CHP’de 2 horoz var, ikisi de ötüyor

Hani umutsuz ortamlarda “Allah akıl fikir versin” denir ya…

CHP de işte tam böyle bir durumda!

Seçim bitti…

Seçmen, oylarıyla net bir mesaj verdi.

Şimdiye kadar girdiği her seçimi (9 seçim) kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu çekilsin, Muharrem İnce partinin başına geçsin.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu mesajı aldığı sanılıyordu.

Genel başkanlığı sessiz sedasız Muharrem İnce’ye devretmesi bekleniyordu.

Seçimlerden üç gün sonra Kemal Bey medyanın karşısına geçti, beklenenin aksine “istifa etmeyeceğini” açıkladı.

Muharrem İnce de fazla üzerinde durmadı, böylece yakılan ilk ateşin harı biraz söndü.

Arkasından…

Muharrem İnce 3 günlük mavi tura çıkıp döndü, pazartesi akşam Kılıçdaroğlu ve İnce’nin eşleriyle birlikte Ankara’da bir otelde yemek yiyecekleri duyuruldu.

Üç saat süren yemek sona erdi, taraflar evlerine gitti, hiçbir açıklama yapılmadı.

Ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Muharrem İnce yemek sonrası tek bir söz söylemedi.

Ve dün…

Muharrem İnce, yeni milletvekili seçilen bir arkadaşının rozetini takmak için TBMM’ye geldi, olan oldu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağırısı yaptığını söyledi.

“Olağanüstü kurultayı toplamasını söyledim. Ben genel başkan, sen onursal genel başkan ol dedim…”

İnce, Kılıçdaroğlu’na bir şey daha söylemiş:

“Eğer siz kurultay çağırısı yapmazsanız, teşkilatlar gereğini yapar.”

Anlaşılan yemek epey gergin geçmiş.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na düpedüz meydan okumuş.

İnce olup biteni söyler de, Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalır mı?

Aradan yarım saat geçti geçmedi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi:

“Özel yemeğin bağlamından koparılması, siyasi nezaketsizliktir.”

CHP’nin şu durumuna bir bakar mısınız?

Tam “ortaoyunu” değil mi?

O ona, o ona!

CHP’de iki horoz var, ikisi de ötüyor.

Parti de ikiye bölünmüş durumda.

Bir kesim Kemal Kılıçdaroğlu’nun, diğer kesim de Muharrem İnce’nin ötüşünü beğeniyor.

İyi de parti ne olacak?

Yıllardır genel başkanlık sorununu çözemeyen CHP’ye millet inanır mı?

İnanmıyor zaten.

İnanmadığını da her seçimde gösteriyor.

Kim haklı, kim haksız?

Benim baktığım açıdan:

Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar girdiği bütün genel ve yerel seçimleri kaybetti mi?

Kaybetti…

İlk genel başkan seçildiğinde ne demişti?

“Bu koltuklar kimsenin malı değildir. Başaramazsam, genel başkanlıkta bir dakika bile durmam.”

Eeee?

Genel başkanlığı bugün değil, şimdiye kadar çoktan bırakmalıydı.

Bırakmadı, bırakmıyor…

Çevresindekiler ha bire gaz veriyor.

CHP’de klasikleşmiştir.

Genel başkanlar koltuğa değil, adeta tutkal üzerine oturuyorlar.

Görevlerini bırakmaları çok zor oluyor.

Diğer taraftan…

Muharrem İnce’nin eşlerle yenmiş bir akşam yemeğini siyasi çıkarı için kullanması, hata!

Keşke taraflar, o akşam yemeğinden sonra “birlikte açıklama yapacak noktada” olabilselerdi.

Görünen o ki, CHP’de genel başkanlık kavgası kolay kolay bitmez.

Kriz sürer gider.

İktidar için tam “yerel seçim” zamanı

CHP’nin bu durumu, iktidarın “seçim iştahını” kabartmış durumda.

Zaten kasım gibi seçim düşünülüyordu, CHP’deki bu durumdan sonra yerelde de baskın seçim iktidar yönünden kaçınılmaz oldu.

AKP sözcüsü “yok” filan diyor, ama siz inanmayın.

Erken yerel seçime hazırlıklı olun!

Anayasadeğişikliği sorun olmaz, hallederler.

HABERTÜRK Gazetesi sizlere ömür

Kurumlar da canlılar gibi doğar, büyür, ölürmüş.

Bazıları erken, bazıları geç…

Ama eninde sonunda kapısına kilit vururmuş.

İşte HABERTÜRK Gazetesi…

Yayın hayatına başlayalı şunun şurasında daha 10 yıl oldu.

1 Mart 2009…

Öbür gün, yani 5 Temmuz’da, yazılı basın hayatına “Elveda” diyor.

Yapılan açıklamaya göre, gazete internet ortamında yayınını sürdürecek.

Sebep olarak “maliyetlerin artması” gösteriliyor.

Tabii inandırıcı değil.

Neden değil?

Değil, çünkü gazeteyi yayınlayan Ciner Grubu o kadar büyük ki, gazetenin baskı masrafı grubun gelirleri içinde “denizde damla”!

İşin içinde başka nedenler olduğu söyleniyor.

Zaman… Zaman, her şeyi aydınlatır.

Türkiye’nin yeni gündemi

Dikkat ettiniz mi?

Seçimler bitti, Türkiye’de seçimler tartışılmıyor.

Dün enflasyon rakamları açıklandı…

Yıllık enflasyon yüzde 15’i geçti…

Enflasyon da tartışılmıyor.

Irak ve Suriye’de olup bitenler de…

Euro ve Dolar’ın yeniden yükselişe geçmesi de…

Ya ne tartışılıyor?

Kayıp çocuklar…

Her gün yeni bir “kayıp çocuk” hikâyesi…

Şimdiye kadar çocuklar kaybolmuyordu da yeni mi başladı?

Yooo…

Peki, o halde bugün neden gündemin tepesinde?

Düşünün bakalım, neden?

Futbolda başarısızlığın nedeni?

Almanya, Dünya Futbol Şampiyonası’nda gruplardan neden çıkamadı?

İspanya ve Portekiz, ikinci turda neden havlu attı?

Futbolda kuraldır…

Para ve başarı, başarısızlığın en büyük nedenidir.

Para ve başarıyı tadan takımların önüne, yeni hedefler koymak gerekir.