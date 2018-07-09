Yeni dönem vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun!

Artık tartışmanın anlamı yok.

Bu saatten sonra “şu olur, bu olur” demek, anlamsız!

İşlem tamamlandı, Türkiye bugünden itibaren yeni bir “yönetim sistemine” geçiyor.

“Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi” bunun adı.

Daha basit anlatımıyla, “tek kişiye bağlı” yönetim sistemi...

Bütün atamaları o yapacak.

Her şeye o karar verecek.

Her şey ondan sorulacak.

Özetle, ülkemiz “tek güç” tarafından yönetilecek.

Rejim, değişti…

Kuvvetler ayrılığı, bitti…

Parlamenter sistem, sizlere ömür…

Bir de böyle deneyelim

Yazımın başında belirttiğim gibi, bu sistemi artık tartışmayalım.

Bugüne kadar çok tartıştık, sandık milletin önüne gitti, millet “Uygulansın” dedi.

Yapılacak bir şey yok.

Tartışsak ne olacak?

Millet “Uygulansın” diyorsa, uygulanacaktır.

Haa basın olarak biz yine klasik “kontrol” görevimizi yapacağız, hatalı yönlerini eleştireceğiz, iyi bulduğumuz uygulamaları da öveceğiz.

Bugüne kadar ne yaptıysak…

Bugüne kadar nasıl davrandıysak…

Bizim defterimizde, “yağcılık ve şakşakçılık” yazmaz.

Bizim defterimizde, gazetecilik kisvesi altında parti bülteni çıkarmak, birilerine köpeklik yapmak, hiç yoktur.

Biz, gazeteciliği yaparsak “adam gibi” yaparız.

Biz doğru yolda yürümeye devam ederiz, eğri yolda yürüyenler gün gelir utançlarından sokakta yürüyemez hale gelir.

Bizim gazetecilikte veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur.

Yeni dönem, artık “mazeret üretme” yolunun sonu

Yeni döneme girerken beni en çok teselli eden konu ne biliyor musunuz?

Artık “mazeret üretme” yolunun sonuna geldik.

Suçu ve günahı, kişilerin ve sistemin üzerine atmak dönemi artık geride kaldı.

Ortada ne “parlamenter sistem” var, ne başbakan, ne bakan, ne hükümet!

Ortada alınan kararları bozacak ne Danıştay var, ne de bir başka yargı organı!

Ortada yönetime adım attırmayan ne muhalefet partisi var, ne de bir başka güç!

Ortada yönetimi eleştiren ne medya var, ne sivil toplum örgütü!

Ortada ikide bir devlet yönetimine burnunu sokmaya çalışan asker de artık kalmadı.

Ortalık, tam “dikensiz gül bahçesi”!

Her taraf, dümdüz!

AKP iktidarının bugüne kadar her başarısızlıkta “mazeret” olarak gösterdiği tüm sözde “engeller” bir bir yok edildi.

Özetle…

AKP iktidarının “Başaramadım, nedeni şu” diyeceği hiçbir şey kalmadı.

Anayasayı değiştirelim, değiştirildi…

Şu şu yetkileri istiyorum, verildi…

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim, geçildi…

“Tek adam” olayım, oldu…

Verilmeyen her hangi bir yetki kaldı mı?

Erdoğan’ın isteyip de yapamayacağı tek bir şey var mı?

Yok!

Aslına bakarsanız, bugüne kadar da istediği her şeyi yaptı.

Ne kişileri ne sistemi, hiçbir şeyi tanımadı.

İnşallah bu sistem ülkemiz için hayırlı olur

Samimi dileğimdir…

İnşallah bu sistem, devletimiz ve milletimiz için hayırlı olur.

Bizim derdimiz vatan ve millet.

Yaşadığımız ülke…

Yaşadığımız kent…

Bizim derdimiz, o parti, bu parti değil!

Biz siyasetçi değiliz ki, bir partinin başarısı, diğer partinin başarısızlığı bizi sevindirsin!

Biz, “iyinin ve doğrunun” yanındayız.

Biz, “yanlışın” karşısındayız.

Kim yaparsa yapsın!

Hangi sistem başarırsa başarsın!