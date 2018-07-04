Ulus İttifakında buluşalım

Bir toplum, “karşıt gruplaşmalar” ile parçalanır!

Oysa “ULUS DEVLET” farklı etnik ve dinsel gruplarda ve fakat “ortak kültür ve tarihi sahip” insan topluluklarının “birlikte yaşama iradesi” ile oluşturdukları devlet biçimidir.

Tıpkı TÜRKİYE CEMHURİYETİ gibi.

Bu ülkenin yurttaşlarını “laik-laiklik karşıtı”, “alevi-sünni” ya da “Kürt-Türk” diye ayrıştırmak, ulus devleti parçalamaktır!

Böyle bir parçalanma hiçbir gruba huzur ve mutluluk veremez.

Birlikte, barış ve huzur içinde yaşamak, en doğru ve “İNSANİ” yaşam tercihidir.

Son seçimde, AKP-MHP’nin oluşturduğu “Cumhur İttifakı” ile, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı adlı iki grubun ve bunların dışında kalan diğer siyasi partilerin çatıştığı bir garip seçim yaşadık!

DEMOKRASİ “ayrışma ve çatışmanın” değil, “toplumsal uzlaşmanın” adıdır!

Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinde her vatandaş eşit hak ve özgürlüklere sahip olabilmelidir.

Son seçimde, her türlü siyasal, insanı, hukuki ve demokratik değerlerin ötesinde, saçmalıklarla dolu bir “ilkel mücadele” örneğini yaşadık!

Bu seçimlerde, özellikle sosyal medyada, ellerine türlü silahlarla karşı grubu tehdit eden ilkel ve fanatik insanlarla karşılaştık!

“Halk Özel Harekatı-HÖH’den, “Esaullah Timi’ne, Rabia işaretiyle eyleme giden polis örneklerini gördük!

Son yıllarda, “bireysel silahlanma” inanılmaz boyutlara ulaştı!

FANATİZM ve “BİAT KÜLTÜRÜ” toplumda kanser hücresi gibi büyüdü!

“Toplumsal kutuplaşma” sözde demokrasi aşığı siyasetçilerimizin aymazlıkları ile oluştu!

Birileri; “DİNDAR ve kindar NESİLLER” üretmekten söz ettiler!

“Üretim ekonomisi” yerine “Rant ekonomisi” egemen oldu!

Kentler, tarımsal topraklar ve ormanlarımız, bu çarpık ekonomik tercihle talan edildi.

EĞİTİM, yaz boz tahtasına döndü!

Siyasal kayırma, tarım ve hayvancılıkta çöküş, işsizlik, enflasyon, hızla artan dış borçlar tüm ülke için kabus oldu.

Tüm komşularımız ve öteki ülkelerle barış içinde yaşamayı unuttuk!

TERÖR, ülkemizin maddi-manevi kayıplarının en büyük kara deliği oldu. Gencecik insanlarımızı, yatırım ve üretimde kullanabileceğimiz ulusal servetimizi heba ettik!

YETER ARTIK!

Bu kadar aymazlık bitmelidir.

Bu ülkeyi “vatan” olarak kabul eden tüm yurttaşlarımızla barış içinde yaşamaya ihtiyacımız var.

Bu ülkenin “vatandaşı” olup, başka ülkelerde “ekmeğimi kazanmak ve insanca yaşamak” için gurbete çıkan ve o ülkelerin yasalarına uyum göstererek yaşayan milyonlarca insanımız var.

Peki, kendi ortak vatanımızda “birbirimizi kırıp dökmeden, sömürmeden, kolay ve kısa yoldan zengin olmak uğruna siyasal egemene “köle” olmadan yaşamak mümkün değil mi?

Önyargılarımızdan kurtularak, “kula kul olmadan” yaşamak mümkündür.

Bu ülke bölünüp parçalanırsa, bu ülkede “iç savaş tehditleri” sürdürülürse, bu ülkede YARGI’ya, ADALET’e, Demokrasiye, HUKUK DEVLETİ’ne inanç biterse “İnsanca yaşama” olanağımız da olamaz!

Gelin, aklımızı başımıza toplayalım!

Emperyalist oyunları bozalım.

“ULUS İTTİFAKI” oluşturarak, kardeşçe, hakça, insanca, barış içinde yaşamayı seçelim.

Mutluluğu da, kederi de paylaşalım.