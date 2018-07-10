Taa Meksika’dan nohut satın alıp Sandıklı’da leblebi yapıyoruz haa!

Hafta sonunda Antalya’dan dönüyorum…

Sandıklı civarında bir OPET istasyonuna girdim, depoyu doldurdum.

Belki yarım asırdır aynı güzergâhta seyahat ederim.

Sandıklı’dan her geçişte “leblebi” aklıma gelir.

Leblebisi çok ünlüdür Sandıklı’nın…

Ana yolun Sandıklı’nın içinden geçtiği yıllarda, sıra sıra dizili leblebicilerden birinin önünde durup, o an kavrulmakta olan mis gibi leblebilerden satın alırdık.

Tadı bir başkaydı.

Fiyatı da son derece ucuzdu.

Benzin istasyonunda ödeme yaparken, kasanın hemen berisinde bulunan leblebi paketleri dikkatimi çekti.

Bir tane aldım, üstünde “Asırlık leblebici …..” yazıyor.

Altında bir yazı daha, “Net 480 gram”.

Fiyatını sordum, “15 lira…”

Yani kilosu 30 liradan fazla.

Vay canına!

Bir kilo leblebi 30 lira!

Hayretimi sesli söylemişim, gişedeki görevli leblebinin neden pahalandığını açıkladı:

“Eskiden burası nohut bölgesiydi. Türkiye’nin nohut ambarlarından biriydi… Şimdi nohudu Arjantin ve Meksika’dan satın alıyoruz. Fiyatı bu nedenle pahalı!”

Bu laf bana “kurşun” gibi geldi.

Taa Arjantin’den, Meksika’dan nohut satın alıyoruz, Sandıklı’da leblebi yapıyoruz haaa!

Yazıklar olsun bize!

Demek, leblebide bile dışa bağımlı hale geldik!

Kala kala ne kaldı, çok merak ediyorum

Isparta’da asırlık kebapçı ve asırlık fırın

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Antalya’ya Burdur üzerinden değil de Isparta üzerinden gidiyorsanız size bir önerim var.

O asırlık kebapçıda durup karnınızı doyurun…

Hemen yanı başında bulunan asırlık fırından da ekmek, çörek, börek alın.

Her ikisi de vilayet binasının hemen arkasında.

Asırlık kebapçının adı, Benlioğlu.

1833 yılında kurulmuş.

Yani 185 yıl önce.

Dördüncü kuşak işbaşında…

Şimdiki sahibi Mustafa, benim liseden arkadaşım.

Fırın kebabına, pidesine, içli pilavına, tahin helvasına doyamazsınız.

Tabii yanında buz gibi üzüm hoşafı da olacak.

Asırlık ekmek fırınının adı ise Değirmenci…

Kebapçıya bitişik.

Burası da 1872’de hizmete girmiş.

146 yıl önce…

Ekmeği ve diğer unlu ürünleri bir başka!

Günün bazı saatlerinde fırının önünde kuyruk görürseniz şaşırmayın.

Fırın önünde de kuyruk olur mu, demeyin!

Anlayın fırının ününü!

Daha yeni restore edilmiş.

İyi de olmuş.

Son şeklini beğendim.

Hani hep “Bizde işletmeler uzun süre yaşamıyor” diye konuşur dert yanarız ya; Isparta’ya her gittiğimde moral bulmak için asırlık BENLİOĞLU kebapçısına da, asırlık DEĞİRMENCİ ekmek fırınına da mutlaka uğrarım.

Size de öneriyorum.

O doktorun söyledikleri

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Dün sabah erken kalktım, yürüyorum.

Arkamdan benden daha hızlı yürüyen birinin ayak sesleri…

Doktor tanıdığım…

“Epeydir karşılaşamıyoruz, nasılsın?”

“Genelde akşamları yürüyorum, bugün biraz rahatım sabah çıkayım dedim…”

“Ne var ne yok, seçimden sonra ortalığı nasıl görüyorsun?”

“İlgilenmiyorum… Artık ne gazete okuyorum, ne televizyon izliyorum… Ne de anlatılanlara kulak kabartıyorum… Kendi işime bakıyorum. Madem çoğunluk böyle istiyor, söylenecek bir söz yok!”

Doktor tanıdığım, baktım çok değişmiş.

Ülke sorunlarına duyarlı doktor gitmiş; görmeyen, duymayan ve de konuşmayan bir başka doktor gelmiş.

Herhalde Türkiye’nin seçimlerden sonra geldiği nokta, böyle bir nokta!

Şemo, şimdi ne yapıyor?

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Dün, daha önce AKP il yönetiminde bulunan bir arkadaşım aradı.

“Hiç Şemo’yu yazmıyorsun, Şemo ne yapıyor hiç merak etmiyor musun?”

İnsanların takma adlarını pek bilmem…

“Şemo kim ki?” diye sordum.

Abooo!

Şemo, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’mış.

Partililer, herhalde aynı dönemde il yönetim kurulunda bulunanlar, kendisini samimi ortamlarda hep “Şemo” diye çağırırmış.

Şemsettin Ceyhan, Şemo…

Ehh, bir ses uyumu var!

Arkadaşım, benim cevabımı beklemeden anlatmaya başladı:

*Bu işten en zararlı Şemo çıktı.

*İl başkanlığı gitti.

*Milletvekili olacaktı, onu da olamadı.

*İl başkanı kalacağım ve sonunda milletvekili olacağım diye başkasının üzerine kurduğu mobilya şirketini de kapattı.

*Sonunda Şemo, sıfıra sıfır elde var sıfır hale geldi.

Böylece…

O AKP’li arkadaşım, bana sorduğu Şemo’yu kendisi anlatmış oldu.