16 yıl sonra “Bakansız” kalmak

Yıl 2002, yıl 2018…

Dile kolay tam 16 yıl.

Kocaeli, 16 yıllık AKP iktidarını hep “bakanlı” geçirdi.

Vecdi Gönül…

Osman Pepe…

Nihat Ergün…

Fikri Işık…

16 yıl sonra ilk defa “bakansız” kaldık.

Önceki gün açıklanan yeni kabineye, Kocaeli’den hiçbir isim giremedi.

Ne parlamentodan, ne de parlamento dışından…

İlk 5 yıl kabinede 2 bakanımız vardı

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“Bakansız” kalınca, şöyle eskiye gidip defterleri bir karıştırayım dedim.

Yıl, 2002…

AKP iktidara geliyor, Kocaeli’den 2 isim kabineye giriyor.

Vecdi Gönül, Milli Savunma Bakanı…

Osman Pepe, Çevre ve Orman Bakanı…

Osman Pepe 2007, Vecdi Gönül ise 2011 yılına kadar bakanlık koltuğunda oturuyor.

Her ne kadar Vecdi Gönül o arada bir dönem İzmir’den seçildiyse de, biz kendisini hep “Kocaeli milletvekili” olarak gördük.

2009’da Nihat Ergün’ün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dönemi başlıyor, 2013 yılı sonuna kadar sürüyor.

Arkasından Fikri Işık’ın “bakanlık maratonunu” izliyoruz.

*2013-2016 yılları arası, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı…

*2016-2017 yıllarında, Milli Savunma Bakanlığı…

*2017-2018 yıllarında Başbakan Yardımcılığı…

Beş yılda, üç bakanlık!

Ve önceki gün, yani 9 Temmuz 2018’de, tam 16 yılı “bakanlı” geçiren Kocaeli “bakansız” kalıverdi.

Bakalım bir daha ne zaman tekrar “bakanlı” günlere döneriz?

Bir yıl sonra mı, üç yıl sonra mı, beş yıl sonra mı?

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AKP’de il başkanı kim olacak?

Seçim bitti, AKP’de “revizyon” süreci başladı.

Şemsettin Ceyhan’ın istifasından sonra yardımcısı olarak il başkanlığını üstlenen Av.Abdullah Eryarsoy, kongrelere kadar görevine devam edecek mi etmeyecek mi?

Kulis haberlerine göre, parti bu konuda üçe bölünmüş durumda.

Birinci grup, “Abdullah Eryarsoy’un görevini sürdürmesi gerektiği” görüşünde.

Abdullah Bey’i çok beğeniyorlar, “İl başkanlığı gücünü kesinlikle şahsi çıkarı için kullanmaz” diyorlar.

İkinci grup, Av. Halit Çokan’ın il başkanı olmasını istiyor.

Bu gruptakiler, “Şemsettin Ceyhan yerine Halit Çokan il başkanı olacaktı. O dönemde hakkı yendi. Halit Bey, artık il başkanlığı koltuğuna oturmalı” görüşünde ısrar ediyorlar.

Üçüncü grubun il başkanlığı için düşündüğü isim ise Mahmut Civelek!

Evet, yanlış okumadınız, AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek!

Bu grup, sayıları epey var, Mahmut Civelek’i ikinci kez il başkanlığı koltuğuna oturtmak için Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Üç gruptan hangisinin çabası sonuç verir, bilemem.

Yeni gelişmelerden sizi haberdar edeceğim.

Fikri Işık ve Şemsettin Ceyhan, twitter hesaplarından “AK Parti” ibaresini neden kaldırdı?

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Samimi söylüyorum…

Okurlarımın son günlerdeki takipçiliğine şapka çıkarıyorum.

Bir değişikliği anında görüyorlar, anında haber veriyorlar.

Dün sabah bir okurum aradı.

Kendisini “sağlam AK Partili” olarak tanımlayan bir okurum…

“Tabii, siz sosyal medyayı kullanmıyorsunuz, görmemişsinizdir…”

“Neyi görmemişimdir, hayırdır?”

“Bizden iki ismin yanlışlığını… Fikri Işık ve Şemsettin Ceyhan’ın twitter hesaplarına bir baktırın. İsterseniz ben size atayım… Fikri Bey’in başbakan yardımcılığı görevi bitti ya, twitterdaki hesabında sadece ‘FİKRİ IŞIK-KOCAELİ MİLLETVEKİLİ’ yazıyor. Parti ismi yok. AK Parti’yi silmiş…”

“Diğeri kim?”

“Eski il başkanı Şemsettin Ceyhan… Twitterdaki hesabında sadece ‘ŞEMSETTİN CEYHAN-KOCAELİ TÜRKİYE’ yazıyor…”

“AK Parti ibaresinin mutlaka bulunması mı lazım?”

“Elbette… Bir başka milletvekilin, örneğin İlyas Şeker’in hesabına bakın, ‘AK PARTİ’ diye mutlaka yazar. Eski il başkanı Mahmut Civelek’in hesabına bakın, yine ‘AK PARTİ’ ibaresini mutlaka göreceksiniz…”

“Yani neyi anlatmak istiyorsunuz?”

“Anlatmak istediğim şu: Dikkatlerinden kaçmış olabilir, Fikri Bey ve Şemsettin Bey lütfen twitter hesaplarında isimlerinin altına ‘AK Parti Kocaeli Milletvekili’ ve ‘AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı’ diye yazsınlar. Haa, başka bir hesapları varsa, bilemem. ”

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“Sağlam AK Partili” olmakla gurur duyan okurumun dikkatini gördünüz mü?

Gözünden hiçbir şey kaçmıyor!

Söylediklerini yazdım, bakalım Fikri Işık ve Şemsettin Ceyhan twitter hesaplarında isimlerinin altına “AK PARTİ”yi ekleyecekler mi?

İŞTE FİKRİ IŞIK’IN TWITTER HESABI

İŞTE İLYAS ŞEKER’İN TWITTER HESABI

İŞTE ŞEMSETTİN CEYHAN’IN TWITTER HESABI

İŞTE MAHMUT CİVELEK’İN TWETTER HESABI