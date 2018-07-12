CHP’de kurultay için yeterli imza toplanabilir mi?

Bence CHP “geri dönülemez” bir yola girdi.

Bu saatten sonra ne Muharrem İnce “kurultay” isteğinden vazgeçer…

Ne de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, oturduğu koltuktan kalkar.

İşin tadı tuzu kalmadı.

Samimi partililerin morali bozuk!

Görünen…

Kurultayın toplanması için “imza kampanyası” başlatılacak.

Yeterli imza bulunabilirse kurultay toplanacak, bulunamazsa sorun yerel seçim sonuna ertelenecek.

Yeterli imza toplanabilir mi?

Dün eski İzmit ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’yı aradım.

Neden Küçükkaya?

Kime sorsam, bu imza toplama işini Küçükkaya’nın organize ettiğini söyledi.

Bu nedenle Küçükkaya…

Telefon açıp “İmza toplamaya siz öncülük ediyormuşsunuz” dediğimde, Mehmet Bey “Diğer arkadaşlara haksızlık olur, ben sadece sekreteryasını yürütüyorum” dedi.

Sonra da aramızda şu konuşma geçti:

“Muharrem Bey bugün imza kampanyasını başlatacaktı, ses çıkmadı…”

“Bir gün gecikti… Yarın (perşembe) akşam HABERTÜRK’te bir programa çıkacak, sanırım oradan başlatacak…”

“İmza kampanyasının başlama ve bitişi belli mi? Hangi tarihte başlayacak hangi tarihte bitecek?”

“16 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, 15 gün devam edecek, 1 Ağustos Çarşamba günü sona erecek…”

“Kocaeli’de 22 kurultay delegesi var. Kurultayın toplanması için bu delegelerden kaçının imza vermesi bekleniyor?”

“10-12 delege imza verir, kurultayda ise 15 delegemiz Muharrem İnce lehine oy kullanır…”

“Seçimli kurultay için kaç imza gerekiyor?”

“Delegelerin yüzde 50’sinden bir fazlası… Bu da sanırım 638 yapıyor… Yeterli imza bulunduğunda 15 gün içinde kurultayın toplanması gerekiyor…”

“Hayırlı olsun! Gelişmelerden haberim olursa sevinirim…”

“Tabii ki…”

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Peki, kurultay için Türkiye çapında yeterli imza toplanabilir mi?

Eğer önümüzde yerel seçimler olmasaydı, kesinlikle toplanırdı.

Önümüzdeki mart ayında yerel seçimlerin yapılacak olması…

Seçimlerde adaylık düşünen delegelerin kafasını karıştırıyor.

Bu nedenle imza olayı bana göre ortada!

Turan Dumlu, kurultay için imza verecek mi vermeyecek mi?

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Önceki akşam Turan Dumlu aradı.

Gölcüklü eczacı dostumuz…

Son yerel seçimlerde CHP’nin Gölcük Belediye Başkanı adayı…

“Abi şehir dışındayım, benim adım da imza verecekler arasında çıkmış, ben imza vermeyeceğim, kurultayın yerel seçimlerden sonra yapılmasının daha uygun olacağını düşünenlerdenim…” dedi.

İşte ben de Turan Bey’in bu görüşünü köşemde aynen yansıtıyorum.

Turan Bey’i “imza verecekler” arasında sayanlar, hesaplarını buna göre yapsınlar.

Bu ne ego böyle?

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Dün sabah, kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar ve çevresine biliyorsunuz operasyon yapıldı.

Güvenlik güçleri kendisini gözaltına alıp emniyete götürdüler.

Emniyete girişte gazeteciler “Operasyonla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı?” diye sordular.

Adnan Oktar’ın cevabı, “Bu, İngiliz derin devletinin işi” şeklindeydi.

Vay be!

Bu ne ego böyle?

Demek Adnan Oktar, İngiliz derin devletini ilgilendirecek kadar önemli bir kişiymiş.

“Kedicikler”e operasyon başladı…

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*24 Haziran seçimlerinin tartışması bitti.

*24 kişinin öldüğü Çorlu tren kazası unutuldu.

*Yeni kabinedeki isimlere eleştiriler durdu.

Adnan Oktar ve “kediciklerine” yapılan operasyon çok işe yaradı, çok!

Neden şimdi?

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Adnan Oktar ve kedicikleri, bilinmiyor muydu?

Biliniyordu…

Gazetelerde boy boy haber ve röportajları yayınlanmıyor muydu?

Yayınlanıyordu…

Gazetelerde haberinin çıkmasını bırakın, kendi TV kanalı var mıydı?

Vardı…

Çalışmaları gizli saklı mıydı?

Değildi…

Daha önce de şikâyet eden olmuş muydu?

Olmuştu…

Tamam da neden bugüne kadar beklendi?

Neden daha fazla kişinin mağdur olmasına göz yumuldu?

Operasyondan sonra herkes birbirine bu soruları soruyor.

Fikri Işık, dün twitter hesabına “AK Parti” diye yazdı

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Dün bu köşede çıkan yazılardan birinin başlığı “Fikri Işık ve Şemsettin Ceyhan twitter hesaplarından ‘AK Parti’ ibaresini neden kaldırdı?” şeklinde idi.

Fikri Işık’ın twitter hesabı, başbakan yardımcılığı sona erer ermez, “FİKRİ IŞIK-Kocaeli Milletvekili” şeklinde yeniden düzenlenmişti.

Oysa “FİKRİ IŞIK- AK Parti Kocaeli Milletvekili” şeklinde olmalıydı.

AKP’li diğer milletvekillerin twitter hesaplarında parti ismi vardı, Fikri Işık’ın hesabında yoktu.

Dün öğleye doğru arkadaşlar kontrol etmişler, biz yazınca eksiklik giderilmiş, “FİKRİ IŞIK-AK Parti Kocaeli Milletvekili” diye yazılmış.

Ya Şemsettin Ceyhan’ın twitter hesabı?

Bu satırlar yazılırken baktırdım, hâlâ aynıydı.

“ŞEMSETTİN CEYHAN- Kocaeli TÜRKİYE”