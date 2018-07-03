Darıca ölüm grubundan kurtuldu…

Dün kuralar İstanbul’da çekildi. Ayağının tozuyla iş başı yapar yapmaz soluğu İstanbul İstinye’de alan Ahmet Akay, taze bilgileri geçti. Önce 2.Lig kurası çekildi. Yıllar sonra bu kategoride yeniden yer alan Darıca G.B.’nin rakiplerini merak ediyorduk. Henüz hangi takımın neler ypabileceğini bilmiyoruz elbette ama, transferin üç gözde takımı Samsunspor, Gaziantepspor, Gümüşhane ve Sakaryaspor, Darıca’nın yer aldığı Kırmızı Grup’a düşmedi. Transfer sezonun açılmasından itibaren yayınladığımız ‘rakiplerimizden haberler’ köşemizde, takımların az çok neler yapabilecekleri gözleniyordu. Yukarıda adını saydığımız kulüplerimiz, gerçekten de transferde öne çıktılar. Artı, Süper Lig tecrübesi olan bu kulüplerin, alt yapısı da güçlüdür elbette. Darıca ise henüz sessizliğini bozmadı ve bu ürküten bekleyiş endişe yaratıyor. İlter Kasap’ın menacer olduğu takımda, kendisinin bile istifa edebileceği söylentileri ayyuka çıktı bir ara, ama sonra sorunlar giderildi… Bakalım nasıl gelişmeler olacak?..

Tabii ki Darıcalı’nın gözü, belediye başkanı Şükrü Karabacak’a bakıyor…

Başkan Mücahid Vural’ın henüz tek başına yapabileceği bir şey yok…

Rahmetli Nasut Kayalı amcanın dediği gibi, Darıca’nın koltuk değneği de Darıca Belediyesi olacaktır…