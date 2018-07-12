Artık yerel seçimlere odaklanıyoruz

Çok önemli ve bir o kadar da özel bir seçimi geride bıraktık. 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde milletimiz yeni bir karar verdi. Hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun teveccühü ile yeni sistemdeki ilk cumhurbaşkanı seçilme başarısı gösterdi.

Zaten beklenen de bu böyle bir sonuçtu.

Ancak AK Parti’nin yüzde 42 bandındaki oyları beklenmeyen derecede gerilemiş durumda. İktidar şimdi Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP ile yeni dönemde etkili bir Meclis dostluğu ortaya koymaya çalışacak…

Tabi bu seçimi bitirdikten sonra gözlerimiz şimdi yaklaşık 8 buçuk ay kadar sonra yapılacak olan yerel seçime çevrilmiş durumda. Her ne kadar bu seçimlerin de erkene alınması sık sık dillendiriliyorsa da şahsi kanaatim buna çok ihtimal vermiyorum.

Zira bunun için bir yasal değişiklik şart. Fakat AK Parti-MHP ittifakının toplam vekil sayısı bunun için yeterli değil. Referandum da gündeme gelebilir, fakat bu durum da epey zaman alacağı için bana göre ihtimal dışında…

Evet, yerel seçim muhabbetleri kuvvetle muhtemeldir ki, Kurban Bayramı sonrasında iyice alevlenir. Yani 1 Eylül’den itibaren isimler ortaya çıkıp artık sahada aleni olarak performans yarışına dahil olurlar.

Genel beklenti ise Kocaeli genelindeki birçok belediyede mevcut başkanların değişeceği yönünde. Özellikle de ilçe belediyelerinde…

Belli ki bizim başkanlarımızın bazıları ciddi sorunlarla boğuşuyorlar. Benim ilgi alanım yaşadığım bölge olması hasebiyle Körfez, yakın ilişkilerimin olduğu ve bölgenin genel yapısını iyi bilmem dolayısıyla Dilovası, geçiş güzergahımda olduğundan ve içindeki aday namzetlerini üç aşağı beş yukarı iyi tanıdığımdan mütevellit Derince’yi farklı bir gözle inceleyeceğim.

Önümüzdeki haftadan itibaren genel değerlendirmelerimizi isim isim yapacağız. Kimin kimle oturup kalktığını, kimin başkanlık için nabız yoklayıp istişarelerde bulunduğunu tek tek anlatmaya çalışacağız.

Ancak size şu kadarını söyleyeyim, bahsettiğim ilçe belediyelerindeki başkanlık yarışı inanın çok hareketli geçecek. Eskisiyle yenisiyle ya da sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir dünya isim yarışa şimdiden dahil olmuş gibiler.

Çok zor bir yarış olacak, hem de çok…