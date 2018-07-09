Ahmet Yılmaz’a veda…

O’nu tanıdığımda henüz 17 yaşımdaydım. Bizi buluşturan, zamanla köklü bir arkadaşlık ve dostluk duygularıyla birbirimize bağlayan, tiyatro aşkıydı.

Tiyatro sahnesinde ilk buluşmamız 10 Nisan 1972’de oldu.

O yıl, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği “2. Pişmaniye Şenliği” düzenliyordu. Ben de Ankara’daki okulumdan bir ay ayrı kalmayı göze alarak bu şenlikte aktif görev almıştım. Şenlikte; sanat sergileri, spor etkinlikleri, konserler ve Geleneksel Pişmaniye Balosu vardı ama “Tiyatro” yoktu. Ahmet’le birlikte bu eksikliği görmüş ve iyi bir oyun arayışı içine girmiştik. Turan Oflazoğlu’nun yazdığı “Sokrates Savunuyor” adlı oyun bizi etkilemiş, zamanın KYÖD Başkanı Kemal Ünal’ı da ikna etmiştik. Ama zamanımız çok azdı. Oyunun 1968 yılında sahnelendiği İstanbul Şehir Tiyatroları Harbiye sahnesine gittik. Arşive girerek, oyun fotoğraflarından “dekor, kostüm ve reji” kopyaları alacaktık. Ahmet, 23, ben 22 yaşımızdaydık. Sahne Yönetmeni rahmetli İhsan Devrim, bize yardımcı oldu, üstelik oyunu sahneye koyan Engin Uludağ’ın telefon ve adresini verdi. Birkaç gün sonra Engin Uludağ İzmit’e geldi ve biz bu büyük oyunu 15 gün içinde hazırladık. 10 Nisan 1972 günü SEKA Sineması’nda matine-suare oynadık. Başrolde Sokrates’i oynayan sevgili Ahmet Yılmaz’dı ve o günden sonra “Ökkeş” lakabına “Sokrates Ahmet” de eklendi.

Aradan tam 38 yıl geçmişti. Aynı kadro ile, Kocaeli Büyükşehir Tiyatrosu’nun genç oyuncuları ve Ufuk Aşar ile Aytek Mete Elgün’ün yönetiminde aynı oyunu yeniden sahneledik.

Oyunun son sahnesinde, baldıran zehri ile ölüme mahkum edilen Sokrates’i dostları kaçırmaya çalışırlar. Sokrates, inandığı dava uğruna bedensel ölümü seçer. Çünkü, bu takdirde “ölümsüzlüğü” yakalayacaktır! Sokrates yüzyıllar sonrası bugün de yaşıyor!

Dostları; “Sokrates, ya biz dostların, sensiz nasıl yaşarız?” dediklerinde, Sokrates’in yanıtı ilginçtir; “Dostlarıma bensiz de yaşama gücünü veremediysem, iyi bir dost olmadığım çıkar ortaya!”

Ahmet’le arkadaş, kardeş, dost ölçüsünde uzun sayılabilecek bir “ortak yaşam” içindeydik. Çok sık görüşemezdik belki ama bir araya geldiğimizde hep iyi şeyler yapardık. 2015’te aynı kadro ile “HECCAV” adlı oyunu sahnelediğimizde de mutluluğun doruğundaydık.

Ahmet, emeği ile yaşadı, hep emeğin yanında oldu. Hak etmediği hiçbir maddi şeyin peşinde olmadı. Yeri geldi, 1974 yılında Barış Harekatı’nda insanlar için savaştı, “Gazi” oldu.

Mutlu bir aile düzeni kurdu. Bu mutlulukta değerli eşi Bahriye Hanım’ın büyük emek ve uyumu olduğuna tanığım. İki güzel ve başarılı yavruları İrem ve Kerem’le gurur duyuyorlardı. Haklıydılar.

Ne yazık ki, sevgili kardeşim Ahmet’i “bedensel olarak” yitirdik. O’nu yakından tanıyan her insanın yüreği sarsıldı.

Ölüm, her insan için kaçınılmaz bir dünyevi son.

Bu yaşıma kadar nice sevdiklerimi yitirdim. Geriye, o sevdiklerimin anıları ve eserleri kaldı.

“Onurlu ve üretken bir yaşam” sürdüren, geride anılmasına neden olacak eser bırakan her insan “ÖLÜMSÜZLÜĞÜ” yakalamıştır.

Ahmet, tıpkı Sokrates gibi yaşadı; her yerde, her olayda olduğu gibi, doğal davranışlarıyla, şöhret ve maddi varsıllığı umursamamasıyla, yurdu ve insanları için canını ortaya koymasıyla, siyasal ve toplumsal olaylarda dik ve onurlu duruşuyla, ölüme beş kala sedye ile gidip oy kullanmasıyla ve amatör tiyatro alanında verdiği emekle, ölümsüzlüğü yakaladı.

O’nu çok özleyeceğim.

O’nu her zaman ve her yerde, güzel anılarıyla anımsayacağım.

O’nu gerçekten çok seviyor ve anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

Bir gün yeniden buluşacağız sevgili arkadaşım!

Ruhun huzur içinde olsun…