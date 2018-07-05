1. ve 3.Lig’e erken bir bakış…  

TFF 2. ve 3.Lig’deki takımlarımız, grupların belirlenmesiyle, önümüzdeki hafta çekilecek fikstür öncesinde heyecan yaşamaya ‘Resmen’ başladılar…

Şu anda henüz antrenmanlar bile başlamamışken, bir yorumda bulunmak, komik olur elbette…

Sadece yönetimsel ve teknik heyet bazında, biraz da transferler üzeninden konuşulabilir, o kadar…

Ama unutmayın ki, bu ülkede, sayısal loto için bile çekiliş öncesi tahminler yapıldı ve insanlar bunları okudu…

“En çok 40’a oyna…”

“Geçen hafta 6 iyiydi…”

“21 hep çıkıyor, performansı yüksek” gibi alaycı açıklamalar bile yapıldı ve insanlar bunlara kandı…

Ben bu gözlerimle, bu ülkede, yukarıdaki sayısal loto tahminini okuyup da, kupon yapanlar gördüm!..

Şimdi oturup, ortada fol yok yumurta yokken, Kocaelispor, Körfezspor, Gölcükspor, Darıca ve Gebzespor için ön yorum yapsam, ne kadar ciddiye alınabilir ki ?..…

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Gelelim yönetimsel ve teknik heyetsel bazdaki görüşlerimize…

Kocaelispor bir yandan transfer yasağını kaldırmaya çabalarken, diğer yandan da futbolcuları elinde tutmaya çalışıyor. Kentkonut dünya kadar para verdi, bu paralar transfer yasağını kaldırmak için kullanılıyor… Dolayısıyla, eldeki mevcut futbolcuları tutmak için de gereken para ayrılamıyor… Onlar da tek tek kopup gidiyor…

Yani Dimyat’a pirince giderken, eldeki bulgurdan olma misali…

Yeni sezonda teknik heyet konusunda da tam bir karar veremeyen yönetim, belli ki, transfer yasağının kaldırılmasına göre teknik adamlarla masaya oturacak. Olmazsa Galip Gündoğdu’yu ‘yedek’ tutacak…

Gündoğdu da, gelecek teklifleri tabii ki değerlendirmiyor ve Kocaelispor’da kalmak istiyor…

Haklı elbette… Kocaelispor bir marka ve her zaman medyanın da gözünün önünde… İlgi odağı… Taraftara sahip bir kulüp…

Ama, Gündoğdu, geçen yılki istikrarsızlığı bu yıl da sürdürür mü, o da kadroya bağlı elbette…

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Gölcükspor Kayhan Çubuklu ile yola devam kararı aldı… Bence başkan Ahmet Şahin son derece mantıklı bir karar aldı. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Kayhan hocayla her türlü şartta anlaşırsın… Bu kentin çocuğu ve geçen yılki başarısı da ortada… Para durumu da belli… Almanya nasıl ki Löw ile yollarını ayırmadıysa, Şahin de Çubuklu ile devam kararı alarak doğruyu yaptı. Çünkü sorun sadece hocada olamaz…

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Kocaeli Birlik, ya da yeni adıyla Körfez Sportif A.Ş. konusunda henüz bir şey yazıp çizemiyoruz. Takım transfer yasağı nedeniyle 3.Lig’e düştü… Sinoplu iş adamı Hamit Maden ile telefonla görüştüm. Kulübün hiçbir yere gitmeyeceğini ve Kocaeli adına yarışacağını açık açık söyledi ve o sözünü de şu ana kadar tuttu. Zaten yasal olarak da kulüp taşınamıyor…

TFF kulübün adını hala Kocaeli Birlik olarak kabul ediyor… Tesislerden ise bu isim siliniyor… Yani garip bir durum var ortada. Sanırım en kısa zamanda yapılacak basın toplantısında, kafalardaki soru işaretleri giderilecek…

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Darıca ve Gebzespor ise bir âlem…

Biri BAL’da biri 3.Lig’de şampiyon olarak üst liglere yükseldiler… Bu çifte zafer hepimizin içini ısıttı… Ancak araya seçim girdi, bir anda belediye başkanlarıyla kulüplerin arasına da kara kedi girdi…

Bu kentte bir kez daha anladık ki ‘Başarı cezasız kalmaz’…

İki şampiyonluk yaşatan bu iki kulübümüz, göğsümüzü kabarttı ama, şu ana kadar ciddi bir transfer hamlesi göremedik…

Yani biraz “Ligde tutunalım yeter” havası hâkim gibi…

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Yazabileceklerimiz bu kadar…

Ortada idman yok, maç yok…

Doğru dürüst kurulan bir kadro yok…

Yani ‘Fol yok yumurta yok, eniştem beni niye öptü’ gibi deyimlerin bile birbirine karıştığı bir ruh hali var…

Yeni kaos var ve maalesef vakit de hızla geçiyor…

Endişeler dağıtılmalı, insanlar şimdiden olaya motive edilmeli…

Amatörde 20 bine oynayan, şampiyon olup profesyonel lige yükseldikten sonra 3-4 bin kişiye oynayan Kocaelispor’u örnek alın !..

İnsanlar Hatice değil neticeye bakıyor…