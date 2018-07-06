Adnan Sak ile amatör üzerine...

Son yıllarda bu kentte tanıdığım en beyefendi ve donanımlı isimlerden biri olan Adnan Sak, dün elinde pastasıyla ziyaretimize geldi…

Her yıl Dilovası Belediyespor’a ‘terörist’ diye saldıranların, geçen sezon da Adnan Sak’ın Başkan vekili olduğu kulübe böyle bir saldırı yapması, aslen Rizeli olan Adnan beyi çok sarsmıştı…

Duygusal yapıda, bir o kadar da mangal gibi yüreğe sahip Sak, Dilovası ve insanını çok seviyor…

Girmediği yoksul evi kalmamış…

İnsanlar da Adnan beyi çok seviyorlar elbette…

Eşi güler hanım ile birlikte güzel bir ikili olmuşlar ve halkın gönlünde taht kurmuşlar…

Adnan bey, özü sözü bir adam ve gerçek bir entelektüel…

Dünyan gezmiş bir gemi kaptanı…

Tam bir denizci…

Bilmediği dil de yok…

Ben de Rize’nin 32 yıllık eniştesi olarak, Rize diliyle de iyi anlaşıyoruz…

Dün servisimizde Ufuk Öğütveren hocamla birlikte ağırladık kendisini…

Gemici anılarını anlattı…

O apayrı bir zevk…

Deniz tutkunu benim için de müthiş bir adam…

(Bir gün kitabını yazmak isterim)…

***

Ben buraya onun amatörle ilgili düşüncelerini aktarmak istedim…

Gerçekten de sporu seven, centilmenliği ön planda tutan bir isim…

Kesinlikle de şiddete karşı…

Dilovası’na Değirmendereli bir futbolcunun teröristlik içeren mesajlar göndermesi ve bunu sosyal medyada paylaşması, bir anda kenti germişti…

Olağanüstü önlemler alınmıştı…

O dönemde de Adnan Sak öyle bir açıklama yaptı ki, hayran kalmıştım…

Dün bu olayı da konuştuk elbette…

Ama kapadık gitti…

Çünkü bunu yapanlar da çok pişmandılar…

***

Sak, kafasındaki amatör yapı için çok çok farklı düşüncelere sahip…

Geçen yıl kendisiyle söyleşi yaparken de, bunu tespit etmiştim…

Alt yapı diyor başka bir şey demiyor…

Üst ligleri sevmiyor…

Yani büyüklerin amatör oynamasına karşı...

Bu sahalardan gençler yetişsin istiyor…

Bunun için de savaşmaya hazır…

Ne de olsa Karadenizli…

Paralı transferler de istemiyor…

Ama yapı öyle gerektirdiği için hayli para harcadı…

Bunun da şahidi benim…

***

Onunla sohbet de, engin denizlerde yol almak kadar dinlendirici ve keyif verici…

Rize’de buluşursak mutlaka bir sohbet yapacağız elbette…

Kafa yapımız çok uyuyor…

Dünya iyisi bir adam ve buradan tekrar tekrar yazıyorum…

KASKF yapısında çok önemli görevler için seneye mutlaka kazanılmalıdır…

Olmaması büyük kayıptır…

Dilovası gibi zor bir yerde centilmenliği öne çıkaran ve o gergin ortamda da herkesi yumuşatmayı beceren ‘Engin denizler gibi’ tecrübesi olan bir filozof…

***

Dilovası onu yeniden kazanmalı…

Kocaeli futbolu ve hatta Kocaeli sporu onu mutlaka değerlendirmeli…

Kariyeriyle, dünyayı görmüş geçirmiş bir insan olarak, hepimiz ondan sonuna kadar yararlanmalıyız…

Gelecekte böyle entelektüel insanlarla yol almak durumundayız…

Adriyatik’ten Hint Denizi’ne kadar dünyayı gezmiş bir adamdan daha tecrübeli kim olabilir ki bu hayatta…

***

Dün ziyaretimize gelen Adnan Sak ile tatlı sohbetimiz bizi de dinlendirdi…

Sonra da bu yazıyı yazmak geldi içimden…

Herhalde tatile hazırlık yazısı gibi de oldu…

Moda girdik galiba…

Bir iki gün sonra da tatilimiz başlayacak ve sizden bir süre ayrı kalacağız…

Sevinenlere de, üzülenlere de selam olsun…

Hepinizi seviyorum…