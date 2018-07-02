CHP, üçüncü milletvekilini hangi parti sayesinde çıkardı?

Doğrusunu söyleyeyim…

Saadettin Acar aramadan önce bu konu hiç dikkatimi çekmemişti.

“CHP üçüncü milletvekilini kendi hakkıyla mı aldı, yoksa Saadet Parti sayesinde mi?” diye sorunca, yazmaya ara verip hemen seçim sonuçlarını önüme açtım.

CHP’nin oyu 242.579, İyi Parti’nin oyu 124.521, Saadet Partisi’nin oyu 26.677.

Kocaeli’de “millet ittifakında” bir milletvekili çıkarabilmek için 83 bin civarında oy gerekiyordu.

Bu durumda CHP’nin oyu 6.421 eksik kalıyor.

İyi Parti’den, 1 milletvekili çıkardıktan sonra, 41.521 artık oy var.

Saadet Partisi’nin toplam 26.677 oyu ise tamamen boşta.

Bu durumda…

CHP üçüncü milletvekilini, az bir destekle de olsa, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin “artık oyları” sayesinde çıkarmış oluyor.

Yani “ittifak” sayesinde…

Bu davranışlar Türkiye’yi daha çok gerer

Türkiye’nin en büyük sorunu, kamplaşma.

İnsan ilişkilerinden uzaklaşmamız…

Birbirimize höt höt bakmamız…

Birbirimizi mantıksızca suçlamamız…

En son örnek:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuyor valilere “CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” talimatını veriyor.

Koskoca İçişleri Bakanı bunu söyler de, “Cumhur İttifakı”nın en minik ortağı BBP İl Başkanı Serhat Duyar geri kalır mı?

Baktım, o da yerelde ahkâm kesmiş.

“HDP ilimizde de bir milletvekili çıkardı. Memuriyetten ihraç edilen, PKK propagandası yapan birinin vekilliği düşürülecektir…”

Haydi, buyurun bakalım!

Seçimler, toplumların gazını almak için, toplumları normalleştirmek için yapılır.

Bizde seçim bitti, gerginlik bitmedi.

Bir taraf, “kendilerinden olmayanları” yok etmeye çalışıyor.

Tehlikeli bir oyun!

Bu yol, bizi aydınlığa götürmez.

Biran önce normalleşmeliyiz.

Başka çaremiz yok!

Maşukiye halkının son günlerde en çok kullandığı kelimeler, bakın neymiş?

Cuma sabah Cezmi Çiçek’le sözleştik, onun çiftliğine gidiyorum.

Telefonda Maşukiye MOTALİ Otel’in sahibi Orhan Bayramin’in sesi.

Sinirli mi sinirli!

Elektrik kesintilerine kızmış, öfkesini benden çıkarıyor.

“Allah aşkına şunu bir yaz, bıktık usandık!”

“Arabadayım, söylediklerini bana mesaj at, aynen kullanacağım” dedim.

Gazeteye döndüğümde mesaj gelmişti.

Orhan Bayramin, bölgenin elektrik sorununu bakın nasıl dile getiriyor:

“Turizm cenneti ilan edilen Kartepe İlçesi, belki sürekli burada yaşamayanlar için mükemmel görünebilir. Ama gerçekler öyle değildir. Biz yıllardır değişmeyen makûs kaderimizle baş başayız.

Maşukiye halkının son günlerde en çok kullandığı kelimeler ne biliyor musunuz?

Elektrik sık sık kesiliyor ya…

Aaa geldi… Aaa gitti… Aaa geldi… Aaa gitti…

Ev ve işyerlerinde kullanılan elektrikli cihazların bozulmasını mı konuşalım…

Jeneratörlerin saatlerce çalışmasını mı…

Bir yetkili birimden cevap alınamamasını mı…

Bir açıklama ve özür gelmemesini mi…

Hemen savunma mekanizmanızı çalıştırmayın!

“Trafolar yeterli gelmiyor, eklentiler yapılıyor, yaz aylarında herkes klima kullanıyor” gibi savunmalar bizi hiç ilgilendirmiyor.

Fatura ödeme tarihi bir gün geciktiğinde kesmek için cebir kullanan firmaya sesleniyorum:

Elektriği kesin, bir daha kesinti olmayacak şekilde tamir edin, gel-git olaylarından kurtulalım!

Mazeret üretmeyin, çözüm üretin, yeter artık!”

*******

Dedim ya, Orhan Bayramin telefon ettiğinde barut gibiydi.

Öfkesi, attığı mesaja da yansımış.

Peki, haklı mı?

Yerden göğe kadar…

Elektrik kesintileri milleti bıktırdı.

Feyzullah Arslan’dan selam var

Geçenlerde Medet Başlılar dostumuzun kızının düğünündeyiz.

Tesadüfen bir masaya oturduk, masada bulunanlardan biri de Ferruh Kalender.

Bir dönem Sefa Sirmen’in basın danışmanlığını yapmıştı.

Aradan yıllar geçmiş, ilk başta ne ben onu ne de o beni tanıyabildi.

Tanzer Ünal sözü geçince, kalktı elimi öptü.

Uzun yıllar Antalya’da kalmış, sonra da İstanbul’a yerleşmiş.

Bir Alman asansör firmasının temsilciliğini yapıyormuş.

Antalya’dan konuşurken “Feyzullah Arslan” ismi geçti.

Feyzullah Arslan, iz bırakan emniyet müdürlerimizden biriydi.

2001 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, Elazığ’dan bize gelmiş, buradan emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atanmıştı.

Daha sonra Gaziantep ve Antalya’da da emniyet müdürlüğü de yapmıştı.

Farklı bir kişilikti.

Bir taraftan mesleğini yaparken, diğer taraftan arka arkaya okullar bitiriyordu.

Her konuşmamızda “Şimdi hangi fakülteye devam ediyorsun” diye espri yapardım.

Bitirdiği okulları söyleyeyim:

*Polis Akademisi

*Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü

*Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi

*Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

*Gazi Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler konusunda yüksek lisans

Avukatlık ve noterlik ruhsatı var, ama her ikisini de yapmıyor.

Ya ne yapıyor?

Emekli olduktan sonra iki görevi var.

*Milli Eğitim Bakanlığı’nda, basın ve halkla ilişkiler müşaviri…

*Akdeniz Üniversitesi’nde, rektör danışmanı…

Bu kadar okul bitirenin kitabı olmaz mı?

*Polisin Hatıra Defteri

*Gül Güldür, Düşündür

*Yarınlara Geç Kalmadan

Akıcı üslupla yazılmış, bir çırpıda okunabilen kitaplar.

Bir süredir birbirimizden kopmuştuk.

Fırsat bilip düğün ortamında telefonla konuştuk.

Gazeteyi sordu, “44 yaşına girdik” dedim.

Hemen “Demek, dört dörtlük oldunuz” dedi.

Kocaeli’de kendisini hatırlayan herkese selam söyledi.