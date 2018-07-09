Cinsel istismar araştırma önergesi AKP tarafından neden reddedildi?

Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, son günlerde artan çocuk istismarı, taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu…

Şu bir gerçek ki;

Son zamanlarda Türkiye’yi meşgul eden bu olaylar, çok can sıkıcı…

Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’ye, bu tür olaylar hiç yakışmıyor…

Bu tür olaylar, bizi 3’üncü Dünya ülkesi olarak gösteriyor…

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Veli Der Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım

Veli-Der olarak, artan çocuk istismarı, taciz, tecavüz vakalarını tüm kalbimizle lanetliyoruz ve çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Üzüntüsünü çeşitli şekillerde gösterip tepki gösteren tüm toplum katmanlarını önemsiyoruz, fakat bu tepkiler üzerinden idam istemek yerine zihniyet değişikliği sağlanarak insanların bu konuda bilinçlendirilmesi hayatî önem taşımaktadır.

Özellikle eğitim müfredatlarında cinsiyetçi yaklaşımlara yer verilmemelidir. Müfredat yeniden bu ihtiyaçlar üzerinden yazılmalıdır. Son zamanlarda meydana gelen taciz, tecavüz ve çocuk istismar olayları toplumu derinden etkilemektedir. Son 10 yılda çocuk istismarı % 700 arttı. Davalarda "iyi hal ve saygın tutum indirimi yapıldı. Çocuk istismarında açılan dava sayısı 40 bin 366, çıkan karar sayısı ise 24 bin 825 mahkumiyet kararı ise 13 bin 968.

"BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ"

Ensar Vakfı'nda 41 erkek öğrenciye tecavüz edildiği ortaya çıktığında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu

" Buna bir kez rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için bir gerekçe olamaz" ifadelerini kullanmıştı. İdam değil asıl bu anlayış, zihniyet sorgulanmalıdır.

Bugüne kadar çocuk istismarı ile ilgili muhalefet partileri tarafından verilen araştırma önergeleri AKP oylarıyla reddedildi. Olayların örtbas edilmesi, araştırılmaması ve sorumluların cezasız kalması bu problemi daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadeleye sadece hukuki ve cezai boyutuyla bakıp kalıcı çözüm üretmek mümkün değildir. Bu sorun alanına, başta ilgili kamu kurumları olmak üzere toplumun tüm dinamiklerini kapsayacak şekilde bilinçli ve sistematik bir program dahilinde yürütülecek çalışmalarla çözüm aranmalıdır.

* Bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülsün ve bu çalışmalar kamu idaresi tarafından desteklensin.

* Evrensel değerlere uygun, bilimsel, çocuk hak ve özgürlüklerini ve çocuğun üstün yararını esas alan hukuk güvenliğinin sağlandığı yöntemler belirlensin.

* Çocuğa dönük şiddeti önleme planları hazırlansın.

* Çocuk ihmal ve istismarını önleyici çalışmaların yanı sıra bu tür davranışlarla karşı karşıya bulunan çocukların tedavisini amaçlayan programlar hazırlansın.

* Ailelerin, çocuk gelişimi ve psikolojisi konularında da bilinçlendirilmesinin yanı sıra çocukla ilişkide bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların, çocuk hakları konusunda bilinçlendirilmesi için aile temelli, okul temelli ve toplum temelli programlar hazırlansın.

* Çocuğun ekonomik sömürüsünün engellenmesi için ekonomik eşitsizlik ortadan kaldırılsın.

* Sorun bütün yönleriyle değerlendirilerek, kalıcı çözümü için kamu otoritesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar gerekli çalışmaları yapmalıdır. “

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Veli-Der’in açıklaması böyle…

Dernek Başkanı Yılmaz, önemli konulara temas etti…

Önemli uyarılarda bulundu…

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İnternette araştırma yaparken cinsel istismarla ilgili şu verileri gördüm;

-Tecavüzcülerin yüzde 5’i ortaya çıkarken, yüzde 95’i gizli kalıyor.

-Ensest ilişkilerden bin tecavüzcüden sadece biri açığa çıkıyor.

-Adliyelerdeki dört tecavüz vakasından biri çocuklarla ilgili…

-İstismarların yüzde 66'sı akraba, komşu gibi tanıdık kişiler tarafından yapılıyor

-İstismarcıların yüzde 9'u çocukla aynı evde yaşıyor…

-Ülkemizde 181 binin üzerinde çocuk gelin olduğu biliyor ancak dini nikahlar nedeniyle gerçek sayın bunun çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

-Ülkemizde son 10 yılda çocuk istismarı vakaları yüzde 700 arttı.

- Çocuk istismar vakaları son 10 yılda 300 bini geçti.

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Cinsel istismar ve tecavüzle ilgili uygulanması istenilenler şunlar;

-İstismar vakaları hakkındaki davalarda hiçbir şartta indirim uygulanmamalıdır. İstismarcının cezasının infaz edildiği süreçte koşullu salıverilme uygulaması ile cezasının üçte ikisi çektikten sonra tahliye edilmesi ihtimali ortadan kaldırılmalıdır.

-İstismara uğrayan kişinin yaşayacağı travma dikkate alınarak defalarca kez muayene edilmemeli ve rehabilitasyon görmesi sağlanmalıdır.

-Çocuk parklarına ve okulların tüm alanlarına güvenlik kameraları takılmalıdır. Çocuk parklarında güvenliği ve temizliği sağlayacak personeller bulunmalıdır.

-Çocuklarla bire bir iletişimde olacak tüm personelin ilgili güvenlik soruşturmasından ve psikolojik testlerden geçmesi, adli sicili bozuk kişilerin bu alanda istihdam edilmemesi sağlanmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları’nın da katılacağı eğitim programları oluşturulmalı, kamuoyuna kitapçıklar dağıtılarak bilgi edinmeleri sağlanmalı, düzenli aralıklarla eğitimler tekrarlanmalıdır.

-Sağlık personellerinin cinsel istismarlar hakkında eğitim alması sağlanmalıdır. Bu konuda düzenlenen eğitimlere tüm vatandaşlarımızın katılımı sağlanmalı ve farkındalık projeleri oluşturulmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim ve liselerde cinsel eğitim dersi verilmelidir.

-Küçük yaşta çocuklar üzerinde daha büyük bir tehlike bulunması nedeniyle okul öncesi eğitimcilerin yapacağı çalışmalar ile çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

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Sonuç olarak yeterli önlem alınmazsa, gerekli yasal düzenlemeler yapılmazsa, biz daha çok cinsel istismar ve tecavüzleri konuşmaya devam edeceğiz…