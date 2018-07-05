Karamürsel’de meğer orman yok edilmiyormuş!

21 Haziran’da “ Karamürsel’de ormanlar yok ediliyor, yöneticiler uyuyor mu?” başlıklı bir yazı yazdım…

Yazımda şunları ifade ettim, “ Çevreye, ormana, doğaya sahip çıktığımı bilen okurlar, zaman zaman çevreyle ilgili çeşitli ihbarlarda bulunurlar…

Gazetemize mail göndererek sorunları dile getirirler…

Önceki gün de Karamürsel’den bir ihbar geldi…

Okurumuz, ormanın talan edildiğini belirtip, bir de fotoğraf attı…

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Gazetemizi mail gönderen okurumuz, gönderdiği fotoğraflarla Karamürsel’de ‘Orman yok ediliyor Neredesiniz?’ diyerek tepkisini ifade etti…

Buraya ne yapılacak? Kim ne yapacak, ya da kimlere verildi? gibi sorular sordu…

Karamürselli vatandaşın orman talanıyla ilgili gönderdiği maili birlikte okuyalım;

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“Karamürsel’in her tarafına Huzurun Başkenti yazılıyor… Ama Huzurun Başkenti denilen Karamürsel’de orman talanları var… Tepeköy Mahallesi ve 4 Temmuz Mahallesi arasındaki D-130 Karayolu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Denetim İstasyonu üst kısmı, yani anlayacağınız denize sıfır bir yer önü lebi derya deniz, Osmangazi Köprü görünümlü açık havalarda İstanbul Adalarını dahi görme imkanı bulunan bir yer, değer biçilemez bir konumda.

Ormanlık alan yeşilin bütün tonları yanı sıra tam anlamıyla ormanlık alan, çeşitli ağaçlarla süslenmiş ama denizden çekilen bu fotoğraflar insanın içini sızlatıyor.

Yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan yok edilmiş, kim niçin neden yok etmiş, şu anda bilinmiyor! Tarla yeri açma, yerleşim yeri kurma alanı mı olacak bilinmiyor.

Hemen aklımıza yaklaşık 3 yıl önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Karamürsel Altınkemer Plajında denize girdiği sırada Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’la diyalogu geliyor. Karaosmanoğlu, şöyle kafasını arkaya çevirerek, ‘İsmail, o ormanlık alana kim inşaat yapıyor’ sorusuna karşılık İsmail Yıldırım, vatandaş bizden önce ruhsatını almış, kendine ev yapıyor söylemine karşılık Karaosmanoğlu, ‘ başkan biliyorsun ben ormanı, yeşili çok seviyorum, ormanın ve yeşilin yok edilmesini istemiyorum, meclisi topla hemen karar alınsın (şu an yok edilen ormanlık alan için) oralara hiçbir şekilde inşaat yapılamaz ve ormanlık alan yok edilemez kararı alın ve bağlayın’ konuşması aklımıza geliyor.

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Ve yine hemen yaklaşık 3 yıl önce şu anda yok edilen ormanlık alan biri yada birileri tarafından kasıtlı olarak yangın çıkartılarak yok edilmek istenmiş 3 defa yapılan girişim itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürülmüştü. Bu İtfaiyenin kayıtlarında mevcut. Polisin de kayıtlarında mevcut.

Bu olayların ardından burada yangın çıkartan kişi ya da kişiler yakalanamamıştı.

Şimdi bu konuşma ve yangın girişimlerin ardından bir anda burada yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın bu şekilde yok edilmesi kafa karıştırıyor. Orman Müdürlüğünün ve belediyenin haberi var mı?

Vatandaşın dediği gibi beyler, yetkililer ‘Karamürsel’de orman yok ediliyor’ sesimize kulak veren biri yada birileri yok mu burada neler oluyor bir açıklaması olan var mı?

Bekliyorum, unutmadan o ağaçları söküyoruz yerine ceviz ağacı, mesire alanı yada başka ağaç dikeceğiz gibi saçma bir açıklama olmaz inşallah!!!”

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Yukarıda okurumuzun orman talanıyla ilgili gönderdiği değerlendirmeyi yazdım…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Karamürsel Belediyesi yetkilileri, Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bu konuyu araştırıp gereğini yapmalı…

Yaptıkları araştırmanın sonucunu da bize bildirsinler…

Bildirsinler ki ben de köşemde yazım, kamuoyunu aydınlatayım…”

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ORMAN İDARESİ’NDEN İZİN ALINMIŞ

Yazıdan sonra beni Karamürsel’den Ömer Lütfi Demir adında bir vatandaş aradı…

Orman arazisi olarak yazdığınız alanın sahibi olduğunu söyledi…

Bana, arazinin sahibi olduğuna dair de belgeleri gönderdi…

Ömer Bey, konuyla ilgili bir açıklama yaptı…

Açıklamayı birlikte okuyalım, “

Mesut Bey. İyi çalışmalar

Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Tepeköy Mahallesi ada 196 parsel 23 deki niteliği zeytinlik olan arazimde benden önceki neslimin buraya bakamamasından dolayı zeytin ağaçları kurumuş ve yer fundalık bir yer olmuştur. Bu araziyi yeni aldığım karar ile temizlik ve teraslama yaparak Karamürsel’ in tükenmekte olan varlığımız ve yalnız Türkiye’de Karamürsel’de yetişen Samanlı Dağları’ndan isim almış bize ecnebilerden kalan Samanlı zeytini ve Meze zeytin türlerinden yine orjini Karamürsel olan Kalamata zeytini dediğimiz kara (eşek) zeytini türünü ekmek için sahibi olduğum yeri Orman İdaresinden aldığım izinler gereğince temizledim.

Bu yerde imar izni uygunsuz alan olup imar izni yoktur. Çok dik bir arazi %60 gibi olup şartları zorlayarak taracalandirma sistemi ile ağaçlandırma yapılacaktır.

Kamuoyunda çıkan haberler asılsız ve araştırılmadan yapıldığı için beni müzderi etmiş ve üzmüştür.

Ekte belgeleri gönderiyorum. Saygılarımla.”

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ALANA ZEYTİN AĞACI DİKİYORLAR

Uğur Demir’in açıklaması böyle…

Yukarıda orman arazisi diye yazdığım yer, Ömer Lütfi Demir’in şahsi arazisiymiş…

Uğur Bey, kendi arazisini temizleyip, oraya zeytin ağaçları dikecekmiş…

Çok da güzel bir iş yapıyor…

Kendisini kutluyoruz…

Türkiye’de sürekli ormanlar yakılıyor, yok ediliyor…

Biz de o bölgede bir orman vurgunu oluyor diye yetkilileri uyarmak istedik…

Ama o bölge şahıs arazisiymiş… Sahibi Ömer Bey de o araziyi zeytin ağaçlarıyla donatacakmış…

Böylece konunun özü anlaşıldı…