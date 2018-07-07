Bu toplumun içerisinden gözü dönmüş CANİLER nasıl çıktı?

Türkiye’de şu sıralar cinsel istismarla yatıyor, cinsel istismarla kalkıyor…

Gerçekten de önemli bir konu…

Bu konunun bu kadar gündemde kalması da doğal…

Eylül’ün başına gelenler, Leyla’nın başına gelenler, yenilir, yutulur değil…

İlimizde de birçok siyasi parti ve STK olaya tepki gösterdi…

KOCAELİ’DEN TEPKİ

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Uslu de son günlerde ülke gündeminde yerini alan çocuk istismarı ve cinayetleriyle ilgili parti binasında basın toplantısı yaptı…

Uslu, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı…

Konuyla ilgili AKP hükümetini eleştirdi…

Çözüm önerileri sundu…

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Uslu’nun yaptığı açıklama köşeme taşıdım…

Birlikte okuyalım;

“Bildiğiniz gibi bu hafta kayıp çocuklarımızla ilgili birbiri ardına gelen üzücü haberlerle sarsıldık.

4-5 yaşındaki yavrularımız acımasız cinayetlerin kurbanı oldu.

Daha bu yavrularımızın şokunu atlatamadan yeni kayıp çocuk haberleri gelmeye devam ediyor.

Artık gerçek gündemlerle karşı karşıyayız.

Bu toplumun içerisinden gözü dönmüş caniler nasıl çıktı?

Bize ne oldu da her gün ayrı bir acı haberle sarsılır hale geldik?

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki bunlar hiçbir şey yapmamanın, kötü gidişata dur dememenin sonucudur

CADDELERİMİZ GÜVENLİ DEĞİLDİR

Gelinen noktada sokaklarımız güvenli değildir, caddelerimiz güvenli değildir, semtlerimiz, şehirlerimiz güvenli değildir.

Artık insanımız bir yere gidecekken huzur içinde sokağa çıkamamakta, çocuğunu rahatlıkla bakkala gönderememektedir.

İnsanların birbirine olan itimat ve güveni bitme noktasına gelmiştir.

Küçük çocuklar ekranlarda izledikleri manzaraların kendi başlarına gelebilme ihtimalini düşünmekte ve ciddi bir endişe duymaktadırlar.

Anneler yaz Kur’an kursu için çocuklarını mahalle camisine yalnız başına yollayamamakta, çocuğunun kapı önünde oynamasını bile sakıncalı bulmaktadır.

Millet bu denli bir güvenlik sorunu yaşadıktan sonra Vali olsan ne yazar, Başkan olsan ne yazar? Milletten yetki alan irade tüm bu olumsuzlukların önüne geçmelidir.

En azından kendi yolsuzluklarını saklamak için gösterdiği güvenliği, çocuklarımızı korumak için de göstermelidir

EĞİTİM VE MEDYA POLİTİKASI

Nesillere sahip çıkmak en büyük sevincimiz olmalıdır.

Seçim kazanarak değil, nesil kazanarak sevinmeliyiz.

Bu saatten sonra, “kim başkan olacak, kim başkan yardımcısı olacak?” tarzındaki suni meseleleri bırakarak gerçek gündemimize dönmeliyiz.

Nesilleri kurtararak yeni bir gelecek inşa etmeyi bir numaralı gündemimiz haline getirmeliyiz. Hükümetimiz eğitim ve medya politikasını yeniden gözden geçirmeli, toplumun değerlerini dikkate almalıdır.

Dizilerdeki yaşam tarzlarının, özendirilmeye çalışılan gayri ahlaki ilişkilerin ve senaryolardaki çarpık aile düzeninin toplumu yönlendirmedeki olumsuz etkisini görmezden gelemeyiz.

Dizi senaryoları toplumun tüm fertleri göz önünde bulundurularak tetkik edilmeli ve ona göre oynatılmalıdır. İnsanları suça teşvik eden her türlü sebebin önüne geçilmelidir.

HEDEFİMİZ BATAKLIĞI KURUTMAK

Şunu da belirteyim ki, suç işleme temayülü olan kişileri bu tür adi eylemlerden caydıracak her türlü cezai müeyyidenin destekçisiyiz.

Fakat öncelediğimiz durum, karşılaştığımız manzaraya ceza aramak ve ona en ağır cezayı vermek değildir.

Önceliğimiz bireyi ağır bir cezayı aldıracak eylemden uzak tutmak ve masum canların yanmasına en başından engel olmaktır.

Bu noktada hedefimiz; bataklıktaki sinekleri öldürmek değil, sineklerin üremesine sebep olan bataklığı toptan kurutmak olmalıdır.”

Uslu’nun açıklaması böyle…

Uslu, açıklamasının sonunda “öncelik bireyi ağır bir cezayı aldıracak eylemden uzak tutmak ve masum canların yanmasına en başından engel olmaktır” diyor. Bu fikre katılıyorum…

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Bu arada 29 STK da cinsel istismar konusuyla ilgili açıklama yaptı…

Hukukçu Kadınlar Derneği, Memur-Sen, Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, HAKEDER, Yeni Dünya Vakfı, AKDER, TEVKAD, Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi, OKED, KAYFED, Uluslararası Fatıma Derneği, DÜNYEV, Türk Gençlik Vakfı, NEYAD, 28 Şubat Öğrenci Derneği, BAKAP, HEKVA, AİLEMİZDER, UKTE, AYSİT, ASİTANE Vakfı, İftaf İlim ve Kültür Derneği, AYDOST, İGETEV, Haseki Kadın Vakfı, Hukukçu Hanımlar Derneği, GençDüşün, KASAV isimli STK'lar Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için ortak bir bildiri yayınladı. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan o bildiri şöyle;

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SUÇLARIN ÖNLENMESİ

"Son günlerde Türkiye kamuoyuna mal olan Eylül çocuğumuza tecavüz edilip katledilmesi, Leyla çocuğumuzun ihmalden ölmesi ve geçmiş yıllarda benzer cinsel istismar/cinayet vakalarının yaşanmış olması çocuklara yönelik taciz, tecavüz, ensest, ihmal gibi elim hadiselerin hukuki, psikolojik ve sosyolojik düzlemde devlet ve sivil toplum nezdinde acilen gündeme alınıp yeni çözümler üretilmesini zaruri hale getirmiştir. Devletimiz son yıllarda yaşanan bu tür menfi hadiselerin suç işlenmeden önce engellenmesi için koruyucu tedbirler ve suç işlendikten sonra cezalandırılması hususunda da gerekli kanuni düzenlemeleri üst seviyede hayata geçirmiş olsa da, maalesef bu suçların önüne geçilmesi tam olarak mümkün olamamıştır.

"ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ"

Toplum vicdanını kanatan bu tür problemli alanlar dahil aile, kadın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşları olarak; Hukukçu Kadınlar Derneği'nin çağrısı ile "Çocuk İstismarı ve İhmali"nin görüşülmesi gündemiyle bir araya gelinmiştir. Durumun vahameti ve aciliyeti dolayısıyla hazırlanmakta olan geniş bir raporun kısa özeti niteliğindeki basın bildirisini kamuoyuna sunuyoruz. Özellikle bu tür suçların işlenmesini teşvik eden, suç işlemeye yatkın bireyler üzerinde oluşturduğu algı ile suça ortaklık yapan basın yayın kuruluşlarının televizyon, radyo, gazete, sosyal medya kanalı ile yaptığı yayın ve her türlü basılı eserin pornografik unsurlardan arındırılması hususunda devletimizin hukuki her türlü tedbiri alması, RTÜK vasıtasıyla medya ciddi bir kontrol mekanizmasına tabii tutulmalıdır.

RUH VE BEDEN SAĞLIĞI

Bu çerçevede aile bütünlüğü ve çocukların bedensel bütünlüğünün korunması, medya ve kitle iletişim araçlarının bilinçli kullanımı hususunda eğitilmesi, bilgilendirici kamu spotu ve kısa filmlerin hazırlanması; cinsel istismara maruz kalan çocuk, kadın, engelli, erkek ve yaşlı gibi mağdurların herhangi bir etiketlenmeye ve baskıya maruz kalmadan, ruh ve beden sağlığına kavuşturacak onarıcı politika geliştirilmelidir.

HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ

Konunun hassasiyeti ve toplumun bütününün problemi olan meselenin özünden ve amacından uzaklaştırmadan, çarpıtmadan ve ayrıştırmadan toplumu vicdan paydasında birleştirici her türlü gayret ve çabanın içinde olmak, suça ve suçluya sıfır toleransla mücadele etmek devletimizle birlikte Sivil Toplum Kuruluşları olarak hepimizin ortak görevidir.”

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29 STK’nın görüşü böyle…

Toplumun tepkisi çok önemli…

Bu tepkiler önemli, ama en önemlisi yeni yasal düzenlemeler yapılmalı…

9 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir diyen imamlar, müftülere ağır cezalar verilmeli… Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda öncü rolü üstlenmeli…

Selim Yıldız’ın kızı ameliyat oldu

CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız ve eşi Seniha Yıldız’ın kızları Didem Yıldız Çavuş önceki gün geçirdiği rahatsızlık sebebi ile özel bir hastanede ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrasında normal odaya çıkartılarak tedavisine devam edilen Didem Yıldız Çavuş’u CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İl Başkan Yardımcısı Harun Özgür Yıldızlı ziyaret etti, Yıldız ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuş’un önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.