İdam talebine neden karşısınız, hele şunu bir açıklayın…  

İdam…

Uygulanması kadar ağır ve zor bir kelime…

Bırakın yazmayı, duyunca bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Kolay değil tabi, bir insanın hayatını alıp almamayı düşününce insan garipsiyor meseleyi.

Şayet biraz olsun duygusal iseniz, “Ne olursa olsun, bir insanı öldürmek…” diye kendince düşünmeden edemiyorsunuz. Fakat duygusallığın ötesinde bir yapıya sahipseniz, bu kez de “Hak edip etmediğini sorgulayalım” diyorsunuz…

Hele ki küçücük bir kız çocuğu istismar edilip hayatı ondan çalınıyorsa…

“Neticede bu adam da cana kıymış” diyorsunuz…

“Sebepsiz yere başkasının, üstelik korunmaya muhtaç bir çocuğun hayatına kasteden bir caninin, hayat hakkı yoktur” diye düşünmeye başlıyorsunuz…

Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bir kez daha kısasa kısas diyorum…

O cinayeti kim işlemişse, Leyla’nın o maviş gözlerinden akan her damla yaşta boğulması gerektiği fikrine sahibim…

Hadım mı, hayır, kesinlikle olmasın…

Direkt sonuca gidilsin. İnsanların yaşam hakkına saygılı olmayan kim varsa, kim birilerinin, hele ki bir çocuğun hayatını elinden alıp vahşeti yaşatıyorsa aynı ile muameleye tabi tutulsun…

Yani o küçük kızın annesinin yürek yangınını söndürmek için çaba gösterilsin. Bu sebeple daha da ileri giderek söylüyorum ki, o caninin cezasını bizzat yüreği yangın yeri olan o anne versin…

Neden bu kadar ileri gittiğime gelince…

Biz canilerin, sapıkların, katillerin aynı ile muameleye tabi tutulması gerektiğini söylüyoruz ya, birileri ortaya çıkıp, “İdam çözüm değil” demeye başladı. Gerekçe olarak da Suudi Arabistan’ı, İran’ı, Irak’ı, nerede resmi dini İslam olan ülke varsa orayı örnek göstermeye başladılar.

Bunu yapmalarındaki asıl sebebin din düşmanlığı olduğu o kadar belli ki...

Lakin bunu yaparken açıklanan son raporlara göre o İslam düşmanlarının arkasına pek sığındıkları Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde tecavüz vakaları binlerle, hatta bazı bölgelerinde on binlerle ifade edilirken, Arabistan ve İran gibi ülkelerde ise yüzlerle ve hatta onlarla ifade edildiğini görmezden gelmişler…

Bu söylemimiz meseleyi meşrulaştırmaya yönelik bir çaba değil. Türkiye’de de olsa, ABD’de, İngiltere’de, Fransa’da, Arabistan’da da olsa tecavüzün, çocuk istismarının direkt yanıtı idam olmalı diyoruz…

Bir de idama neden karşı çıkıldığını da anlayabilmiş değilim. Tıpkı Ağrılı küçük Leyla’nın akrabası, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’in sosyal medyada paylaştığı gibi 5 metre yağlı urgan her şeyin çözümü olur.

İdam neden gelmesin?

Alt tarafı bu idamı istenecek tecavüzcülerin, çocuk istismarcılarının yanına kadın cinayeti işleyen töre düşkünleri ve elini kana bulamış teröristler ile onların operasyonel destekçileri ilave edilecek.

Söyleyin Allah aşkına, birden bu idam karşıtlığı “Çözüm değil” diyerek neden ortaya çıktılar.

İnanın anlamakta çok zorluk çekiyorum…

Acilen gelsin bu idam…

Avrupa Birliği’ne girip girmememiz, benim Leyla’mın, Eylül’ümün canından daha mı kıymetli…