Cezmi Çiçek’in girişimciliği özellikle gençlere örnek olmalı

O’nu size daha önce uzun uzun anlatmıştım.

Aslen Malatyalı.

Eğitimi, lise terk.

İlk işi, askerlik sonrası Adana’da askerlik arkadaşıyla market işletmeciliği…

17 Ağustos depreminden hemen sonra, “Deprem oldu, yapılacak çok iş vardır” düşüncesiyle İzmit’e gelip yerleşmesi…

Toptancılar sitesinde dükkân kiralayıp toptan gazoz satışına başlaması…

Bir süre sonra gazozun yanı sıra şişelenmiş su ticareti yapması…

Akar Su Fabrikası’nın bir köşesini kiralayıp bardak su üretimine başlaması…

GÜRPINAR Su Fabrikası’nı satın alması…

ASAŞ Holding’le ortak olup Gürpınar Su’yu büyütmesi…

Arkasından “Akar Su” ve “Yuvacık Su” fabrikalarını satın alması…

Üç tesiste 200 kişi çalıştırır ve 28 ülkeye su ihraç eder hale gelmesi…

Bütün bunları yaparken besicilik işine girmesi…

Daha önceki yazılarımda bütün bunları anlatmıştım sizlere.

Cezmi Çiçek’in 2018 projeleri arasında bakın neler var?

*********

Cezmi Çiçek’te müthiş bir “girişimcilik heyecanı” var.

Cezmi Çiçek’te müthiş bir “ticari kafa” var.

Hareket noktası klasik!

Bir yerde ihtiyaç varsa, ticaret de vardır.

Toplumdaki ihtiyaçları belirliyor, yatırımlarını buna göre planlıyor.

Cezmi Çiçek, şunu kabul edelim, kentimizin en önemli ve en sağlam girişimcilerinden biri.

Kredi kullanmıyor, yatırımlarını öz kaynaklarıyla yapıyor.

Bu yılki yatırım planları arasında bakın neler var?

*4 bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliğine ikinci sertifikalı mezbahayı kurmak.

*Organik süt ve organik yumurta üretecek çiftliği devreye almak.

*Sonbaharda Kocaeli’nin ilk sertifikalı organik ürün marketini açmak.

*Üniversite yakınlarında yaptırdığı 385 öğrenci kapasiteli Günebakan Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete sokmak.

Kurbanımı nerede ve nasıl keseceğim diye düşünenler, hiç tereddüt etmeden Cezmi Çiçek’in kapısını çalsın

*******

Geçen hafta Cuma sabah…

Cezmi Çiçek’le Gölcük Lütfiye Köyü’nde bulunan çiftlikte buluştuk.

Daha önce de görmüştüm, son halini gör diye ısrar ediyordu.

Farklı düşünenlere, farklı iş yapanlara, yaptığı işten heyecan duyanlara bayılıyorum.

Sıradan işleri herkes yapar, önemli olan farklı bir şeyler ortaya koyabilmek.

Arabadan indiğimde, Cezmi Bey, mezbaha inşaatında ustalara talimatlar veriyordu.

Mezbaha ile ilgili bütün makine donanımı gelmiş, inşaat biter bitmez yerine monte edilecek.

Sohbet etmeye önce “kurban” işinden başladık.

“Bu yıl kurbanda kaçıncı yıl, kapasite kaça ulaştı?”

“Allah nasip ederse altıncı yıl olacak, kapasitemiz de 2 bin…”

“Başladığınızda kaçtı?”

“300 büyükbaşla başladık, 2 bine ulaştık…”

“Sizde küçükbaş yok değil mi?”

“Hayır yok…”

“Hayvanlar nereden?”

“Kars, Ağrı ve Erzurum’dan…”

“Buradaki sistemi bir anlatır mısın?”

“Kurban Bayramı’ndan 8-9 ay önce Doğu’dan yavruları toplayıp çiftliğimize getiriyoruz. Toplarken her birini sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Hasta hayvanı kesinlikle çiftliğimize sokmuyoruz. Birkaç gün dinleniyorlar, sonra periyodik aşı dönemi başlıyor. Buradaki hayvanlarımız yüzde 100 sağlıklıdır…”

“Yemi de kendiniz üretiyorsunuz değil mi?”

“Dışarıdan yem almıyoruz. Dışarıda satılan yemlerin çoğu GDO’lu. Biz kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi yok içinde…”

“Sizi diğer kurbanlık satan yerlerden ayıran da bu herhalde…”

“Diğer kurbanlık işi yapan yerler, hayvanı bir ay önce getirip bağlıyorlar ve satıyorlar. Hayvanın geçmişini bilmezler. Bizde ise sattığımız hayvanın künyesi vardır. Kars bölgesinin mi, Ağrı bölgesinin mi, Erzurum bölgesinin mi… Cinsi nedir… Hangi aşıları olmuştur… Satın alan, ne aldığını bilir, gönül rahatlığıyla alır…”

“Sizde bir de kilo garantisi var, değil mi?”

“Kurbanlıklarımız kilo garantilidir. Satarken tartarız, kesilirken o kilonun altında gelirse, aradaki kilo bedelini satın alana iade ederiz.”

“Etin net kilosu bu yıl ortalama kaç liraya geliyor?”

“Geçen yıl 36 liraydı, bu yıl 40-42 lira arasında…”

“Ayrıca kesim parası filan almıyorsunuz…”

“Hayır, almıyoruz… Kesimi, temizlenmesi, parçalanması, paketlenmesi, isteyenin etinin belirli bir süre buzhanede tutulması bizim hayvan satış fiyatımıza dahildir.”

“Kurbanlar sahibinin gözü önünde mi kesiliyor?”

“Kurbanlık hayvan alana, kesimin hangi gün hangi saatte yapılacağını söylüyoruz. Kurban sahibi o saatte geliyor, kesimhanede kendileri için hazırladığımız tribüne oturuyor. Kimin kurbanının kesildiği ekranda görünüyor, dini vecibeler yerine getiriliyor. Kesimden sonra kurban arzuya göre parçalara ayrılıyor, paketleniyor, arabalarına kadar götürülüyor…”

“Yani kurban keseceklerin, kurbanımı nerede ne zaman kime kestireceğim diye düşünmesine gerek yok…”

“Kesinlikle… Bir kurban kesiminde yaşanan bütün sıkıntılar bizim sistemimizde bertaraf edildi.”

“Müşterileriniz genellikle nereden?”

“Kocaeli ve İstanbul’dan… Kurbanını bir yıl bizde kestiren, daha sonraki yıllar otomatikman zaten sürekli müşterilerimiz arasına giriyor…

Cezmi Çiçek’in organik et, süt ve yumurta projesi

*******

Cezmi Çiçek’in size bir müjdesi var.

Yakında, çok yakında, büyük olasılıkla önümüzdeki eylül ayı sonunda veya ekim ayı içinde, organik et, organik süt ve organik yumurtanın satılacağı VADİ Market hizmete girecek.

“Market açma hazırlıkları nasıl gidiyor? Nerede açılacak bu market?”

“Başiskele’de Tınaztepe Mahallesi’nde… TED Koleji’nin hemen karşısında…”

“Neler bulunacak bu markette?”

“Organik et, organik süt, organik yumurta…”

“Başka?”

“Organik Malatya yöresinin ürünleri… Kayısı kurusu, bulgur, kaz eti, tavşan eti, ördek eti, ütülenmiş kelle, organik bal, tandır ekmeği… Organik adına aklınıza gelen ne varsa… Antalya Rani Çiftliği’nin süt ürünleri de bu marketimizde satacağız…”

“Burada sertifikalı et satacaksınız değil mi?”

“Müşteri satın aldığı etin nasıl bir hayvana ait olduğunu satın alırken görecek. Cinsi, ne zaman doğmuş, ne ile beslenmiş… Hayvanlarımızı kendi mezbahalarımızda keseceğiz… Böylece mezbahalarda oluşabilecek hastalık riskinden de kendimizi korumuş olacağız.”

“Organik yem konusu Türkiye’de hep tartışılır…”

“Organik yem Türkiye’de sadece Kırşehir’deki bir fabrika tarafından üretilir. Tarım Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bizim bu fabrikayla anlaşmamız var…”

“Yumurta ve süt…”

“Süt ve yumurtada 30-40 yıl önceki tat ve kaliteyi geri getiriyoruz…”

“Organik et, süt ve yumurta diyorsunuz da, talep patlaması olursa bunu nasıl karşılayacaksınız?”

“Talebin tamamını karşılamak gibi bir derdimiz yok. Bizim çiftliğimiz 4 bin hayvan kapasiteli. Bunun 2 bini kurbanlık için, 2 bini de marketimiz için kullanacağız… Günde ortalama 5 hayvan keseceğiz, et satılmış bitmişse, bitmiş olacak. Organik yumurta üreten 2 bin tavukluk çiftlik kurduk. Günde ortalama 1700 yumurta alacağız. Satıldı bittiyse bitmiştir. Avusturya’dan organik süt üreten 30 inek getirttik. Günde 800 kilo süt alacağız. Satıldı bittiyse bitmiştir… Satılıyor, talep var diye miktarları artırıp kaliteyi düşürmeyeceğiz. Düşüncemiz bu. Prensiplerimizden asla taviz vermeyeceğiz.”

Cezmi Çiçek’i izlemeye devam edeceğim

*******

Sevgili okurlarım, yazı uzadı burada kesiyorum.

Cezmi Çiçek’i izlemeye devam edeceğim.

Kafasında daha pek çok şey var, yaşama geçirdiğinde bunları da sizlerle paylaşacağım.

Türkiye’nin Cezmi Çiçek gibilere ihtiyacı var.

Çalışmak onlardan, destek bizden!