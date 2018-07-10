Yine fil avcıları kazandı

Gazetede köşe yazısı yazmaya başlayalı 11,5 yıl olmuş. İlk yazılarımdan birinde “Fil Avcıları” başlığını kullanmış ve şu hikâyeyi anlatmıştım.

Fil avcılarının filleri avlama ve ehlileştirme hikâyesi şöyleymiş:

Filler çok geniş vadilerde yaşasalar bile her gün kullandıkları yoldan gidip gelirlermiş.

Fil avcıları da fillerin geçeceği yolu derince kazarlar üzerini ince bir tabakayla örterler ve en önde yürüyen filin o kazılan çukura düşmesini sağlarlarmış.

Fil avcıları siyah elbiseler içerisinde, yüzleri kapalı olarak gelir, çukurda çırpınan fili kırbaçla dövmeye başlarlarmış. Birkaç gün hiç yiyecek vermezlermiş.

Birkaç gün sonra aynı avcılar, beyaz elbiseler içinde filin sevdiği yiyeceklerle gelirler ve filin karnını doyururlar ve hortumunu, yüzünü gözünü okşarlarmış.

Avcılar, fili kendilerine alıştırdıktan sonra çukurun önünü kazarak fili oradan çıkarırlar ve filin hortumundan tutarak kendi fil damlarına götürürler ve ölünceye kadar fili işlerinde kullanırlarmış.

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Günümüzde fil avcılığını bizim üzerimizde daha modern bir formatta uygulamaya devam edenler var. Fakat oyunun esasında bir değişiklik görülmüyor.

Önce sizi çukura düşürürler, bütün bunları bazı “kötü adamların” yaptığına inandırırlar. Sonra “iyi adamlarını” gönderirler ve sizi kurtarırlar. Böylece siz o kurtarıcılara karşı derin bir minnet ve vefa borcu içine düşersiniz. Zaman zaman hırpalansanız da, aşağılansanız da sizden beklenen tek bir şey var: Kurtarıcınıza kayıtsız şartsız sadakat ve canla başla çalışarak hizmet etmek.

“Filler başka insanlar başka” demeyin.

En azından bizim insanlarımız da filler gibi kendisine iyilik yaptığına inandıkları kişilere sadıktır.

Ayrıca defalarca tecrübe ile gördüğümüz gibi en az filler kadar saf insanlarız.

Bu yüzden fil avcılarının kazanmaya devam etmesine şaşmamak gerekiyor.

İŞSİZ VE ÇALIŞMAYAN SEÇMENLERİN TEŞEKKÜRÜ

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonrası Araştırması’ndan bazı sonuçlar ilgimi çekti.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Çalışanların yüzde 51’i, İşsizlerin yüzde 49’u, Ev Kadınlarının yüzde 60’ı, Çalışmayan ve öğrencilerin yüzde 59’u, emeklilerin yüzde 43’ü Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiş.

Parti ismi sorulunca aynı kesimlerin Ak Parti’ye oy verme yüzdeleri şu şekilde çıkmış:

Çalışanların yüzde 38’i, İşsizlerin yüzde 35’i, Ev Kadınlarının yüzde 54’ü, Çalışmayan ve öğrencilerin yüzde 46’sı, emeklilerin yüzde 34’ü Ak Parti’ye oy vermiş.

Erdoğan ile Ak Parti arasındaki fark gizli ortak MHP’ye verilen oyların da çoğunlukla Erdoğan’a oy vermiş olması.

Demek ki, işsizlerde küçük bir fire verse de genellikle işsiz ve çalışmayan vatandaşlarımız içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılardan Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Ak Parti’yi sorumlu tutmadığı görülüyor. (Biraz emekliler sorgulamış ve daha az destek vermişler.)

Bu vatandaşlarımız ve en çok da ev kadınları oylarıyla Erdoğan ve Ak Parti’ye teşekkürlerini sunmuşlar.

ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA DA TEŞEKKÜR

24 Haziran seçimleri öncesi hükümete yönelik tepkiye yol açan şeker fabrikalarının satışıyla ilgili kararın sandığa yansıması da beklenildiği gibi olmadı.

‘Şeker fabrikaları satılmasın’ diyen pancar üreticisi ile şeker fabrikası işçisinin yaşadığı illerde ve fabrikaların olduğu ilçelerde 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti’nin aldığı oy oranları şöyle oldu:

Çorum Şeker Fabrikası (Merkez/Çorum) :AKP Çorum’da yüzde 52, merkez ilçede yüzde 46 oyla birinci parti çıktı.

Yozgat Şeker Fabrikası (Sorgun/Yozgat): Yozgat’ta yüzde 53, Sorgun’da yüzde 57.

Niğde Şeker Fabrikası (Bor/Niğde) :Niğde’de yüzde 43, Bor ilçesinde de yüzde 45.

Ilgın Şeker Fabrikası (Ilgın/Konya). Konya’da yüzde 59. Ilgın ilçesinde yüzde 49.

Turhal Şeker Fabrikası (Turhal/Tokat): Tokat’ta yüzde 49. Turhal’da ise yüzde 46 oy aldı.

Kırşehir Şeker Fabrikası (Merkez/Kırşehir): Kırşehir’de yüzde 41, Fabrikanın bulunduğu Merkez ilçede de yüzde 37 ile birinci oldu.

Erzurum Şeker Fabrikası (Aziziye/Erzurum) : Erzurum’da yüzde 54, Aziziye’de ise yüzde 61 oy oranına ulaştı.

Erzincan Şeker Fabrikası (Merkez/Erzincan) : Erzincan’da yüzde 44’ünü alan AK Parti, Merkez ilçede ise yüzde 42 destekçi buldu.

Alpullu Şeker Fabrikası (Babaeski/Kırklareli) : AK Parti Kırklareli’de yüzde 26, Alpullu’da yüzde 19’da kaldı.

Muş Şeker Fabrikası (Merkez/Muş) : Muş’ta AK Parti’nin oy oranı yüzde 32 oldu. Merkez ilçede AK Parti yüzde 44’le birinci parti, HDP yüzde 39’la ikinci parti oldu.

Elbistan Şeker Fabrikası (Elbistan/Kahramanmaraş); Kahramanmaraş’ta yüzde 54 iken, şeker fabrikasının bulunduğu Elbistan ilçesinde yüzde 46 oldu.

Burdur Şeker Fabrikası (Merkez/Burdur): AK Parti Burdur’da yüzde 43, Merkez ilçede yüzde 36. Şehirden 2 AK Partili, 1 CHP’li milletvekili çıktı.

Afyon Şeker Fabrikası (Merkez/Afyonkarahisar). Afyonkarahisar’da AK Parti yüzde 55, Merkez ilçede ise yüzde 57 oranında oy aldı.

Sonuç: Alpullu/ Kırklareli hariç, satılan bütün Şeker Fabrikalarının bulunduğu il ve ilçelerde yaşayan halkımız, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri oylarla, Ak Parti’ye teşekkür etmiş.

Vatandaşlarımız fillerden daha saf ve kendilerini işsiz bırakanlara fillerden daha sadık değil mi?