CHP’de doğru isim Muharrem İnce mi?

CHP üyesi dostlarla konuşuyorum…

CHP’yi beğenen, seçimlerde genellikle bu partiye oy verenlerin görüşünü alıyorum…

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin “genel başkanlık kavgası” konusunda ilginç görüşler ortaya koyuyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili diyorlar ki:

*Tamam, şimdiye kadar girdiği hiçbir seçimi (10 seçim) kazanamadı, gitsin.

*Partiyi bugüne kadar “seçim kazanacak” noktaya getiremedi, bundan sonra getirmesi de beklenemez.

*Seçim kaybede kaybede bütün kredisini tüketti.

Muharrem İnce ile ilgili de diyorlar ki:

*İddialı, heyecanlı, vizyonlu bir kişilik yapısı var.

*Cumhurbaşkanlığı adaylığında partiye bir hareket getirdi, umutları yeşertti.

*Ancak, girdiği seçimi kazanmadığı, ortaya somut bir başarı koymadığı halde, egosu şimdiden şişti, tavan yaptı.

*Kendisine en fazla destek veren gazete ve yazarlarıyla kavgaya tutuştu.

*Kendisini cumhurbaşkanı adayı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Ya kurultayı topla, toplamazsan örgütler gereğini yapar” diye tehdit eder hale geldi.

*Seçimden bir gün sonra “Beni cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Sayın Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkmak gibi bir vefasızlık yapmam” dediği halde, şimdi “Koltuktan kalk, ben oturacağım” zorlaması içinde…

*Kemal Kılıçdaroğlu’na, genel başkanlığı bırakması karşılığında “onursal genel başkanlık” teklif etmesi, hoş olmayan bir davranış. Düpedüz rüşvet!

*Toplumun karşısına hemen hemen her gün farklı kişilik yapısıyla çıkıyor.

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Konuştuğum CHP’liler noktayı şöyle koydular:

“Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu gitsin, bunca başarısızlıktan sonra gitmeli de… Ama yerine gelecek doğru isim Muharrem İnce mi?”

Siz ne dersiniz?

Muharrem İnce CHP için doğru isim mi?

O tekerleme, kime ait?

Hani Muharrem İnce’nin her mitingde seçmenlere söylettiği o tekerleme var ya…

“Bir çivi… Bir nalı…” tekerlemesi…

O tekerlemenin Cengiz Han’a ait olduğu ortaya çıktı.

Orijinali şöyle:

“Bir çivi bir nalı

Bir nal bir tırnağı

Bir tırnak bir ayağı

Bir ayak bir atı

Bir at bir kumandanı

Bir kumandan bir vatanı mahveder.”

CHP’nin son özeti

*Koltuk sevici Kemal Kılıçdaroğlu…

*Vefasız Muharrem İnce…

Kimse akşamcılar hakkında tek söz söylemesin!

“Üç dubleden ikisi vergiye gidiyor” haberini okuyunca, akşamcılarla ilgili fikrim değişti.

Ne yalan söyleyeyim, eskiden akşamcıları “keyiflerine düşkün asalaklar” olarak görüyordum…

Bugün…

*Vergi kaçıramayan…

*Düzenli vergisini ödeyen…

*Hem de “vergisini peşin ödemiş olarak” sofraya oturan…

*Ödediği vergilerle devletimize güç veren…

İtibarlı kişiler olarak görüyorum kendilerini.

Bundan böyle, kimse akşamcılarla ilgili tek söz söylemesin bana!

Ortada tek kuruş vergi ödemeyen asalak dolaşırken…

Seçim öncesi aldığınız paraları geri çıkın bakalım

Seçim öncesi bir yazımda demiştim ki:

“Şimdi dağıtılan paralar, seçimden sonra zam ve vergilerle geri alınacak…”

Tepki gösterenler olmuştu.

Özellikle AKP’lilerden…

Oysa benim bu eleştirim sadece AKP’ye yönelik değildi.

Seçime katılan tüm parti ve kişileri eleştiriyordum.

Her parti, her aday; olmayan bir parayı dağıtıyordu.

Kimse kazanmaktan söz etmiyor, herkes bol keseden harcıyordu.

Seçmenin cahil ve yoksul kesimini kandırmak için…

İşte seçim bitti, “zam ve vergi sağanak yağmuru” başladı.

Hem de orantısız bir geri alış!

Kaşıkla verdiler, kepçeyle geri alıyorlar.

Alkollü içki ve Avrasya Tüneli’ne zam geldi.

Şimdi sıra ekmek, sigara, doğalgaz ve akaryakıtta!

Akaryakıta zam, seçim öncesi “ÖTV ayarıyla” dondurulmuştu.

Seçim bitti, şimdi “katmerli zam” bekleniyor.

Kademeli olarak yüzde 25-30 arası…

Eee, akaryakıt ve doğalgaz artarsa A’dan Z’ye her şeyin fiyatı artar.

Tekrar ediyorum…

Seçimi AKP değil de bir başka parti kazansaydı…

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan değil de Muharrem İnce olsaydı…

Aynı zamlar yapılacaktı.

Çünkü Türkiye’de yıllardır “seçmeni aldatarak seçim kazanma” sistemi uygulanıyor.

“Al gülüm, ver gülüm” sistemi…

Dağıttıklarımı al, bana oyunu ver!