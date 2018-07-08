Bu defa bu yemin her zamankinden daha önemli

Dün saat 14.00’te yemin etmeye başladılar, sanırım bitmeyecek bugün de devam edecek.

Yeni seçilen milletvekilleri tek tek kürsüye gelip, “namusları ve şerefleri üzerine” yemin edecekler:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27’inci kez “yemin töreni” yaşıyor.

Yapılan bu yemin törenleri sizi heyecanlandırıyor mu?

Beni heyecanlandırmıyor.

Zerre kadar…

Neden heyecanlandırmıyor, bakın anlatayım.

Gazeteci olarak yarım asırdır Türk siyasetini yakından izlemeye çalışırım.

Kentimizden ve diğer kentlerden seçilen vekilleri dönem boyunca gözlem altında tutarım.

*Ne yapıyorlar?

*Kendilerinden bir şeyler vermek için mi milletvekili seçilmişler, yoksa devletten ve milletten bir şeyler almak için mi?

*Seçildikleri kentlerin ve ülkemizin sorunlarını ne kadar biliyorlar?

*Okuyup araştırıyorlar mı?

*Türkiye’de ve dünyada ne olup ne bitiyor, bunları yorumlayacak kültür düzeyindeler mi?

*Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine gerçekten inanıyorlar mı?

*Toplumun huzur ve refahını gerçekten düşünüyorlar mı?

*Adalet anlayışları ne, hukuka bağlılıkları ne?

*Anayasaya ne kadar bağlılar?

*Temel insan haklarından ne kadar haberdarlar?

*Milletvekili olma gücünü, şahsi çıkarları için kullanıyorlar mı?

*Bu gücü kullanarak akraba ve yakın çevrelerine çıkar sağlıyorlar mı?

*Toplum çıkarını, kendi çıkarı ve parti çıkarının önünde tutabiliyorlar mı?

*Millet söz konusu olunca, devlet söz konusu olunca, liderlerinin tutumunu göz ardı edip seslerini yükseltebiliyorlar mı?

*Ne için oradalar? Yüksek emekli maaşı için mi? Ticari işlerini yürütmek için mi? Halka “milletvekili havası” atmak için mi?

*Milletvekili olanların kaçta kaçı “imar rantı” peşinde?

*Milletvekili olanların kaçta kaçı kardeşi veya yakın akrabası ve arkadaşı üzerinden “ballı ticari işler” çeviriyor?

*İçlerinden kaçı mal beyanlarını toplumla paylaşıyor?

*İçlerinde akçeli işlere adı karışmamış kaç kişi var?

Bütün bunları gözlerim, bir de ettikleri yemin metnini gözümün önüne getiririm.

Tek tek not vermeye çalışırım.

Yarıdan fazlasının notu kırıktır.

Aldıkları kararların, yaptıkları işlerin “yemin metni” ile hiçbir paralelliği yoktur.

“Yemin metni” bir tarafta, aldıkları kararlar ve yaptıkları işler diğer tarafta!

Sizin gözlemleriniz nasıl?

*********

Sevgili okurlarım, ben samimi gözlemlerimi yazdım.

Sizin bu konudaki gözlemleriniz nasıl, bilmiyorum.

Farklıysa, paylaşırsanız sevinirim.

Ben bu nedenle dün başlayıp bugün sona erecek yemin törenini çok ciddiye almıyorum.

Şimdiye kadar yemin edip, hem de “şerefleri ve namusları” üzerine yemin edip, milletvekiliyim diye ortada dolananların durumu ortada!

Bir tarafa milletvekillerin isimlerini yazın…

Yemin metnini de önünüze koyun…

Satır satır okuyup çek edin bakalım, milletvekillerin kaçta kaçı ettikleri yeminin arkasında durmuşlar?

Bakın, sıkıntı burada!

Milletvekilleri, “namusları ve şerefleri” üzerine yaptıkları yemini bir tutabilseler…

Veya…

Millet, “namusları ve şerefleri” üzerine yaptıkları yemini tutacak vekiller seçebilse…

İnanın temel sorunlarımızın üzerinden geleceğiz.

Bütün bu yönüyle baktığımızda, bu defa milletvekili yemininin önemi daha fazla!