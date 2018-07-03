Seçim bitti, şimdi ne olacak?

Baskın seçim kararı sonrası geçen hafta seçimler yapıldı. Sonuçlar ortaya çıktı. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak. Yapılan anayasa değişiklikleri sonrası cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girecek. Nasıl bir sistem CEO’LARLA TANIŞACAĞIZ.

CEOLAR GELİYOR

Müsteşarlık sistemi kaldırılıyor. Bunun yerine bakan yardımcılığı sistemi devam edecek.

Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Bu kadrolara kamu hizmeti olmadan herkes atanabilecek.

Böylece oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek. Görev süreleri başkanla birlikte başlayıp bitecek.

Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.

Başbakanlıktaki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığına ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak. Bağlı ve ilgili kuruluşların bazıları bakanlıklar ile birleştirilip ana hizmet birimleri olarak bakanlıklara taşınacak.

ÜÇLÜ KARARNAMEYE SON

6400 ve üzeri göstergelerde olan üst kademe yöneticileri ilgili bakanım teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Bakanlar kurulu Kararı ile atama usulü de kalkıyor. Genel müdürün altındaki kadrolar ilgili bakan tarafından atanabilecek.

Kaymakamlar, valiler vali yardımcıları il emniyet müdürleri ve il müdürleri ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak.

BAKANLIKLARA YENİ İSİM

Bakanlık sayısı azalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının adının İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olması düşünülüyor.

* Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yine bakanlığa bağlı kalması ancak genel sağlık sigortası kısmının Sağlık Bakanlığı'na geçmesi de masada.

Aile Bakanlığının adının Aile Gençlik ve Toplum Bakanlığı olması planlanıyor. Böylece Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki gençlik bölümü bu bakanlığa geçmiş olacak. Spor Bölümünün de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması düşünülüyor.

AB Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı birleşiyor.

Çevre Bakanlığı'nın adı Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bakanlığı oluyor.

Orman ve Su işleri Bakanlığı'ndaki orman bölümünün Tarım Bakanlığı'na geçmesi de düşünülüyor...