AK Parti’de sıra yeni başkanı seçmeye geldi

AK Parti’nin kurulduğu tarihten bu yana ülkemiz siyasetine çok farklı bir bakış açısı getirdiği kesin. Artık sahadaki siyasiler de, oy kullanan seçmen de 2002 öncesindeki gibi değil. Her şeyden önce insanlar artık kolay kolay etkilenmiyor olumsuzluklardan.

Milletimiz artık inandığı bir doğru varsa, sonuna kadar savunmaya gayret gösteriyor. Emin olun, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik toplumun gösterdiği reaksiyon tam olarak böyle bir çıkıştı. Çünkü o gece sokaklara dökülen milyonlar ölüm pahasına varlık göstermişse bunun tek bir gerekçesi vardır.

GELECEK…

Fakat kendi geleceği değil. Çocuklarının, torunlarının geleceği, dahası hiç tanımadığı milletinin geleceği için o gece kefenini giyen milyonlar sokaklarda darbecilere ve onların şakşakçılarına karşı varlık mücadelesi vermişti.

Ve bugün şayet sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyorsak, bu sadece o gecenin bilinen ve bilinmeyen kahramanları sayesindedir. Allah o gecenin şehit kahramanlarına rahmet etsin…

Evet, AK Parti çok büyük bir siyasal hareket. Liderleri Recep Tayyip Erdoğan ile 24 Haziran’da bir seçimi daha kazanma başarısı gösterdiler. Gelinen noktada her ne kadar AK Parti’nin oylarında belli oranda düşüş yaşanmış ise de meseleyi ilimiz özelinde ele alacak olursak iktidar teşkilatlarının başarılı bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyleyebiliyorum.

Üstelik Kocaeli’de hem cumhurbaşkanlığı ve hem de milletvekili seçimlerinde parti oylarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olması Kocaeli teşkilatlarının bir başarısı olarak ele alınabilir.

Meseleyi teşkilat özeline getirmişken, şu an için resmi anlamda vekaleten il başkanlığını yürüten, ancak bu hafta sonu ya da en geç gelecek hafta resmi il başkanı olması beklenen Abdullah Eryarsoy’a ayrı bir parantez açmak lazım.

Abdullah bey, şahsında çok iyi bir AK Partilidir. Bugüne kadar il yönetimlerinde çokça bulundu ve her zaman verilen görevleri eksiksiz ve başarılı şekilde yerine getirdi. Teşkilatın kendisine emanet edildiği günden itibaren ortaya koyduğu performans çok iyiydi. Seçim sürecinde çok etkili bir performans ortaya koydu. Teşkilatını başarı ile yönlendirmesi, adeta kentte adım atmadık yer bırakmaması, arzu ve isteği ile duyduğu heyecan en etkili özellikleri olarak dikkat çekti.

Seçim sonucu itibarıyla da Türkiye ortalamasının çok üzerinde aldıkları netice Eryarsoy yönetiminin iyi bir noktada olduğunu zaten ortaya koyuyor.

Şimdi sıra AK Parti’de yeni il başkanının asaleten atanmasına geldi. Bu konuda parti genel merkezinin kararı verirken zorlanacağını düşünmüyorum. Neticede Abdullah Eryarsoy, ortaya konulan verilere göre belki de Türkiye’nin en başarılı il başkanlarından birisi. Bu açıdan baktığımızda AK Parti’nin en az bir dönem daha Abdullah beyin yönetiminde olması gerektiği, dahası bunun parti başarısına da olumlu etki oluşturacağı kesin gibi…

Kamuoyundaki genel beklenti ise Abdullah bey, il başkanlığına asaleten atanması yönünde. Tabi genel merkezin takdiri, ancak ortada bir hak, hukuk ve adalet varsa Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmek belki de en mantıklısı olacaktır…