerin belirtilmemesinin nedenlerini ihale işinden anlayanlar bilirler. Bizler bu işlerden pek fazla bir şey anlamayız. Bizler uzun süre devlet memurluğu yapmış, sadece maaşımızla geçinen insanlarız. Hani Sayın Erdoğan Sayın Kılıçdaroğlu için “Hayatında memur maaşından başka para kazanmamış birine devleti nasıl teslim edeceksiniz.” Demişti ya… Biz de devletten aldığımız maaşın dışında bir para kazanmadık.

Bizler ve bizim gibi maaşı ile geçinenler devleti yönetmekten acizler mi yani?

Hadi geçin onları.