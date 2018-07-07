“Millet ittifakı”ndan hangi parti kazançlı çıktı?

Geldi, geçti…

Şimdi muhasebesini yapmanın zamanı…

Dört partinin genel seçim öncesi kurduğu “millet ittifakı”ndan kim kazançlı çıktı?

CHP mi?

İyi Parti mi?

Saadet Partisi mi?

Demokrat Parti mi?

Hangisi?

Seçimlerde CHP yüzde 22.65, İyi Parti yüzde 9.96, Saadet Partisi ise yüzde 1.34 oy aldı.

CHP 146, İyi Parti 43 milletvekili çıkardı.

Saadet Partisi CHP listelerinden 2…

Demokrat Partisi de İyi Parti Listesi’nden 1 milletvekili gönderdi meclise.

Fotoğrafa baktığımızda görünen şu:

İttifak yapılmasaydı…

*İyi Parti, barajı aşamayacaktı.

*Saadet Partisi 2, DP 1 milletvekili ile TBMM’de temsil edilmeyecekti.

*CHP, 7 ilde (Kütahya, Karabük, Yozgat, Kahramanmaraş, Nevşehir, Elazığ, Kırşehir) İyi Parti’nin oy desteğiyle milletvekili çıkaramayacaktı.

*İyi Parti de CHP’den gelen oylar sayesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Edirne, Isparta, Aksaray, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Eskişehir’de en az birer milletvekili çıkaramamış olacaktı.

*Sonuç olarak, “millet ittifakı”nın en kazançlı partisi hiç şüphesiz İyi Parti oldu. İttifak içinde olmasaydı, kafadan meclis dışında kalacaktı.

Ve ittifakın kaybedeni

Hiç şüphesiz CHP…

7 Haziran 2015 seçiminde yüzde 25, 1 Kasım 2015 seçiminde yüzde 25.3 oy almıştı.

Aradan üç yıl geçti, 24 Haziran seçiminde aldığı oy ise yüzde 22.65.

Bir taraftan AKP’nin yıpranmışlığı, diğer taraftan Muharrem İnce rüzgârının getirdiği artılar düşünüldüğünde, CHP’nin yüzde 27-28 oy alması bekleniyordu.

Aksi oldu, CHP’nin oyu düştü.

Yüzde 25.3’ten yüzde 22.6’ya…

Bazı bölgelerde CHP’den HDP ve İyi Parti’ye oy kaydı.

Bir de “ittifaksız” düşünelim…

“Millet ittifakı” kurulmasaydı…

Veya kurulsaydı da CHP ittifaka girmeseydi…

CHP olağan koşullarda eski oyunu korusaydı…

Genel milletvekili sayısı 50 artacağından, buradan payına 13 milletvekili düşecekti.

Yani çıkaracağı milletvekili sayısı yine 145-146 olacaktı.

Şimdi?

SP’nin 2 milletvekilini çıkarırsak, CHP’nin geriye 144 milletvekili kalıyor.

Özetlersek…

“Millet ittifakı”nın…

*En kazançlı partisi, İyi Parti…

*Daha az kazançlı partileri ise SP ve DP’dir.

*En özverili ve en zararlı çıkan partisi de CHP’dir.

Özellikle İyi Parti’nin, CHP’ye “pek çok” teşekkür borcu var.

Çünkü İyi Parti, bugünkü varlığını CHP’ye borçlu.

CHP’den 15 milletvekili ödünç alarak seçimlere girebildi…

İttifak içinde bulunduğundan “barajsız” 43 milletvekili çıkarabildi…

Peki, İyi Parti CHP’den gördüğü bu iyiliklerin farkında mı?

Gördüğüm kadarıyla, değil.

İttifakın bittiğini ilk açıklayan, İyi Parti oldu.

Hem de genel sekreter aracılığıyla…

Keşke ittifakı kurarken bir araya gelen genel başkanlar, dağılırlarken de bir arada olsalardı.

Ortak açıklama ile beraberliklerini sona erdirselerdi.

İki partinin ittifakı aynı gün sona erdirmesi

Büyük tesadüf!

Önce İyi Parti, arkasından Saadet Partisi, genel seçimlerde CHP ile yaptıkları ittifakı sona erdirdiklerini açıkladılar.

Aynı gün, bir saat arayla…

Bu kadar aceleleri neydi, neden aynı gün, neden aynı ifadelerle?

Şimdi çoğu kişi, bu “ittifak bozmanın” altında yatan gerçeği merak ediyor.

Şeytan diyor ki, “Acaba İyi Parti ve SP, saraya göz mü kırpıyor?”

Bilemem…

Bunu bekleyip göreceğiz.