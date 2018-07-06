CHP’de kurultay çatlağı ve Körfez’de büyük kriz!

24 Haziran seçimleri sonrasında CHP kaynamaya başladı…

Seçimlerinde CHP’nin yüzde 22, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yüzde 30 oy alması, CHP’de büyük karışıklığa neden oldu.

Muharrem İnce, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bırakması gerektiğini söyleyerek, olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

İnce’nin kurultay çağrıyı yapması üzerine CHP’de büyük bir hareketlilik yaşandı.

CHP’deki hareketlilik Kocaeli’de de yaşanıyor…

CHP Kocaeli’nin 22 delegesi bulunuyor…

3 milletvekili de doğal delege…

Yani toplam 25 delegesi var…

22 delegeden 10’u kurultay istiyor… 7’si istemiyor… 2’si kararsız… 3’ü görüş belirtmedi…

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CHP Kocaeli’de kurultay isteyenler; Mehmet Hilal KAPLAN, Mehmet KÜÇÜKKAYA, Yakup TÖRK, Musa YILMAZ, Yılmaz UÇAK, Gülay EYİSABUNCULAR, Turan DUMLU, Türkan ÇİMEN, Durmuş KARABOĞA, İrfan KESKİN

KURULTAY İSTEMEYENLER: Selman YILDIRIM, Nuri PAŞA, Mehmet KAÇAR, Selahattin KAYA, Nihat DEĞER, Ali KARA, Sinem KOÇ

KARARSIZLAR: Birol SAĞLAM, Nilgün DÜZEN

GÖRÜŞ BELİRTMEYENLER: Yaprak FİDANCI, Nazire KARAKADILAR, Alpaslan SEYMEN

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CHP milletvekillerinden Haydar Akar, kurultay istemiyor…

Tahsin Tarhan renk vermiyor, Fatma Kaplan Hürriyet’in düşüncesini öğrenemedik.

Tahminen o da kurultay istemiyordur…

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CHP Kocaeli’de kurultay krizi yaşanırken, bir diğer kongre krizi de Körfez’de yaşanıyor…

Gazetemizin CHP muhabiri Selin Becer, Körfez’deki krizle ilgili bir değerlendirmede bulundu…

Birlikte okuyalım;

9 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ…

CHP Körfez İlçe Yönetimi’nden 9 kişi (Aslı Şahin, Çağatay Bakan, Ender Akyüz, Erdem Torun, Mehmet Mikyas, Nalan İkiz, Necmettin Kahraman, Oğuzhan Saraç, Şafak Altunal) istifa edince ilçe başkanı Mehmet Kaçar’ın başkanlığı düşmüş ve yerine Cavit Dağdeviren ilçe başkanı olarak atanmıştı.

Erken seçimin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından eski ilçe başkanları, ilçe meclis üyeleri, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları toplantıda ortak bir karar alarak atamayı kabul etmiş ve 24 Haziran seçimleri sonrasında kongreye gitme kararını CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a iletmişlerdi.

Sarıbay da ilçede yaşanan kargaşanın seçim sürecine zarar vermemesi için kongreyi seçim sonrasında yapma kararı almıştı.

TARTIŞMALAR HIZ KAZANDI

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin her ilçede olduğu gibi Körfez’de de oyları ciddi oranda düşmüştü.

Seçim süresi boyunca parti içinde yaşanan başkanlık krizinden dolayı yönetimin seçim çalışması yapmadığı ve aksine yapılan seçim çalışmalarını da sabote ettiği iddia edildi.

Seçim sürecinde de yoğun tartışmaların yaşandığı Körfez İlçe Örgütü’nde, seçimin ardından kongre yapılmayacağının söylenmesi ile tartışmaları hız kazandığı öğrenildi.

BİRLİK OLUP İMZA TOPLANACAK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın, Körfez Örgütü’nde atama ile göreve gelen Cavit Dağdeviren ile devam edilme kararını almasının ardından Körfez İlçe Delegeleri il binasına giderek alınan bu karara itiraz ettiği öğrenildi.

Delegelerin, Sarıbay ile görüşerek, "Seçim sonrası kongre yapılacağı söylenmişti kongrenin yapılmasını istiyoruz" dedikleri, Sarıbay'ın ise, "Biz Körfez’e geçici yönetim atamadık, kongre yapılmayacak" dediği öğrenildi.

Delegelerin ise olağanüstü kongre için birlik olup imza toplayacakları iddia edildi.

KÖRFEZ’DE ADAY BOLLUĞU

En başta Dağdeviren’in geçici atama ile başkan yapıldığı ve seçimin ardından örgütün kongreye gideceğinin söylenmesi üzerine Körfez İlçe Başkanlığı isteyen adayların hiçbir şekilde seçim çalışması yapmadığı ve 24 Haziran seçimlerimden sonrayı beklediği iddia edildi.

Körfez İlçe Başkanlığı için ise çok sayıda adayın ismi parti içinde konuşuluyor.

Körfez İlçe Başkanlığı için eski İlçe Yöneticisi Asım Taflıoğlu, Nilgün Solakoğlu ve Ozan Aksu’nun isimleri geçiyor.

Ayrıca daha önce Mehmet Kaçar’ın karşısına rakip olarak çıkan Gülseren Solmaz’ın ekibinden de bir ismin olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında.

GENÇLİK VE KADIN KOLLARI ARADA KALDI

Körfez İlçe Örgütü’nde yaşanan sıkıntıların her geçen gün daha fazla arttığı ve kutuplaşmaların sertleştiği iddia edilirken, mevcut ilçe yönetiminin gençlik ve kadın kolları ile de çatışma içerisinde oldukları öğrenildi.

Çekişmeden rahatsız olan gençlik kolları ve kadın kolları ise bir an önce parti içinde yaşanan gerginliğin son bulmasını istiyor.”

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CHP’LİLER KOLTUK KAVGASI İÇİNDE…

Selin’in değerlendirmesi böyle…

CHP’de gerek kurultay, gerekse Körfez’deki kongre tartışmaları uzun süre devam edecek…

24 Haziran sonrası CHP’liler birbirini yiye dursun, Mart 2019’da yerel seçimler var…

AKP, hızla yerel seçimlere odaklanırken, CHP’liler koltuk kavgası içinde…

CHP’de bu kavgalar devam ederken, AKP bir de yerel seçimleri Kasım 2018’e alırsa, vay CHP’nin haline…

Zeki Karakadılar’a geçmiş olsun ziyareti

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay geçtiğimiz günlerde ameliyat olan CHP İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Av. Zeki Karakadılar’ı tedavi gördüğü Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Sarıbay’a ziyaretinde Sarıbay Hukuk Bürosu çalışanlarından Av. Yaprak Güken Şahin, Av. Pınar Çidem ve asistan Seda Emre de eşlik ederek meslektaşları Zeki Karakadılar’a geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ve partinin kurultay delegelerinden Nezire Karakadılar’ın oğlu Zeki Karakadılar’ın önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu edileceği öğrenildi. Biz de Karakadılar’a geçmiş olsun diyoruz.

Umutcan Uz’dan anlamlı bir davet

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Gölcük İlçe Başkanı Umutcan Uz, çocuk cinayetleri ve çocuk istismarı konusunda Gölcük’teki siyasi ilçe başkanlarını ortak basın açıklaması yapmaya ve mücadeleye davet ettiğini belirtti. Uz, “Çocuklar için mücadele vermeyeceksek siyaset yapmamızın bir anlamı yok’ dedi… Uz çok haklı… Herkesin bu konuda birlik ve beraberlik içinde olması lazım… Bakalım Uz’un bu çağrısı diğer siyasi partilerde karşılık bulacak mı?