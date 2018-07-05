Cahiliye vahşeti...

Çocuk, “insan denen canlının en masum örneğidir.”

Her “normal aile” için çocuk, o ailenin en değerli üyesi ve geleceğe dair umut ve düşleridir.

Çocuklar, sevgi ve şefkatle büyütülmelidir.

Ailede ve örgün eğitimde, en doğru şekilde “üretken ve nitelikli bir kişi” olarak eğitilmeli, bireysel ve toplumsal ahlak değerlerine göre yetiştirilmelidir.

Ne yazık ki ülkemizde, kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel tecavüzler ve cana kastetmeler yaşanıyor. Bu olaylara “bireysel olaylar” ya da “meczup işi” olarak bakılamaz.

Son yaşanan “Eylül” adlı kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve sonrasında öldürülüp bir elektrik direğinin önünde gömülmesi, toplum vicdanında derin yaralar açmıştır.

Bu olay üzerine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; “Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığa karşı adalet mutlaka tecelli edecektir” diyor.

Sayın Erbaş’ın tanımlamasına aynen katılıyorum.

Bu ülkede toplumun bir kısmı, “CAHİLİYE KÜLTÜRÜ” ile besleniyor!

“Din Adamı” kimliği altında, hemen her gün, bir hocaefendi! ortaya çıkıyor ve küçük yaştaki kız çocukları ile evlenilebileceği üzerine fetva veriyor!

Kimi cemaat ve vakıflarda, kız ve hatta erkek çocuklarına yönelik tecavüz olayları yaşanıyor! Kimileri, bu olayları “bir defa yaşanan istisnai olaylar” olarak yorumluyor!

Kimileri; “Küçüğün de rızası vardı!” diyor?

Özellikle büyük kentlerin sokaklarında, binlerce kimsesiz ya da yoksul aile çocuklarının uyuşturucu ve cinsel sömürü tuzağına düştüğünü görüyoruz.

Yaşanan bu insanlık dışı olaylar, yoksulluk, cehalet ve evliliklerin “rastgele” yapılmasından kaynaklanıyor!

“Aile, toplumun temelidir” diyoruz. Doğrudur. Ve bu ülkede toplumun temeli büyük bir şiddetle sarsılıyor!

“Cinsel eğitim” çocukluktan itibaren ve bilinçle verilmelidir. Ne yazık ki, çocuğa ilk yalanlar bu alanda söyleniyor! Bu konuda çocuğun kendisini nasıl koruyabileceğine dair ciddi ve bilinçli bir eğitim yok!

Yoksulluk da çocukları vuran bir başka olay.

İki genç insan, bir şekilde evlenip “aile” kuruyor. Erkek, büyük ölçüde, eşinin çalışmasını istemiyor! Çünkü; “Çalışan kadın üzerine dini ve sosyal yalanlar söyleniyor!” Örneğin, bir sözde din uleması; çalışan kadının her türlü kötülüğe çanak açtığını söylüyor! Bir başkası; “Çalışan kadının getirdiği paranın haram olduğunu, erkeğin her türlü olumsuz sonuca çanak açtığını” iddia ediyor!

Erkek ya da kadın, “iş güvencesinden yoksun” olarak çalışıyor bu ülkede. İşsiz kalan, evine ekmek götüremeyen bir erkek, büyük bir ruhsal bunalıma giriyor. Eşi, çocuğunu alıp baba evine sığınıyor. Erkek, gurur nedeni yapıyor, eşini, çocuklarını, eşinin yakınlarını öldürüyor, sonra da kendi canına kıyıyor! “Aile içi şiddet” diyoruz bu gibi olaylara. Bunun da nice örneklerini yaşıyoruz.

Nüfus olarak çoğalmanın toplumu yücelteceğini sanan ve iddia eden siyasetçilerimiz, yaşadığımız bu tür olaylara “münferit olaylar” gözüyle bakıyor! Oysa, “niteliksiz ve yoksul bir çoğunluk, nitelikli bir azınlığı kölesi oluyor!”

Yaşadığımız toplumda ekonomik, sosyal, kültürel sorunlar içinde, gerçek anlamıyla CAHİLİYE Dönemi koşullarını yaşayan insanlarımız var. Bu cehaleti bilerek ya da bilmeden besleyen kişiler ve örgütler var!

Bu ahlak ve insanlık dışı olayı “kimyasal hadım” ile önleyemeyiz!

Bu ahlaksızlığın ürediği BATAKLIĞI KURUTMALIYIZ!

Anneler, babalar ve özellikle de siyaset sahnesinin aktörleri;

“Çocuklarımızı her türlü kirlilik ve tecavüzden sakınmalıyız.”

Bunun için bilgi, bilinç, ekonomik ve sosyal özgürlük gerek.

yüzyılda yaşıyoruz!

İslamiyet öncesinin o karanlık ve her yönüyle rezil, çocuğu ve kadını KÖLE olarak gören Cahiliye’nin insanlık dışı koşullarından arınalım!