KİHMED’de HDP milletvekilini anons etmediler, konuşturmadılar!

Kocaeli İmam-Hatip Mezunları Derneği’nin (KİHMED) 36’ncı Geleneksel İmam-Hatip Mezun Buluşması İnterteks Fuar Alanı’nda yapıldı.

Buluşmaya ilgi büyüktü…

KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, organizasyonun başarılı geçmesi için büyük çaba harcadı…

Harcamasına harcadı, ama yine sorun çıkmasına engel olamadı…

Peki nasıl bir sorun çıktı…

Anlatayım…

Buluşmaya 24 Haziran’da HDP’den milletvekili seçilen imam hatip okulu mezunu Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı…

Gergerlioğlu buluşmada konuşmak istedi, ama konuşturulmadı…

Geldiğinin anons edilmesini istedi, anons edilmedi…

Gergerlioğlu’nun buluşmaya davet bile edilmediği konuşuldu…

Gergerlioğlu konuşturulmayınca, anons edilmeyince orada kısa süreli bir tartışma yaşandığı öğrenildi…

KİHMED: ÖMER BEY DAVET EDİLMEDİ

Kocaeli İmam-Hatip Mezunları Derneği’nin (KİHMED), konuyla ilgili gazetemize bir açıklama gönderdi…

“Kesinlikle davet edilmedi. Gergerlioğlu davet edilmediği halde geldi ve söz istedi” dendi…

Açıklamayı birlikte okuyalım;

Kocaeli İmam-Hatip Mezunları Derneği (KİHMED)'nin ev sahipliğinde Geleneksel İmam-Hatip Mezun Buluşması'nın 36'ncısı düzenlendi. Uluslararası Fuar Alanı’nda düzenlenen buluşmaya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Bu isimlerin dışında HDP Milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu programa davet edilmediği halde gelerek, ön sıraya oturdu. Ardından KİHMED yetkililerine programda söz almak istediğini ve adının katılımcı olarak anons ettirilmesini söyledi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

KİHMED’liler böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek Gergerlioğlu’nun ismini anons etmediler. Gergerlioğlu’nun konuşma talebi de reddedildi. Talepleri reddedilen HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kısa bir süre sonra salondan ayrıldı. Böylece olası bir provokasyonun da önüne geçilmiş oldu.”

Kocaeli İmam-Hatip Mezunları Derneği’nin açıklaması böyle…

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GERGERLİOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Dün editör arkadaşımız Mehmet Özmen, konuyu HDP’den Kocaeli Milletvekili seçilen Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile görüştü…

Gergerlioğlu şunları söyledi;

“Ben bir insan hakları savunucusuyum. KİHMED’in mesajları bana her zaman geliyor. Ben de derneğin bir üyesiyim ve imam hatip mezunuyum. Her etkinlikleri bana mesajla iletiliyor. Katıldığımız ya da katılamadığımız programlar oluyor haliyle. Elimden geldiği kadar destek derneğin çalışmalarına ve hedeflerine destek veriyorum. Sonuçta ben de imam hatip mezunuyum. 4 kardeşim ve iki evladım da imam hatip mezunuyuz.

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MESAJLA DAVET EDİLDİM

Bu programla ilgili olarak bana iki kez davet mesajı geldi. Nazik bir şekilde davet edildim. Milletvekili olduğum için bu tür toplantılara katılmanın önemini düşünerek o programda yer aldım. Ben yıllarca imam hatip liseleri için mücadele ettim. Sonuçta ben de bu camiadayım. Yanımdaki danışman arkadaşlarla görüşülerek beni milletvekili olduğum için protokole aldılar.

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FİKRİ IŞIK: HAYIRLI OLSUN

Daha sonra Başbakan Yardımcımız Fikri Işık geldi ve selamlaştık. Kendisi benim seçilmem dolayısıyla ‘hayırlı olsun’ mesajını ilettiler. Daha sonra yerlerimize geçip oturduk. Daha sonra ise katılanlar bölümünde adım anılmadı. Arkadaşlarım ‘vekilimiz burada’ diyerek hatırlatmada bulundular. KİHMED Başkanı Sabahattin Bey ile görüşmem sonrasında burada olduğunu hatırlatmak için yanımdan ayrıldı.

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Dönüşünde ise “Ömer Bey, yemin etmediğinizden henüz vekilliğiniz onaylanmamış. O yüzden anons yapılmayacak” dedi. Bunu söylerken karşımda büklüm büklüm olmuş haldeydi. Bir mahcubiyet yaşadığı kesindi. O toplantıya sadece imam hatibin hatırı için katıldım. Daha sonra ise başka bir programa katılmak üzere çıktım. Dernek başkanı Sabahattin Yamak beş beni kapıya kadar uğurladı ve konuyu telafi edeceklerini söyledi.

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Bu yapılan uygun bir davranış biçimi değil. Çağırdığınız halde neden çağırmadım diyorsunuz? Partimi beğenmeyebilirsiniz, ama 90 bin kişi oyu ile bu şehir adına seçilmiş milletvekilliği yapacağım. İmam hatip liseleri hiçbir partinin arka bahçesi değildir, olmamalıdır.”

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İKİ MESAJ GÖNDERİLMİŞ

KİHMED ve Gergerlioğlu’nun açıklamalarına yer verdim…

KİHMED, hiçbir şekilde davet edilmediğini söylüyor…

Gergerlioğlu da iki kez davet edildiğini söylüyor…

Gergerlioğlu, bize davet edildiğine dair iki mesajı da gönderdi…

26 Haziran Salı günü ve 29 Haziran Cuma günü kendisine iki mesaj gitmiş…

Bu mesajlara bakılırsa, KİMHED’in Gergerlioğlu’nu davet etmedim söylemi boşa çıkıyor…

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“BEN İMAM HATİP MEZUNU DEĞİLİM”

Bir de şu konu var…

Buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri İlhan Bayram da katıldı…

Bayrama konuşma hakkı verildi…

Bayram şunları söyledi, “Ben bu buluşmanın nice seneler devam etmesini dilerim. Kendim İmam-Hatip mezunu değilim. Sizlerin arasındaki bu sevginin devam etmesini dilerim.” dedi…

İlhan Bey, imam hatip mezunu olmadığını söylüyor, ama buna rağmen konuşturuluyor…

HDP’den milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, imam hatip mezunu, konuşmak istiyor, konuşturulmuyor, ismi dahi anons edilmiyor…

Yukarıdaki açıklamalara bakılırsa, Gergerlioğlu’na biraz haksızlık yapıldığını söyleyebilirim…

Sırf HDP’den milletvekili seçildi de kendisine böyle bir muamele yapılması, sanırım Kocaeli İmam-Hatip Mezunları Derneği’nin geleneğine uygun olmadı…

GERGERLİOĞLU’NUN DAVET EDİLDİĞİNE DAİR MESAJLAR