1. Kırkpınar yağlı güreşleri (13-14-15 Temmuz)

Kırkpınar yağlı güreşleri 13-14-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Edirne Sarayiçinde yapılacak. Osmanlıdan bu yana yapılan güreşler Osmanlı – Rus savaşı 1878-79-80-81 yıllarında,1913 Edirne’nin Bulgar İşgalinde, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında 1919-20-21-22 yapılamadı. Savaş sonrası Kırkpınar Yunan hudutları içinde Samona köyünde kaldığından 30 Mayıs 1924 den itibaren Edirne saray içinde yapılmaya başlandı.

Kocaeli pehlivanlarının her zaman için söz sahibi olduğu güreşlerde İrfan Atan dört defa, Aydın Demir üç defa, Ahmet Taşcı Dokuz kez Başpehlivanlığı kazanmıştır. Ordulu Mustafa SekaKağıtspor güreşçisi olarak üç defa başpehlivanlığı kazanan güreşçimizdir. Ancak 2000 yılı Ahmet Taşcı’nın Baş pehlivanlığından bu yana Başpehlivanlık Kocaeli’ye nasip olmamıştır. Yeni Parlamaya başlayan Nedim Gürel ileriki senelerde olabilir düşüncesindeyim. İsmail Balaban fiziğindeki Faruk Akkoyun’un Kemeri alması da sürpriz olmaz. Bu sene yine aynı isimler favori gözüküyor. Bunların dışında bir pehlivan da çıkabilir ancak Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil yeşil, Osman Aynur, Orhan Okulu, Recep Kara, İsmail Balaban favori gözüküyor. Sporda favori ben şahsen tanımıyorum. Müsabaka günü kim fiziken ve ruhen hazırsa o kazanır. Şans da ayrı bir faktördür. Pehlivanlarımıza Allah güç versin. Sakatlık olmadan güreşler huzur içinde neticelensin inşallah.

Son üç senenin Baş pehlivanları 2015 OrhanOkulu,2016 Recep kara, 2017 İsmail Balaban oldu bu sene kısmet en iyi hazırlanana olur.

Güreşte kaidelerle oynamak bir hastalık gibi devam ede gelmektedir. Minderde her sene değişen kaideler bizim dışımızda gerçekleşiyor. Lakin Ata sporumuzda ananevi kaideleri değiştirmek de minderin bize getirdiği sari hastalık. Zamanı kısaltmak için haklı sebepler olabilir fakat yağlı güreşi minder gibi kaidelere bağlamak; ata yadigarının alışıla gelen kaideleri bozmak hakkımız değil. Sabahtan akşama kadar Kırkpınar’da üç gün aynı pehlivanları seyretmeyi güreşe fazla ilgisi olmayanlar yadırgaya bilir. Güreşin süresinin uzun olması ve bu süreyi itişip kakışmakla geçiren pehlivanların güreşi cazip halden çıkartması seyirciyi sıkar. Bunu önlemek için tedbir alınabilir. Öncelikle Kırkpınar öncesi yapılmakta olan güreşlerde vize olayını ciddi olarak uygulamak.

Örneğin :

*Kırkpınar öncesi sekiz güreşte HER BOYDA final yapanlara puan vererek ilk 40 pehlivanın belirlenmesi.

* Kırkpınar’da birinci gün Küçük Ortaya kadar eleme,

*ikinci gün bu boyların finali ve Orta boy, Başaltı, Baş güreşlerinin elemesi,

*üçüncü gün Orta Boyların, Başaltı ve Baş güreşlerinin finali.

Güreşlerin akıcılığını sağlamak için minder kaideleri yerine günümüz şartlarına uymak için yine zaman uygulaması yapılır.Örnek olarak Minik veTeşvik 20 Dakika,Tozkoparan ayak 30 dakika, orta boylar-Başaltı bir saat, Baş güreşleri bir buçuk saat Tuş veya Pes olarak yenişmeli. Bu zaman içinde yenişemeyen pehlivana ( Kule Hakemlerinin de ittifakı ile ) verilen ihtar puanlar üç sayısına eriştiğinde galip ortaya çıkacaktır. İhtar puanlar zaman sürelerinin yarısında başlaya bilir. Bu sistemle Yağlı güreş minder güreşinin etkisinden de kalkmış olacaktır.