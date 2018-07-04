2017 yılında Kocaeli’de kaç kişi trafik kazasında öldü?

Trafik canavarı her zaman kol geziyor…

2017 yılı bilançosuna bakıldığına, önümüze korkunç bir tablo çıkıyor…

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ülkemiz karayolu ağında 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 1 milyon 20 bin 47 adedi maddi hasarlı, 182 bin 669 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %74,4'ü yerleşim yeri içinde, %25,6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

7 BİN ÖLDÜ, 300 BİN YARALI

Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen 182 bin 669 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 534 kişi kaza yerinde, 3 bin 893 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Ölümlerin %48,6'sı, yaralanmaların %66,8'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %51,4’ü yaralanmaların ise %33,2’si yerleşim yeri dışında oldu.

EN FAZLA KAZA TEMMUZ AYINDA

Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı %11 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, Şubat ayı %5,6 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların % 15,1 pay ile en fazla Cumartesi günü ve %13,7 pay ile en az Salı günü gerçekleştiği görüldü.

KOCAELİ’DE4 BİN KAZA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde 2017 yılında toplam 36 bin 516 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 32 bin 241 adedi maddi hasarlı, 4 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır

Kocaeli’de meydana gelen kazalarında 134 kişi hayatını kaybetti, hayatının kaybedenlerin 60’ı kaza yerinde,74 kişi ise kaza sonrası hayatını kaybetmiştir.

Meydana gelen kazalarda 7 bin 039 kişi ise yaralanmıştır.

KAZALARIN YÜZDE 90’I SÜRÜCÜ HAATASI

Türkiye’de 2017 yılında 182 bin 669 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yaşanan trafik kazalarında, 7 bin 427 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafik kazalarına neden olan toplam 213 bin 325 kusur tespit edilirken, bu kusurların yüzde 89,9’unun sürücü, yüzde 8,5’inin yaya, yüzde 0,7’sinin yol, yüzde 0,5’inin taşıt, yüzde 0,4’ünün ise yolcu kaynaklı olduğu gözlendi

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 2017 yılına ait trafik kaza istatistiklerini ele alan araştırmayı inceledi.

PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında 182 bin 669 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yaşanan bu kazalar sonucunda da 7 bin 427 kişi yaşamını yitirirken, 300 bin 383 kişinin yaralandığı belirlendi.

Türkiye geneli karayolu ağında yaşanan toplam kaza sayısı ise 1 milyon 202 bin 716 olarak kaydedildi.

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DİREKSİYON BAŞINDA CEP TELEFONU KULLANIMI, ALKOL KADAR TEHLİKELİ

Bir de cep telefonu meselesi var…

TÜRK Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emel Gönen, direksiyonda cep telefonu kullanımının alkol gibi dikkat dağılımına neden olduğunu belirterek, kaza riskini 4 kat artırdığını söyledi.

Doç. Dr. Gönen, Cep telefonu kullanımının yalnızca numara çevirirken ya da konuşurken değil telefon beklerken ve görüşme bittikten sonraki süre içinde bile kaza riskini artırıcı etki yaptığını belirtti… .

699 sürücü üzerinde yapılan bir başka araştırmada görüşme bittikten sonraki 5 dakika içinde kaza olasılığının 4.8 kat, 15 dakika içinde ise 1.3 kat daha fazla olduğunun bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Gönen, “Cep telefonu kullanan sürücülerin tehlikeli bir durumda hiç tepki vermeme olasılığı da bulunmaktadır. Bu da yüzde 12'ye kadar ulaşabilen ve trafik güvenliği açısından göz ardı edilmemesi gereken yüksek bir oran. Sürücü için dikkat dağıtıcı olan yönü telefonun fiziksel özellikleri değil, konuşmanın yoğunluğudur. Sürücünün deneyimli olması veya cep telefonu kullanmaya alışkın olması da riski azaltmaya yetmemektedir. Hem telefon kullanmaya alışkın hem de deneyimli sürücüler oldukları halde bu kişilerin iki üç kat daha fazla hata yaptıkları gözlenmiştir" diye konuştu.

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Eskiden trafik kazalarının yüzde 80’ine yakını alkollü araç kullanıldığı için oluyordu…

Ama günümüzde trafik kazalarının yüzde 70’i, direksiyon başında cep telefonuyla konuşurken oluyor…

Yani direksiyon başında cep telefonu kullanımı, alkol kadar tehlikeli, daha doğrusu alkollü araç kullanmaktan daha tehlikeli…

Gergerlioğlu, Leyla’nın babasıyla görüşmüş

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Leyla, açlıktan ölmüş… HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün acı haber alınan Leyla'ya ilişkin bir mesaj yayınladı:

Ağrılı kızımız, milletçe ağladığımız Leyla Aydemir'in babasıyla telefonda görüştüm. Ailenin acısını paylaştım. Sabah defnetmişler. Faillerin bulunması ve ağır cezalar ile çarptırılması için her şeyin yapılmasını istiyoruz, takipçisi olacağız. Cennet kuşu Leyla'yı kaybettik, yeni Leyla'lar olmaması için çocuk istismarına karşı etkin önlemler için çalışacağız. Cezasızlığı ortadan kaldırmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.” Daha önce Leyla gibi birçok çocuk öldü, öldürüldü… Bari Leyla’yı bu hale getirenlere en ağır cezayı verin…