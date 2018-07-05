Hoş geldin enflasyon!

“Az gittim uz gittim.

Dere tepe düz gittim.

Çayır çimen geçerek,

Lale sümbül biçerek,

Soğuk sular içerek,

Altı ayla bir güzde,

Bir arpa boyu yol gittim.”

Okul öncesi söylenen bu tekerlemeyi hatırladınız mı?

Bizim “enflasyon yolculuğu” da aynen bu tekerlemeye benziyor.

2004 yılında…

Yani AKP iktidarının ikinci yılında…

Enflasyon yüzde 16.22 idi.

Daha sonraki yıllarda, 2012 yılı hariç, enflasyon hep yüzde 10’un altında kaldı.

*2005 yılında yüzde 9.23…

*2006 yılında yüzde 7.93…

*2007 yılında yüzde 9.93…

*2008 yılında yüzde 8.17…

*2009 yılında yüzde 9.50…

*2010 yılında yüzde 8.19…

*2011 yılında yüzde 4.90…

*2012 yılında yüzde 10.61…

*2013 yılında yüzde 7.31…

*2014 yılında yüzde 7.75…

*2015 yılında yüzde 7.24…

*2016 yılında yüzde 9.58…

*2017 yılında yüzde 9.22…

*Ve 2018 yılında yüzde 15.39!

Yani…

Tıpkı o tekerlemedeki gibi…

Az gitmişiz uz gitmişiz…

Dere tepe düz gitmişiz…

Çayır çimen geçerek…

Lale sümbül biçerek…

Soğuk sular içerek…

Altı ayla bir güzde…

Bir arpa boyu yol gitmişiz.

Dönüp dolaşıp, hemen hemen aynı noktaya gelmişiz.

2004 yılı enflasyonu, yüzde 16.22…

2018 yılı enflasyonu, yüzde 15.39!

Enflasyon yolculuğumuz işte böyle!

Bir arpa boyu!

Enflasyon ne demek, biliyorsunuz

Kazandığımız para artmazken, harcadığımız para artıyor.

Alabileceğimiz ürünlerin sayısı azalıyor.

Gittikçe fakirleşiyoruz.

Neden dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik?

İktidar bugüne kadar basit anlatımıyla…

*“Çalışmadan, üretmeden, sadece tüketerek” kalkınma modelini uyguladı.

*”Üretim ekonomisi” yerine “borç ekonomisi”ni tercih etti.

Sonuç, geldiğimiz nokta!

İnşallah, yıllardır uygulanan bu yanlıştan dönülür.

Dünya Kupası’nda beni en çok etkileyen olay

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Ne favori görünen ülkelerin erken havlu atması…

Ne penaltı atışlarıyla sonuçlanan maçların fazlalığı…

Beni Dünya Kupası’nda en çok Japon futbolcuların ve Japon seyircilerin o hareketleri etkiledi.

2-0 öne geçtikleri maçta Belçika’ya 3-2 yeniliyorlar.

Yani Dünya Kupası’na veda ediyorlar.

Böylesine stresli geçen ve üzüntüyle sonuçlanan bir maçtan sonra Japon futbolcular, soyunma odalarını siliyorlar süpürüyorlar, ilk aldıkları hale getiriyorlar ve bir kâğıda Rusça olarak “TEŞEKKÜRLER” yazıp odadan ayrılıyorlar.

Yine maçları izlemek üzere Japonya’dan gelen futbolseverler…

Japon seyirciler de, izledikleri her maçtan sonra kendilerine ayrılan tribünlerdeki çöpleri topluyorlar, yanlarında götürdükleri büyük poşetlere koyup temizlik görevlilerine teslim ediyorlar.

Dünyanın alışık olmadığı görüntüler bunlar.

Bunlar, dünyaya birer ders!

Benzer görüntüleri ilk, 2002 Dünya Kupası’nı izlemek üzere gittiğim Güney Kore’degörmüş, şaşırmıştım.

Maç sonrası statların temizliği, o maçı izleyen Güney Koreli seyirciler tarafından yapılıyordu.

Tam bir vatandaşlık bilinciyle hareket ediyorlar, yaptıkları işten kesinlikle yüksünmüyorlardı.

Demek Uzakdoğu kültürü böyle bir şey!

Enflasyonda kabaca durum

Enflasyon…

*Tüketiciyseniz, tamam yüzde 15.40

*Merkez Bankası’ndan Türk Lirası borçlanıyorsanız, yüzde 17.75

*Mevduatınız varsa, yüzde 17-18

*Devletseniz 5 yıllık vade ile borçlanacaksanız yüzde 19, yok 2 yıllık borçlanacaksanız yüzde 19.40

*Üreticiyseniz maliyetiniz, yüzde 23.70

Enflasyon dediğin tek rakam gibi görünür, ama kişilere ve bakış açısına göre değişir.

At severlerin anlamadığı

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Gecikmiş bir yazı…

Seçim döneminde yazacaktım, bugüne kaldı.

Seçim sürecinde toplumun hayvanseverliği bir anda depreşti.

Belki algı yönetimi için, belki başka şey için…

Hayvanlara yönelik bu kadar “şefkatli bir dönem” yaşadığımızı ben hatırlamıyorum.

Doğal olarak adalardaki “fayton atları” da bu şefkatten nasibini aldı.

Efendim, adalardaki “atlı faytonlar” kaldırılarak yerine “elektrikli otomobiller” konacakmış…

Böylece atlar eziyet çekmekten kurtulacakmış…

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç verdi bu müjdeyi.

Genelde hayvan severlerin, özelde at severlerin anlamadığı bir şey var.

Atlar, insan ve yük taşımak için yaratılmıştır.

Özellikle faytonlar, dünyanın her tarafında, özel yetiştirilmiş gösterişli atlar tarafından çekilir.

Atlı faytonlar, Avrupa kentlerinin değişmez “turistik figürü”dür.

Adalar’da atlarla ilgili sıkıntı nedir, anlamadım.

Atların, ortalığı kirletmesi mi?

Atlara, sahiplerinin iyi bakmaması mı?

Eğer sorun bunlar ise, ki bunlar, sen belediyesin, sorunu çözersin.

Yasaklamak, kolaycılıktır.

Önemli olan, sorunu çözebilmek!

Adalar, atlı faytonlar olmadan çok garip kalır.

2 görüş

*”Minareden düşenin parçası bulunur da, gönülden düşenin parçası bulunmaz.” Hz. MEVLANA

*”Güçlünün güçsüze yapacağı en büyük kötülük, adalet adına adaletsizlik yapmasıdır.” Av. Nurullah AYDIN