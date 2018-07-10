Kocaeli’de AKP kaybederken CHP kazanamıyorsa sorun var demektir!

Kocaeli’de muhalefet 2002’den bu yana hep kaybederken AKP hep kazanıyordu.Bu defa AKP Kocaeli’de 100 bin civarında oy kaybetti.Bu oyların esasında ana muhalefet partisine kayması ve partinin en az 5 milletvekili çıkartması gerekirdi.Ama bakılırsa son seçimde CHP, ittifak olmasa üçüncü milletvekilinden bile olacak duruma geldi.CHP Kocaeli için en önemli tespit sürekli partisinin Türkiye genelinde aldığı oyun altında oy alması ve buna çare üretmemesidir.İstatistikler yalan söylemez,yıllara bir bakalım;

CHP;

2011 genel seçimlerinde Türkiye genelinde 25,98 oy alırken Kocaeli’de 24,63’te kaldı. Eksi 1,35

2015 haziran seçimlerinde Türkiye genelinde % 24.95 oy alırken, Kocaeli’de % 24.40’ te kaldı. Eksi – 0,55

2015 kasım seçimlerinde AKP, 6 vekili 7’ye çıkartmak için milletvekili aday listesinde düzeltme yaptı ve HDP’nin vekilliğini alarak sayıyı 7’ye çıkarttı. CHP düzeltme yapmadan eski liste ile seçime girdi. Türkiye genelinde % 25,30 oy alırken Kocaeli’de 23.20’de kaldı. Eksi -2,1

2014 yerel seçimlerde de CHP büyükşehirlerde Türkiye genelinde % 31,04 oy alırken Kocaeli de % 26,11 de kaldı . Eksi – 4,93

2018 milletvekili seçimlerinde CHP’de Türkiye genelinde bir gerileme olurken, Kocaeli’de daha ciddi bir gerileme oldu. Partinin Türkiye genelinde aldığı oyun % 3 civarında kendisinin Kocaeli’de aldığı oyun da % 4’ ünden daha fazla bir gerileme oldu.

Adım gibi biliyorum AKP Kocaeli’de nerelerde, ne kadar ve neden oy kaybettiğini bugünden araştırmaya ve önlemlerini almaya başladı bile. CHP tüzükte toplanması zorunlu olan danışma kurulları ile zaman zaman bunu yapmaya çalışıyorsa da; bu toplantılarda örgütler kendi durumlarını cesaretle masaya yatırıp çare aramaktansa sadece partilileri dinlemeyi ve danışma kurulunu usulen yaparak durumu geçiştirmeye tercih ediyorlar.

CHP artık yıllardır genel ve yerel seçimlerde yaşanan ciddi oy kayıplarının nedenlerini daha dikkatli bir şekilde araştırmak ve çarelerini bulmak zorunda. Kocaeli’deki gerilemeye genel merkezinde olumsuz katkısı varsa bunları da cesaretle tartışmak zorunda.

Siyasi partilerde oy kayıplarının iki temel nedeni vardır. Ya örgüt gereği gibi çalışamıyor, örgütte yaşanması gereken demokratik değişim ve yenilemeyi parti sağlayamıyor, yada parti aday tespitinde hatalar yapıyor veya her ikisinde de ciddi hatalar yapılıyor. Bunların takdirini parti yetkilileri ve üyeleri verecekler tabii.

Parti içinde iktidar olmanın nedeni ülkede iktidarı yakalamak olmalı. Parti içinde iktidar olmakla yetinmek, medya ve sosyal medya ile yetinmek, halka dokunmamak, halkın sorunlarına sürekli ve ara vermeden eğilmek ve çözüm önerileri sunmak düşünülmediği, bunları yapacak değişim parti içinde sağlanamadığı sürece ne yazık ki sürekli yaşanan seçim kayıplarının yenileri gelecektir.

CHP’nin bugünden, zaman geçirmeksizin yerelde illerde, genelde genel merkezde kayıpların nedenlerini araştırmak, bahane üretmemek, yenilenmek ve topluma umut olabilmek mücadelesini vermesi gerekir.

Bunda parti üyelerine, delegelerine ve kurultay delegelerine çok önemli görevler düşüyor tabii. Kocaeli’deki oy kayıplarını cesaretle tartışmadan başarıyı yakalamak mümkün değil. Genel merkezin Kocaeli dahil illeri mercek altına alması, gerçekçi raporlar istemesi gerekir. İktidarın oy kaybının neden CHP’ye yönlendirilemediği hususunun nedenlerinin cesaretle masaya yatırılması, sorumluların da sorumluluklarını kabul ederek değişime izin vermesi gerekir. CHP’nin partiye gitmekten çekinen, ama partisine oy veren geniş katmanları, hatta halk yığınlarını dahi partiye katması,onlarla çalışma ortamı yaratması, parti içi demokrasiyi tam olarak oturtması ve topluma umut olması gerekir. Bunun toplumsal şartları vardır.Yeter ki; sorunların tespitine kişisel beklentilerden çok toplumsal beklentilerle daha ciddi eğilinsin. Bu ülkenin ve Kocaeli’nin güçlü bir CHP’ ye her zaman ihtiyacı olduğunu herkes kabul eder her halde…