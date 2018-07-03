Şehit cenazelerinde protokol ayıbı bir kanunsuz emirdir

Protokol devlet ve diplomasi alanındaki törenler ve resmi ilişkilerle sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar bütünü, Devletler için nezaket ve zerafet dairesinde bir güç gösterisi olarak tanımlanıyor. Yani protokol uygulamalarında güç gösterisi devletten devlete uygulanan bir durum.

İlk kez 1330'da Fransa'da kullanılan bu kelimenin Osmanlı'daki karşılığı teşrifat. Protokol kuralları önce Fatih Sultan Mehmed tarafından Kanunname-i Âli Osman'da belirtilmiş, Enderun'da teşrifat dersleri verilmeye başlanmış.Şimdilerde bu konu resmi işlerde Ankara’da olduğu gibi illerde de protokol yönetmeliğine bağlı olarak uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığının Devlet protokolundaki yeri 11. sırada Bakanlar Kurulu üyeleri olarak kayda geçmiş durumda. Ana muhalefet partisi başkanının yeri ise 4. sırada, yanı İçişleri Bakanının çok üzerinde. İllerde de benzer uygulamalar var.

İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu geçen hafta milletvekili seçildiği İstanbul AKP İl Başkanlığındaki teşekkür konuşmasında CHP İl Başkanlarının artık şehit cenaze törenlerinde protokola alınmayacağı hususunda Valiliklere talimat verdiğine dair talihsiz bir konuşma yaptı.

Pekiyi İçişleri Bakanı protokol yönetmeliğine rağmen kendi başına Valiliklere yazı çıkartarak yönetmeliğe aykırı biçimde muhalefet il başkanlarının cenaze törenlerinde protokola alınmamasını emredebilir mi ? Bence imkansız. Pekiyi, bu emir uygulanır mı? Bence kanuna aykırı olduğu için bir kanunsuz emirdir ve uygulanması yine imkansızdır?

Pekiyi İçişleri Bakanı bu ülkede yaşayan,CHP’li,Saadet Partili, MHP’ li, İyi Partili ve hatta HDP’ li tüm vatandaşlarımızın, yani devletin, herkesin İçişleri Bakanı değil mi ?Herkese eşit davranmak zorunda değil mi ?

Pekiyi devletlar arası ilişkilerde öneme haiz olan ve resmi törenlerde içerde uygulanan protokol kuralları, yani öncelikli sıra uygulaması cenaze namazlarında da uygulanır mı ? Memleketi için canını veren şehitlerimizin dünya görüşünü kim biliyor Allah aşkına? Allahın huzurunda, şehit cenazelerinde dünya görüşüne göre ayırım, öncelik sırası, yani protokol uygulaması olur mu hiç? Bu mantıkta olanlara protokol önceliğine göre öleceksiniz dense bakan her halde o zaman ölüm önceliğini CHP’ lilere verecek. Böyle toplumu kamplara bölen bakanlık uygulaması olur mu hiç ?

Bilirsiniz cenaze namazını kuldıran imam namazı hatun kişi yada er kişi niyetine diyerek kıldırmaya başlar.Yani cenaze namazında herkes herkes eşittir.Yaradan ne Bakan dinler, ne Başbakan, cenazede öncelik protokola göre değil takvaya göre değil mi ? Yoksa ben mi yanılıyorum?

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Yazıyı Ömer Hayyam’la bitirelim,

Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz:

Kuklacı felek usta, kuklalar da biz.

Oyuna çıkıyoruz, birer ikişer;

Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz.