Şöyle bir geriye bakalım:

Geçtiğimiz 2 ay içerisinde spor ve bilimle ilgili çok enteresan şeyler oldu. İlkini önemsiyorum. Çalışma arkadaşım Prof. Dr. Sefer Ada, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. Bu durum onur verici bir tablodur. Eskiden çalıştığı Enstitünün Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul gören bu teklifi kayıtlara geçirilmesi gereken önemli bir gelişme olarak kabul edilmelidir.

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20-26 Mayıs 2018 tarihleri arasında 61 öğrencimizle yaz sporları eğitim kampını gerçekleştirdik. Bu kampın lokalizasyonu Marmaris / Hisarönü’nde idi. Aslında “UCPA” denilen bir Fransız Eğitim Sistemi olan yaz sporları, Kano, Sörf, Dağ Bisikleti, Katamaran, Paddle, Trekking gibi aktiviteleri içeriyordu. Bunlara ilave olarak tüplü dalış, ATV sürüşlerini de ekliyoruz.

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Yukarıda sözünü ettiğimiz bu eğitimleri almak için Türkiye birçok yerinde hem Üniversite hem de Lise öğrencileri katılıyor. Konaklama basit ve kullanışlı odalarda, yemekler evde yapılmış ve damak zevkine uygun şekilde hazırlanıyor. Bu nedenle oradaki şeflerimize ve otel yöneticilerine teşekkür ediyorum.

İki kez Marmaris merkezine ziyaret yapıldı. Oradaki modern tekneler, turistler, hatıra eşyası satan dükkanlar, lokantalar, kafeler, tatlıcı dükkanları uğranılan noktalar oldu.

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Haziran’a geldiğimizde yıllar öncesinde çalışmalarında yer aldığım bir antrenör eğitim sistemi semineri Ankara’da gerçekleşti. Aslında Rinck Convention ile başlayan bu süreç “Master Coach” yapısına doğru yöneldi ve bir hayli çok sayıdaki katılımcı bu eğitimde yer aldı. Burada tartışılacak konu yıllar önce 5 kademeli bir eğitimi öneren AB’nin şimdi ilgili federasyonlar tarafından 3. Kademeye indirilen fakat farklı bir konsept içeren kursları planlamasıdır. Buradaki en önemli faktör bu eğitimlerin sonunda her antrenörün mutlaka bir tez hazırlama zorunluluğunun olmasıdır.

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Gelelim Yetenek Seçimi hadisesine… Bir grup tarafından hazırlanan bazı testler İlköğretim’in üçüncü yılındaki çocuklardan itibaren uygulanmaya başlandı. Görevlendirilen ekipler bu konuda çalışıyorlar. Ama bir sorum olacak: Neden İlköğretimin 3. yılından itibaren bu kontroller yapılıyor? Bırakın bu sınıflardaki çocukları, okulöncesi dönemlerden itibaren bu testlerin yapılması gereklidir. İşin bir başka tarafı İlköğretimin ilk 3 yılında Beden Eğitimi Öğretmeninin bulunmadığı bir sistemden gelen çocukların hangi özellikleri istenilen düzeylerde olacaktır ki?

Benim endişem, yeni kabinenin kurulması ve bazı genel müdürlüklerin değişmesi sonrası bu işin de rafa kaldırılacak olmasıdır. Bir tarafta neden kontrolsüz biçimde yapıldığı eleştirisi, diğer tarafta henüz sonuçlanmadan başka projelerin uygulamaya geçirileceğidir… Bu gibi projelerde konunun elit düzeydeki uzmanları yanında “Fütürist” yaklaşımları olan eğiticilerin kullanılması önem arz etmelidir…

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Fenerbahçe Üniversitesi kuruldu ve Spor Bilimleri Fakültesi de açıldı. Klasik olan dört programda öğrenci kabulünün yapılacağı duyuruldu. Ama yeni bir gelişme olarak birden bu yıl öğrenci alınmayacağı haberi geldi. Doğrudan “Spor Üniversitesi” şeklinde bir oluşuma geçilmesi şeklinde duyumlar alıyorum. Hayırlısı olsun.

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Dikkatlerden kaçmamış olduğunu sandığım iki bilimsel faaliyetten söz ederek yazımı bitireceğim. Birisi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi şemsiyesi altında düzenlenen “Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi”; diğeri ise Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından organize edilen “Egzersiz ve Antrenman Bilimleri Sempozyumu” idi. Her iki aktiviteye Prof. Dr. M. Kâmil Özer ile katıldım. İkincisinde Prof. Dr. Kut Sarpyener’in konuşması esnasında geçmişten bazı detayları bizlerle paylaşması oldukça ilgi çekici idi.

Haliç Üniversitesi demişken, sempozyum için spor salonunu bir oturum alanı haline getirmesi ilginç bir görüntü verdi. Bu tablo bize şunu hatırlattı, eğer siz bir şeyler yapmak istiyorsanız her koşulda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, katılımcıların büyük bir bölümü spor bilimleri için çok önemli hizmetler vermiş şahıslar olduğu için ayrıca önem kazanmış oldu. Her iki kuruma teşekkürlerimi iletiyorum.

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Geriye doğru kısa bir bakış yaptık ve ortaya bu konular çıktı. Gelecek yazımda ileriki dönemlerde yapılmasını istediğim bazı fikirlerimle karşınızda olacağım. Şimdi hem tatil hem de kongre zamanıdır. Herkese bol şans ve sağlık dileklerimle…