İSU’nun akıllı saat uygulaması

İSU Kandıra sahillerinde yazlık konutlara akıllı saat takmaya başladı.

Önce Cebeci, Kefken, Kumcağız ve Kerpe’den başladılar.

Geçen yaz da Seyrek sahilindeki konutlara akıllı saat uygulamasına geçildi.

Bu sistemde vatandaş İSU’nun verdiği kartlara istediği miktarda ve tutarda su yüklemektedir.

Yani bir nevi bildiğimiz kent kart uygulaması gibi.

Önce şunu belirteyim.

Bu sistemin iyi yönleri de var, kötü yönleri de.

Ben işin bu tarafında değilim.

Çünkü bu konuda herkes bir şeyler söyleyebilir. Hani derler ya “Eşeğin kuyruğunu kesme.

Kimi uzun, kimi kısa olmuş diye.”

Bu uygulamada da kimi doğru, kumu yanlış olmuş diyecektir.

Bu da gayet doğal bir şey.

Yukarıda da belirttiğim gibi geçen yazın sonlarına doğru evlerimize akıllı saat takıldı.

Ancak takılan saatlerin çoğu bozuk.

Saatinin bozuk olduğunu bilmeyen, anlamayan vatandaş suların kesik olduğunu sanmaktadır.

Geçen yaz giderken 20 ton su yüklemiştim, bu sezon gelişimde ne olur ne olmaz diyerek 20 ton su daha yükledim.

İki gün sonra sular kesildi.

Ben suların kesildiğini düşündüm.

İki gün susuz kaldım.

Yan komşuya sorduğumda suların aktığını söyleyince saate baktım.

Saatim eksiyi gösteriyordu. İki günde bu kadar suyu harcamam olanaksız. Sular idaresini aradı. Sağ olsunlar hemen geldiler. İncelemede saatimin bozuk olduğunu benim halen 40 ton su alacağımın olduğunu söylediler. Neyse yeni bir saat takarak işi çözdüler.

Bu sürede çektiğim sıkıntıyı, stresi anlatamam.

Hemen şunu da belirteyim. 40 ton suya 194 lira verdim.

Yani suyun tonu hemen hemen 5 liraya gelmektedir. Biraz insaf diyorum.

Başka da bir şey demiyorum.

Bunlar yazlıkçı deyip, sırtımıza bu kadar yük yüklemeyin.

Bizler de emekli maaşı ile geçinen vatandaşlarız.

Başıma gelen bu olay birkaç komşumun daha başına geldi.

Bu konuda tecrübeli olduğum için onlara neler yapmaları konusunda fikir verdim. Onların da saatleri değiştirildi.

Şu ana kadar benim bildiğim en az 10 saat değiştirildi.

Takılan saatlerin çok kalitesiz olduğunu düşünüyorum.

Bu kadar kısa bir sürede bir saatin bozulacağını düşünemiyorum.

Eski saatlerin 40, 50 yıl gittiğini biliyorum. Belki bu saatlerin belli bir garanti süresi vardır.

Peki, iki yıl sonra bu saatler bozulduğunda İSU yetkilileri yine saatleri ücretsiz olarak değiştirecekler mi?

Gerçekten saatler çok basit.

İki yıl bile gitmeyeceğini düşünüyorum.

İSU dan bu konuda bir açıklama bekliyorum.