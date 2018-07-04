Bülent Akyüz, Emre Öz ve Ayazmaspor

Kentimizde yeni kurulan, ancak tarihi kökleri hayli eski olan Ayazma Mahallesi ve onun 1 yaşındaki spor kulübü…

Bayındırlık Konutları’nı da içerisine alan Ayazma Mahallesi, yeniden düzenlenen yerleşim yeri olarak, belki akıllarda yeniymiş gibi gözüküyor, ama tarihi hayli eski bir mahalle…

Geçtiğimiz yıldan itibaren ben de kulübün çalışmaları içerisine katıldım. Hakem ve antrenör kökenli olan Erdoğan Yabanabat hocamla tanıştım ve Zonguldaklı bu değerli insanın, kentin sportif yapısına katkılarını gözlerimle gördüm…

Ben de oluşumun içerisinde yerimi almak istedim…

Kulübe üye oldum…

Bir üyeliğim Hacı Hızır Şafakspor, bir üyeliğim de Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü’nde vardır…

Ayazma üçüncü üyeliğim oluyor…

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Orada Erdoğan hocamın vasıtasıyla Bülent Akyüz ile tanıştım…

Kulübün ilk başkanı…

Pırıl pırıl beyefendi bir insan…

Bayındır İş Merkezi’nde esnaflık yapıyor…

Sevilen biri…

Erdoğan hocam onu bilerek seçmiş olmalı…

Bu arkadaşımla kısa sürede kaynaştık…

Bir de güzel röportaj gerçekleştirdik…

Baktım farklı biri…

Gerçekten yürekten seviyor bu işi…

Ve çocukları da elbette…

Kolay değildir 8-9 yaşındaki çocukları kollamak, onları eğitmek, sağlıklı birey olarak yarınlara taşımak…

Ve Bülent Akyüz başkanın tek mali geliri ise, sahibi olduğu Bayındırlık İş Merkezi’ndeki Çilek Büfe…

Çukurbağ’da oturuyorum…

İmkânım olsa gidip cikleti bile oradan alırım…

Düşünün bir kez…

Dükkânın gelirinin büyük bölümü çocuklara gidiyor…

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Ve Emre Öz…

Erkek Kuaförü Emre…

O da mahallenin tek merkezi olan Bayındırlık İş Merkezi’nde görev yapıyor…

Sevilen bir esnaf…

Nezih ve kültürlü yörenin nezih ve kültürlü esnafı…

Eski bir futbolcu aynı zamanda…

O da gelirinin büyük bir bölümünü kulübe harcıyor…

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Benim semt kulüplerinde beklentim tam da bu işte…

Siyasete dayanmadan, kapılarda dilenci olmaktan kurtulmalıdır kulüplerimiz…

Özellikle de amatör kulüpler…

Maalesef ismi amatör kalmış, tam profesyonel de olamamış garabet haline gelen kulüplerimiz, belediye başkanının iki dudağının arısından çıkacak bir söze bakıyor…

Eee, Ak Partili bir belediyenin de verdiği para karşılığındaki beklentisi bellidir…

Aksini söylemek, fizik kanunlarına aykırıdır…

Ama, mahallenin esnafı öyle mi?..

O siyaset üzeri iş yapar…

Sağcısına da, solcusuna da hizmet verir…

Doğal olarak kazanılan paradan mahallenin kulübüne aktarması kadar saf, temiz, kutsal bir destek yoktur…

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Geçtiğimiz günlerde manşete taşıdığımız haberdeki Güneşspor Kulübü olayı gibi…

Küçücük bir semt sahasının kurulmasıyla yapılanan Güneşspor, o sahanın da belediye tarafından otoparka devredilmesiyle açıkta kaldı…

Çünkü Burak Süleyman, Batuhan Altıntaş’ı yetiştirmişti…

Ve daha nicelerini…

Şimdi sadece küçük bir tesis istiyorlar…

Sekapark’ta imkânlar var…

Bunların kulübe aktarılması demek, onların da yarınlara daha sağlıklı nesiller yetiştirmesine olanak verilmesi demektir…

Bu olanağın da bir an önce sağlanması, hatta yeni sezona yetişmesi en büyük dileğimizdir…

Atla deve değil…

Çalışacakları küçük bir tesis istiyorlar ve gençleri kahve köşelerinden, internet bağımlılığından kurtaracaklar…

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Amatörlerimizi destekleyelim…

Öyle 6 bin 100 lira verip de başımızdan savar gibi yapmakla bu işler olmaz…

Hele hele çakma kulüplerin çakma branşlarına ödeme yapmak kadar da sonu kötüye varacak bir işe alet olmanın hesabını kimse veremez…

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İyi ki varsınız… Erdoğan Yabanabat, Bülent Akyüz, Emre Öz ve ismini buraya sığdıramayacağım gerçek amatör spor insanları…

İyi ki sizi tanımışım…