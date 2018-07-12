Edirne’nin “Ciğer” tavası, Nerede buranın AĞASI?

Edirne, Edirne olalı,Kırkpınar Kırkpınar olalı bu kadar sıkıntı,bu kadar üzüntüyü 657.yılında yaşadığı kadar yaşamamıştır.

Ellidokuz yıldır aralıksız Kırkpınar’ıizleyen birisi olarak ilk kez Edirne’de “Davulsuz-Zurnasız” bir Kırkpınar yaşamanın üzüntüsünü yaşıyorum.

Bu ne talihsizlik,bu ne kadersizlik diyorum Edirne için!

Edirne de bahçelerdeki güller solmuş,

Sokaklar isimlerini unutmuş gibi...

Güler yüzlü esnafların yüzleri gülmüyor, neşe, espri dolu konuşmaları duyulmuyor.

Güzel Edirne…

Güzelinsanların yaşadığı, bir biri ile kaynaştığı, Osmanlıya başkentlik yaptığı Edirne’de bu yıl tarladaki altın başaklı Ay Çiçeği bile boynunu bükmüş,hüzünlenmiş adeta matem tutuyor.

Hani o “Ben davul çalmadan,oynamadan duramam” diyen şen şakrak neşe dolu insanları nerede Edirne’nin?

657.Kırkpınar’ı “kara bulutlar” geçtiğimiz yıl kaplamıştı sanki.

Ağalık ihalesi ile başlayan talihsizlik bir kabus gibi aylarca Edirne Belediyesi’nin kapısında bekledi.

Mahalle çocuklarının bile aralarındaki münakaşalarda yapmadıkları hareketler ve atışmalar 657 yıllık tarihi mirasın tarihine karasaban gibi saplandı!

Elinde (öğrenci) kimlik kartını gösteren biri gerçekleştiremediği AĞALIĞINA rağmen “Ben Edirne’nin ağasıyım,Ağa benim !” diyerek şov gösterileri ile güzel Edirne’ye de Kırkpınar’a da gölge etti durdu.

Ardından,Çorlu’daki tren kazası…

Bu ne büyük bir acıdır.

Elbette acılar olacaktı.

Ama tarihi Kırkpınar gecikmeli de olsa yapılacaktı.

“Önce “Erken seçim” kararı ile tarihi değişen Kırkpınar güreşleri her şeye rağmen Belediye ve organizasyonun Altınkemerli ağaların ağası Seyfettin Selim’in sahiplenmesi ile başlarken,insan bunca badireden sonra…

“Edirne’nin ciğer tavası, hani buranın AĞASI?” diye sormak geliyor insanın aklına.

Her şeye rağmen, KIRKPINAR yapılmadan olmaz…

KIRKPINAR da AĞASIZ kalmaz!

Öğrenci kimliği gösterir gibi KİMLİK göstermekle de KIRKPINAR’a AĞA olunmaz!

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Aralıksız 55 yıl Kırkpınar

ALİ GÜMÜŞ’Ü UNUTMADIK!

Türk Güreş tarihinin en saygın kişilerinden gazeteci-yazar Ali Gümüş’ün isminin Kırkpınar basın tribününe verilmesini ısrarla istiyoruz.

Bundan 2 yıl önce aramızdan ayrılan duayen gazeteci, Dünya Güreş Yazarları Federasyonu başkanlığını vefatına kadar yürüten, aralıksız 55 yıl KIRKPINAR güreşlerini izleyen Ali Gümüş’ün isminin KIRKPINAR’da Basın tribününe verilmesi için Edirne Belediyesi ile görüştüm vegereğinin yapılması için daha önce yaptığım öneriyi hatırlattım.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ilede konuyu masaya yatırdık.

Ali Gümüş arkadaşımızı unutmadık ve onun ismini 55 yıl güreşleri izlediği tribüne verilmesi için ısrarlarımızı sürdüreceğiz!