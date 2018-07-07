İnce’den düşüş…

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin aldığı oy oranının oldukça başarılı olduğunu herkes kabul ediyor. İnce’nin bu başarısında en büyük etken şüphesiz kendisi. Yani klasik CHP anlayışının dışına çıkarak yeni bir tarz ve yöntem geliştirmişti. Laiklik vurgusu ve ideolojik söylemler yerine halkın duymak istediğini dile getirmesi Muharrem İnce’nin başarısında önemli rol oynadı. Ama sonuç olarak Erdoğan gibi güçlü bir siyasi figüre karşı seçimi kaybetti. Hani derler ya, mağluptur bu yolda galip… Esasen Ak Parti cephesinde de kaybetmesine rağmen İnce’nin başarılı bir profil çizdiği kabul ediliyor.

Peki Muharrem İnce bundan sonra ne yapacak? Daha doğrusu CHP yönetimi bu konuda ne düşünüyor? Kılıçdaroğlu’nun, seçmenin verdiği mesajı anlamadığını geçen hafta ifade etmiştik. Yine koltuğa sıkı sıkıya yapıştığı ve kesinlikle İnce’nin önünü açmak istemediği ortada. Delegenin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası bir kongrede bile elinin çok güçlü olduğu biliniyor. Yani Muharrem İnce’nin genel başkanlık koltuğu hayalden öteye geçmeyecek. Belli ki statüko buna izin vermeyecek. Muharrem İnce’nin bu saatten sonra yapması gereken kenara çekilerek beklemesi. Mağdur edilmiş ama başarılı bir siyasetçi olarak kenarda durması kendisi açısından bir artı olacaktır. Aksi durumda şu anda olduğu gibi polemiğe girmesi, koltuğu zorlaması, onursal başkanlık teklifleri filan kendi imajını zedelemekten öteye geçmeyecektir. Kazanımlarını bir çırpıda silip atmak istemiyorsa, beklemesini bilmeli. Şu an rüzgar inceden inceye yara almaya başladı. Bakalım bu durumu toparlayıp kenarda potansiyel bir aday olarak beklemeyi başarabilecek mi? Gördüğüm kadarıyla bu iş biraz zor ama, İnce siyasi yörüngesini şu birkaç hafta içinde tayin edecektir.

Kocaeli’den bakan olur mu?

Yeni sistemin yeni bakanlar kurulu yakında açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi isimlerin dışında sivillerden de bazı isimleri alacağını biliyorduk. Erdoğan bu konuda, "Bürokratik işlere takılmayan, işinde başarılı isimler olacak” diyerek çizgiyi çizmişti. Şimdi gözler bu isimlerin kimlerden oluşacağına. En çok merak edilen konulardan biri de elbette yardımcılarının kimler olacağı. Büyük oranda MHP’den bazı isimlerin de başkan yardımcıları ve bakanlar arasında olabileceği düşünülüyor.

Biz gelelim Kocaeli’den bir bakan olup olmayacağına… Bilindiği gibi Bakanlık koltukları bugüne kadar başarılı iller arasından seçiliyordu. Bir nevi o ilin ödüllendirilmesi şeklinde yorumlanıyordu. Ak Parti, güçlü bir il konumuna gelen Kocaeli’yi de bu anlamda ödüllendirerek her dönem bakanlık vermişti. Milli Savunma, Çevre ve Orman, Bilim ve Sanayi gibi bakanlıklar daha önce Kocaeli’den çıkmıştı. Son dönemde ise başbakan yardımcısı yine bu kentten çıktı. Peki bu dönem nasıl olur? Yeni bir bakan yine bu kentten çıkar mı? Öyle ya bu kent her dönem bir bakan çıkarmaya alışık…

Ama şimdilerde durum oldukça karışık. Çünkü Fikri Işık’ın yeniden milletvekili adayı gösterilmesi bakanlık hayalini de ortadan kaldırmıştı. Asıl soru işareti, son seçimlerde alınan oy yüzdesi. Ak Parti’nin kalesi durumundaki Kocaeli, 24 Haziran seçimlerinde istenen oy hedefini yakalayamamış ve oylarında önemli oranda düşüş yaşanmıştı. Türkiye’de en çok oy kaybı yaşanan iller arasında yerini alan Kocaeli’nin bu dönem bakan çıkarma ihtimali önceki dönemlere göre bir hayli düşük değerlendiriliyor. Böyle bir beklentinin teşkilatlarda da olmadığını görüyorum.

Birçok belediye başkanı da kimin bakan olacağını merakla bekliyor. Malum, önümüzde bir yerel seçim var. Büyük bir kısmı halkın teveccühünden ziyade parti içinden bulduğu torpille başkan adayı olan bu isimler, yine benzer şekilde koltuklarını sağlamlaştırmak isteyecektir. Şayet Erdoğan her şeye rağmen Kocaeli’den bir ismi bakanlık koltuğuna oturtacaksa, bu isim birilerine değil halka yakın olan isim olmalı. Yoksa sandıktan çıkan mesaj, yerel seçimlere çok daha farklı şekilde yansıyacaktır.