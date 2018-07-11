Kocaeli'de kaç dernek var?

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, önceki günlerde basın mensupları ile toplantı yapmış ve göreve başlamasının birinci yılını değerlendirmişti. Aksoy, önemli istatistiki bilgiler verdi…

Benim çok ilgimi çekti…

Sizin de ilginizi çekeceğinizi düşünerek, Vali Aksoy’un değerlendirmesinin bazı bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum…

“Genel anlamda baktığınızda Kocaeli’nde nüfus bir önceki yıla göre 52 bin 498 kişi artmış durumda. Hane büyüklüğümüz önceki yıllara göre biraz daha farklılaşmış durumda ve ortanca yaşımız da 31.4’den 31.7’ye çıktı. Nüfus yoğunluğumuz da 507 iken 521’e çıktı. Bu da Kocaeli, İstanbul’dan sonra Türkiye’de nüfus yoğunluğu en fazla olan ildir. TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre Kocaeli’nin 2017 yılı nüfusu 1 milyon 883 bin 270 kişi…

EĞİTİM KURUM SAYISI

Eğitim en önem verdiğimiz kurumların başında geliyor. Bir önceki yılda 1.152 olan eğitim kurumu sayımız 1.257’ye %9,1’ lik bir artış var. Örgün eğitimdeki öğrenci sayımız 368 bin 106 iken 384 bin 412’e çıktı. Öğretmen sayımız ise 22 bin 477’den 23 bin 942’ye yani % 6,5’luk bir artışımız söz konusu. Derslik sayımıza baktığımızda 15 bin 057’dan 15 bin 828’e %5,1’lik bir atış var.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Milli Eğitim yatırımlarını önemsiyoruz. 30 yeni eğitim yapısı ve toplam 599 dersliğin yapımı tamamlanmış ve bunlara da 152.745.000 TL’lik bir yatırım bütçesi kullanıldı. Bugün itibariyle baktığımızda Milli Eğitimde 85 projede 1.779 derslik, 13 atölye, 10 kapalı spor salonu, pansiyon ile 12 anaokulu yapımı deva ediyor.

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ SAYISI

İki üniversitemiz var bunlardan Kocaeli Üniversitemizde öğrenci sayımız 81 binden 83 bine çıktı. Gebze Teknik Üniversitemizdeki öğrenci sayımız ise; 7 binden 7 bin 500 e çıktı. Kocaeli’nin bir eğitim şehri diyebileceğimiz yönü var. Bu öğrencilerin kent ekonomisine sunduğu katkı önemli ve üzerinde durulması gereken konulardır.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

112 acil sağlık hizmetlerinde istasyon sayımız son yılda 40'tan 42 ye çıktı, ulaşılan vaka sayısı 60 binden 58 bine düştü ve eğitim verilen kişi sayımız ise 29’dan 354 çıktı. Sağlık personeli sayısına baktığımızda toplamda 18 bin 732 kişidir. Nitelikli yatak sayı yıllarımıza baktığımızda da toplamda bir önceki yıla göre nitelikli yatak sayımızda da artış var. 2018 yılında Kocaeli Devlet Hastanemiz hizmete açıldı ve Gebze Fatih Devlet Hastanesinde de aşama aşama taşınma işlemleri devam ediyor.

KOCAELİ’DE SPOR FAALİYETLERİ

Kocaeli'nde spora baktığımızda toplamda 176 bine ulaşan bir sporcu sayısına sahibiz. Engelli sporcularımız için bu konuda faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimiz de var. Kocaeli'nde toplamda 549 ulaşan kulüplerimiz var. Kocaeli Stadyumu bitti, teslim alındı henüz orada bir müsabaka yapılmadı. Bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki sezon Kocaelispor maçları burada olacak dolayısıyla bu stadın daha sağlıklı bir şekilde yaşatılması için yapay günışığı sistemi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Uluslararası bir saha standartlarındaki saha olması için bu çalışmalar ve diğer eksik kalan alanlar da yürütülen faaliyetlerimiz devam ediyor.

KREDİ YURTLAR-HUZUREVLERİ

Kredi Yurtlar da yatak kapasitemiz artı 14 bin 734 yatak kapasitesine ulaştı. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün kurumlarında şu anda 425 çocuğumuza bakılıyor, çocuk destek merkezlerimizde 57 çocuğumuz var ve huzur evlerimizde şuan 209 insanımıza hizmet verilmektedir. Rehabilitasyon merkezlerimizde bakımı yapılan 367 engelli vatandaşımız var. Özel Rehabilitasyon merkezimizde de bakımı yapılan 59 kişi ve Konuk evlerimizde ise 60 civarında kadınımıza burada bakılıyor.

KORUYUCU AİLE KONUSU

Daha çok kişinin Koruyucu aile olması bakımından basın mensuplarının çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Kocaeli genelinde Koruyucu aile sayısı 174 ve Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımızda 213’dür. Önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzle de konuştuk bu koruyucu ailelerimizin bir araya gelerek bir dayanışma ortaya koyma çalışmamız olacak. Engelliye evde bakım hizmeti şu an itibariyle Kocaeli'nde 8 bin 925 kişinin evde bakımı yapılıyor.

ASAYİŞ OLAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğümüzde; 3 bin 411 polis memurumuz var, toplamda ise 3 bin 807 personelimiz ve 1595 de jandarma personelimiz var. Asayiş hizmetlerimize baktığımızda toplamda 39 bin civarında asayiş olayına müdahale edilmiş, 35 bin civarında şüpheli yakalanmış ve bunun 1046’sı tutuklanmıştır. Terörle mücadelede FETÖ PYD terör örgütüne yönelik olarak yapılan bir yıllık çalışmalarda; 1611 kişi gözaltına alınmış, 336’sı tutuklanmış 983’ü kontrole 160’da serbest, 102 kişi de aranmaktadır. PKK, IŞİD ve sol terör örgütlerine dönük olarak da polis ve jandarma bölgemizde yürütülen operasyonlar, çalışmalar var ve bundan sonra da devam edecek. Kaçakçılıkla ilgili de yürütülen çalışmalar var bunlar da bir yıllık verilerdir. 275 toplam operasyon, yakalanan şüpheli sayısı 904, tutuklu 110, adli kontrol 141 gibi bir sayıdayız. Burada ele geçirilen malzemelere baktığımızda önemli malzemeler var. 1693 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bu çalışmalarımız büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Kocaeli’nin iki boyutu var; Kocaeli içerisinde uyuşturucu kullananlar ve Kocaeli üzerinden transit geçiş yapmak isteyenlerdir. Her iki yönde de güvenlik birimlerimizin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü çalışmalar var.

İŞKUR FAALİYETLERİ

İş-Kur Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetlerde ise; ilk 6 aylık dönemde 54 bin başvuru, açık iş talebiyle gelen sayısı 45 bin 300, işe yerleştirilen 19 bin 748 gibi sayılarımız ve faaliyetlerimiz var. 59 milyonluk bir işsizlik ödemesi de gerçekleştirilmiştir.

KOCAELİ’DEKİ DERNEK SAYISI

STK’larda son bir yıl içerisinde 210 dernek kurulmuş, 148 dernekte kendini fes etmiştir. Şu an itibariyle baktığımızda 3 bin 272 olan dernek sayımız 3 bin 334’e ulaşmıştır.

596 BİN KİŞİYE YENİ KİMLİK

Nüfus hizmetlerinde de bildiğiniz üzere pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus Müdürlüklerimiz vermektedir. İki ilçemizde verilmiyordu ve bu iki ilçemizde de alınan son kararla artık pasaport ve ehliyet verilebilir oldu. Yeni Nüfus Kimlik Kartı verilmesinde şu ana kadar 596 bin kişiye verilmiştir, il nüfusunun ortalamasına baktığımızda %31’lik bir noktada yeni kimlik kartları değiştirme oranına ulaşılmıştır.

46 BİN 186 SURİYELİ

Şu ana kadar ilimizde özellikle geçici koruma kapsamında 46 bin 186 Suriyeli bulunmaktadır. Bunlara da baktığımızda ağırlıklı olarak Gebze ve Darıca ilçelerimizde bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Gündoğdu bölgesinde geri gönderme merkezimiz var. Özellikle son bir yıl içerisinde 1509 kişiye işlem yapıldı, 930 kişi de sınırdışı edildi.

MAVİ BAYRAK

Yatırım Belgeli konaklama tesislerimizde de 1961 yatağa sahibiz. Mavi Bayrak bakımından geçtiğimiz yıl Kumcağız plajına mavi bayrak alınmasıyla toplamda mavi bayraklı plajımız 5’e (Karamürsel Altınkemer, Kandıra Bağırganlı, Cebeci, Kerpe, Kumcağız) yükseldi.

KANDIRA OSB

Kandıra Organize Sanayi Bölgesi yargısal bir sorun nedeniyle bir süreç yaşamıştı. Danıştay İdari Davalar Genel Kurulunda Organize Sanayi Bölgesinin kurulumu yönünde çıktı. Yargı kararının imzalarının tamamlanarak, bize gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra hemen Kandıra Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetine başlayacağız. Şuanda Organize Sanayi Bölgelerimizde 106 bini aşan istihdamımız var.

35 TANE LİMAN

İzmit Körfezinde 35 tane limanımız var. Bu limanları biz tek bir liman olarak öngördüğümüzde, Türkiye’de elleçlenen yük itibariyle baktığımızda geçen yıl en fazla elleçlenen yük İzmit Limanlarında olmuştur. Geçtiğimiz yıl 73.2 milyon ton ile Türkiye’de birinci sırada yer alıyor. Kocaeli’de 5 tane Gümrük Müdürlüğü var. İthalat ve ihracatta toplam hacmimiz 66 milyar 945 milyonluk dış ticaret hacmi gerçekleştirildi. 500 büyük sanayi kuruluşunun 85 tanesi Kocaeli’de yer almaktadır.

SOKAKTAKİ ÇOCUKLAR

Sokakta çalışan dilenen çocuk istemiyoruz. Bu bizim için oldukça önemsediğimiz bir konudur. Şuana kadar 687 çocuğumuzu sokaktan aldık. Bu çocuklarımızın 487’si Türk vatandaşı, 199’u ise Suriye ve Afgan vatandaşı. 394’ü erkek,293’ü kız çocuğu.

AÇIK KAPI PROJESİ

18 Aralık itibariyle Türkiye’de ilk uygulamaya geçen Açık Kapı Projesinin ilk uygulamaya girdiği illerden biri Kocaeli’dir. Bugüne kadar 276 başvuru yapıldı. Bu konuda vatandaşlarımızın ilgili kurumlarla herhangi bir sorunları varsa Açık Kapı sistemini kullanmaları konusunda basınımız haberlerinde yer verirse vatandaşlarımız açısından daha faydalı olur. Vatandaşlarımızın bizzat gelmesi gerekmiyor internet üzerinden de başvuru yapma imkanları var.

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Vali Aksoy’un verdiği bilgiler böyle…

Benim en çok dikkati çeken, Kocaeli’deki dernek sayısı…

Kocaeli’de tam tamına 3 bin 334 dernek var…

Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 870 bin…

1 milyon 870 bin nüfuslu Kocaeli’de, 3 bin 334 derneğin olması, çok ama çok fazla diye düşünüyorum…