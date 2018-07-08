Elma ve erik ağaçlarında kırmızı örümceğin yaptığı zararlar

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle elma ve erik ağaçlarında kırmızı örümceğin yaptığı zararlarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kırmızı örümcek (Paratetranychus Pilosus); daha ziyade elma ve eriklerin yapraklarında tahribat yapan kırmızı, sarı ve portakal renginde küçük zararlıdır. Yaprakların özsuyunu emer; onları sarartarak dökülmelerine sebep olur. Yapraklar üzerinde hafif ağ ördükleri de görülür. Bunlar, Kış Ayları’nı yumurta ve ergin dişi halinde geçirirler. Tahribatını daha fazla Haziran ve Temmuz Ayları’nda gösterir; hava kurak geçerse tahribatı çok büyük olur. Bilhassa yumurtalarının ilaçlara karşı mukavemeti fazladır.

Kış Ayları’nı yumurta halinde geçiren kırmızı örümceklerin erginlerini umumiyetle Ağustos ortalarından sonra kışlık yumurtalarını ağaç dallarına bırakmaktadırlar. Bunun için birinci mücadele, Mayıs Ayı başlarında; ikinci mücadele, Haziran ortalarında; üçüncü mücadele Ağustos ortalarında yapılmalıdır. Kırmızı örümceklerin yaz mücadelesi için uygun ilaçlardan biri alınarak pülverizatörlerle ağaçlara atılır. Genel olarak tesir sahası geniş olan ilaçlardan atılarak mücadele yapıldığında kırmızı örümceklerden başka bilimum emici ve kemirici haşerelere karşı da mücadele yapılmış olur.

Meyve ağaçlarında kırmızı örümceğin yumurtaları görüldüğü takdirde kış mücadelesi de yapmak lazımdır. Bu mücadele, kışlık yağlı ilaçlardan uygun olanı alınarak yapılmalıdır. Atılacak ilaç nisbeti, tek çekirdekli meyve ağaçlarına ve çok çekirdekli meyve ağaçlarına göre ayrı şekilde hazırlanarak pülverizatörlerle atılır. İlacın atılacağı zamanlarda hava sıcaklığının yirmi beş derecenin üstünde olmamasına ve havanın rüzgarsız olmasına dikkat edilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,