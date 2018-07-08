Edirne Belediyesi, Kırkpınar’da basın tribününe Ali Gümüş ismini  vermelidir  !..

*Türk güreşine 55 yıl aralıksız KIRKPINARI izleyen gazeteci olarak hizmet eden ve aramızdan 3 yıl önce ebediyete intikal eden gazeteci Ali Gümüş unutulmamalı ve ismi Kırkpınar BASIN tribününe verilmeli.

“ Birileri Kırkpınar da bir şeyler yapılmasını, Altın Kemer almış pehlivanların heykellerini hem de (altından) dikilmesini teklif ediyor, istiyor. Bunların hepsine eyvallah diyoruz. Amma, biz de gazeteciler olarak Türk güreşine aralıksız sporcu, gazeteci olarak 55 yıl hizmet etmiş, Türk Yağlı Güreşini Kırkpınar da 55 yıl aralıksız izleyen ve Tercüman Gazetesinde 35 yıl güreşi yazarlığı yapan Ali Gümüş’ün heykelini değil, ama isminin Basın Tribününe verilmesini istiyoruz.

Bu konuda KOCAELİ Gazetesi olarak Edirne Belediye Başkanlığına 2 yıl önce yazılı teklifte bulunmuştuk.

Belediye Başkanı Recep Gürkan bizzat basın tribününü ziyaretinde kendisine gazetemiz adına yaptığımız teklifi hatırlattım ve sordum:

“- Başkanım Ali Gümüş’ün ismini Basın Tribününe verecek misiniz? “

Başkan Recep Gürkan:

“-Neden olmasın, tabi veririz”

Demişti

Hatta “- Verin bakalım bana bir makine, hep siz bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz bu defa da ben sizi çekeceğim ! “ diyerek basın mensuplarının resmini çekmişti.

Aradan 2 yıl geçmesine rağmen Ali Gümüş’ün ismi hala basın tribününe verilmedi.

657 yıllık tarihi olan KIRKPINAR’da kimileri şöhret, kimileri rezil oldu!

Ali Gümüş 55 yıl birlikte izlediğimiz KIRKPINAR’da ve Kırkpınar yazılarında hiç rezil olmadı.

Ali Gümüş, Kırkpınar’ı ve yağlı güreşi dünyanın zirvesine taşıdı. Bilmeyenler ve Ali Gümüş’ü tanımayanlar için tekrar yazıyorum,

Neden Ali Gümüş ismini Kırkpınar’da Basın Tribününe verilmesini istiyoruz?

İstiyoruz çünkü: Ali Gümüş’ün buna layık olduğunu, aşağıda anlatacağım Ali Gümüş’ü tanıdıktan sonra sizlerin bu isteğimize olumlu yaklaşacağınızı umuyorum.

“ Ali Gümüş… 1939 yılında Safranbolu’da doğdu. Spora 1954 yılında İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nde başladı. 1959 yılında halterde milli oldu. Aynı yıl Günlük Spor Gazetesinde gazeteciliğe başlayan Gümüş mesleğini Son Posta Gazetesinde devam ettirdi.

Tercüman Gazetesinde tam 35 yıl aralıksız güreş yazdı.

Dünya güreşlerinin en saygın adamaydı. Dünya Güreş Yazarları Birliği Başkanlığına bileğinin hakkıyla gelmişti.

Çünkü güreşi dünyada en iyi izleyen en iyi bilen ve herkese gönüllü yardım güler yüzlü bir adamdı.

Sayısını bilemem ama Kaç olimpiyat ve Dünya şampiyonasını yerinde izlemişti.

FİLA Başkanları onun önünde saygı ile ceketlerinin iliklerini iliklerdi.

Yazar olarak olağanüstü biriydi. Öldüğünde FİLA’nın haberi olsa mutlaka tören yapardı.

1999 yılında seçildiği Dünya Spor Yazarları Birliği (AİPS) Güreş Komisyonu Başkanlığı görevini vefatına kadar sürdürdü (2015)

Almanca-İngilizce ve Romence bilen Ali Gümüş 2 çocuk babasıydı.

” Mademki Ata Sporu Yağlı güreşe sahip çıkıyoruz (!) “

O zaman ne olur Edirne Belediyesi, bu spora bunca (55) yıl hizmet etmiş Ali Gümüş gibi bir gazeteci meslektaşımızın ismini Kırkpınar Basın Tribününe versin biz de KIRKPINAR da onun ismini sonsuza dek ölümsüzleştirelim.