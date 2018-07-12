Kandıra yolunda cinayet işleniyor! 

İzmit-Kandıra yolu, bilindiği gibi ÖLÜM YOLU olarak tanımlanıyor…

Zira her yıl onlarca kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor…

En son önceki gün Doğru ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti… 13 kişi yaralandı… İzmit Kandıra yolu duble yol yapılmadıkça, bu kazalar da devam edecek… CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra yoluyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı…

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Kenti yönetenleri suçlayan Hürriyet, şu açıklamada bulundu;

Her yıl yüzlerce trafik kazasının yaşandığı ve ismi ölüm yoluna çıkan İzmit Kandıra yolu önceki gün yine kana bulanmış ve biri bebek 3 vatandaşımızın canına mal olmuştur. Öncelikle kazada hayatlarını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyorum.

Ne var ki; meclis çatısı altında defalarca dile getirmeme rağmen alınan önlemler hep söylemde kaldı, bir türlü somut adım atılamadı. Pek çok bakan geldi, pek çok açıklama yapıldı. 2018 yılında bu kanlı yolun duble yol olarak hizmete gireceği dahi açıklandı. Ancak geride kalan sadece İzmit Kandıra yolunda yakınlarını kaybeden ailelerin gözyaşları oldu.

Kandıra yolu üzerinde yaşanan trafik kazaları artık birer kaza olmaktan çıkmış cinayete dönüşmüştür. Bu yolun durumu ortadadır. Bu kenti yönetenler ölen insanların sızısını bir az olsun vicdanlarında hissediyorsa bir an önce çalışmaların başlaması ve hız kazanması gerekmektedir. Aksi halde Kocaeli halkı kent yöneticilerini sonuna kadar affetmeyecek ve hayatlarını kaybeden insanların ahı sonsuza kadar onların üzerinde olacaktır!”

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Hürriyet’in “Kandıra yolu üzerinde yaşanan trafik kazaları artık birer kaza olmaktan çıkmış cinayete dönüşmüştür” açıklamasına katılıyorum…

Kenti yönetenler, bu işi derhal çözmeli ve Kandıra yolu, duble yol almalı…

Serhat Duyar toplumu geriyor

24 Haziran’da yapılan seçimde HDP’den Kocaeli milletvekili adayı olan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, 88 bin oy alarak milletvekili seçildi. BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, Gergerlioğlu’nun vekil seçilmesiyle ilgili sosyal hesabından şu paylaşımda bulundu., “Kentimizde de pkk'nın siyasi uzantısı hdp 1 Vekil çıkardı. pkk terör örgütünün propagandasını yapan bu suçtan 2,5 yıl mahkum olan ve aynı suçtan dolayı memuriyetten ihraç edilen Gergerlioğlu cezasının onaylanmasının ardından Vekilliği düşecektir, düşmelidir." Duyar’ın bu açıklaması üzerine HDP’liler sosyal hesaplarından Duyar’a ağza alınmayacak küfürler etti, Fethiye Caddesi’nde anırtmakla tehdit etti… Gergerlioğlu, 88 bin oy alarak vekil seçildi… Duyar, bu söylemleriyle toplumu gerdiğini düşünüyorum. Duyar, hakimliği ve savcılığı bırakmalı. Yargı nasıl olsa konuyla ilgili bir karar verir.

Kartepe’de Unutulmuş Değerler festivali başlıyor

Kartepe Belediyesi, 14-15 Temmuz tarihleri arasında 4.Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali düzenliyor… Festival, Seka Kamp alanında yapılacak. Önceki gün Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli Yasemin Hande Müştak ve basın yayında görev yapan Serkan Borlak, ziyaretime geldi. Festivalle ilgili sohbet etti. Yasemin Hanım ziyarette bana üzerinde Hikmetiye Cami’nin bulunduğu bir plaket verdi… Çocukların internetin başında kalkmadığı bir ortamda, yöresel ürünlerin yok olduğu bir ortamda, zanaatkarların azaldığı bir ortamda, bu tür festivaller, her daim desteklenmeli. Kartepe Belediyesi’nin güzel bir projeye imza attığını düşünüyorum.

İhsaniyeliler, Kurban Pazarını istemiyor

İhsaniye Merkez Mahallesi Karakaşlar Caddesi üzerinde ikamet eden Hasan Karakaş adlı vatandaş. İhsaniye’de kurban pazarının kurulmaması için imza kampanyası başlattı… Kampanyaya tam 160 kişi destek vermiş… Kampanya devam ediyor… Karakaş, İhsaniye’de bu sene kurulacak Kurban Pazarının her sene olduğu gibi çevreye yaydığı kötü koku ve aşırı sinek olması nedeniyle mahalle sakinleri adına rahatsız olduklarını, bu alana bu sene Kurban Pazarının kurulmaması gerektiğini dile getirdi. Bakalım Karakaş ve topladıkları imzalar pazarın kurulmaması için yeterli olacak mı?

CHP’li Dumlu’dan adaylığa yeşil ışık mı?

Yeni Gölcük Gazetesi’nde Ecz. Turan Dumlu ile ilgili bir haber vardı… Seçimlerin öne alınacak ihtimali üzerine Ecz Turan Dumlu’ya aday olup olmayacağı soruldu. Dumlu şu cevabı verdi, “Son seçimden sonra aday olmayacağımı söyledim. Sokaktaki herkes CHP dışında bile yeniden aday olmam konusunda ısrarlı. Gölcük dışında, Kocaeli’nin her ilçesinde sevenim var. Aday olmam konusunda dostlar arasında ısrar var. Ama yinede hayırlısı diyelim ” dedi. Ben bunu yeşil ışık olarak algılıyorum… Hatırlanacağı gibi Dumlu, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Gölcük Belediye Başkan adayı olmuş, AKP’nin adayı Mehmet Ellibeş’e karşı seçimi 4 bin oy farkla kaybetmişti…

Kocaeli’deki dernek sayısı?

Kocaeli’deki dernek sayısıyla ilgili dün bir yazı yazdım… 30.06.2017-30.06.2018 tarihleri arasında 210 dernek kuruluşu gerçekleştirilmiş. 148 dernek ise fesih olarak Dernek Kütük Defterinden silinmiş. İlimizde faaliyette bulunan dernek sayısı 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 3272 iken, 20 Haziran2018 tarihi itibarıyla 3334’e yükseldi… Yazımı okuyanlar, dernek sayısını görünce çok şaşırmış. “Kocaeli’de bu kadar dernek var mı?” diye birbirlerine sormuşlar… Sayı doğru, zira bunu Valilik açıkladı… Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 870 bin kişi. Bu kadar nüfuslu bir kentte tam tamına 3334 dernek var…