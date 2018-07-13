Derince Çınarlıdere girişine güvenlik kamerası takılsın!

Derince Çınarlıdere Mesire alanı, Kocaeli’nin en güzel yerlerinden biridir…

Doğasıyla, piknik alanlarıyla, deresiyle insana huzur veren bir yerdir…

Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri, 2.5 kilometre uzunluğundaki mesire alanında yer bulmak zordur…

Kimisi piknik yapar, kimisi salıncakta eğlenir, kimisi yürüyüş yapar, kimisi de koşar…

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Fırsat buldukça ben de eşofmanlarımı giyer, Çınarlıdere’de koşmaya gidiyorum…

Her koşuşta da nefesim açılıyor…

Böyle giderse, olgunların koşularına katılacağım…

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“BASIN” YAZISI DİKKATİNİ ÇEKTİ

Koşumu tamamladım…

Otoparktaki arabama geldim…

Arabamda otururken, biri arabasını park etti, piknik alanına yönelirken, arabamın ön camındaki “BASIN” yazısı dikkatini çekti…

Bana doğru yöneldi…

“Gazeteci misiniz” diye sordu…

“Evet” diye cevap verdim…

“Benim başım yandı, başkasının başı yanmasın.

Size bir hırsızlık olayını anlatacağım.

Bunu yazın, yazın ki, buraya önlem alsınlar” dedi…

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AİLEMLE PİKNİĞE GİTTİK

Adı Cengiz olan vatandaş şunları söyledi; “

Körfez’de oturuyorum.

Eşim ve çocuklarımla birlikte buraya pikniğe geldik.

Çok da güzel eğleniyorduk…

Ben bir ara su almak için eşimin yanından ayrıldım.

Ben su almaya gittikten sonra ikisi erkek, üç kız eşimin yanına gelmiş.

Eşimle sohbet etmişler, eşim bir yandan onlarla konuşurken, diğer yandan da çocukları gözetiyormuş. Sonrasında gençler eşimin yanından ayrılmış.

EŞİME SAATİN KAÇ OLDUĞUNU SORDUK

Ben suyu aldıktan sonra geri döndüm.

Geri döndüğümde eşime, hadi yavaş yavaş gidelim, saat kaç oldu diye sordum.

Eşim de çantasından telefonu çıkarmak için yönelince, çantanın olmadığını fark etti.

Hemen o gençlerin çantayı çaldıklarını söyledi.

Çantada kredi kartları, cep telefonları, bir miktar da para vardı.

Hemen jandarmaya haber verdik.

Jandarma, 1.5 saat sonra olay yerine geldi.

Neden bu kadar geç kaldıklarını sordum.

Jandarma da karakolumuz İshakçılar Köyü’nde…

Buraya çok uzak diye cevap verdi…

Jandarma tutanak tuttu.

Jandarma, ‘sağa sola bak, onlar cüzdan içindeki parayı alıp, diğerlerini bir kenara atmış olabilirler’ dedi. Ben de sağa sola baktım, ama bir şey çıkmadı.

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PROFESYONEL HIRSIZLAR

Bu tür hırsızlık olayları oluyormuş.

Bu hırsızların profesyonel hırsız olduklarını düşünüyorum…

Bunların mutlaka sabıkası vardır…

Mesire alanının girişinde bir güvenlik kamerası konsa, giriş çıkışlar bu güvenlik kamerasıyla kontrol edilseydi, o hırsıların eşgallerinden kim olduklarını bulabilirdik.

Jandarmaya hırsız gençlerin eşgallerini veriyoruz, ama güvenlik kamerası olmadığı için bir şey çıkmıyor…

Lütfen bu sorunu dile getirin, yetkililer mesire alanının girişine bir güvenlik kamerası taksınlar.

Benim başım yandı, başkasının yanmasın” dedi…

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POLİS ARABASI

Cengiz Bey’in başından geçenler bunlar…

Aslında uzun zamandır Çınarlıdere mesire alanına gidiyorum, hırsızlık olaylarıyla çok fazla şikayet kulağıma gelmedi…

Aslında polis orada arada sırada devriye gezse, ya da cumartesi-Pazar günleri orada bir polis arabası bulunsa iyi olur…

Orası jandarma bölgesi…

Ama jandarma karakolu, tam 23 kilometre uzakta.

O bölgenin polis kontrolü altına verilmesinde fayda var…

KAMERA CAYDIRICI OLUR

Ayrıca Cengiz Bey’in dediği gibi mesire alanının girişine bir güvenlik kamerası konsa, çok caydırıcı olur.

Umarım yetkililer bu öneriyi dikkate alır ve mesire alanına piknik için gidenler, güven içinde pikniklerini yapar, streslerini atar…

15 Temmuz şehitleri için yürüyüş yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sağlıklı yaşam yürüyüşleri, bu hafta sonunda çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kayaüstü Yaylası Doğa Yürüyüş Parkuru’nda 14 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da düzenlenecek etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz adına gerçekleşecek. ‘’Doğaya Yürüyoruz Kocaeli’’ sloganıyla yapılacak yürüyüşe katılmak isteyenler Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nün 0262 3116611 numaralı telefonundan irtibat sağlayabilir.

Sokak hayvanları için şarkı söylediler

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet arttı… Gençler bu toplumsal soruna dikkat çekti. "Bir Lokma da Senden Olsun, Bozuk Paralarınızı Sokak Hayvanları İçin Mamaya Çevirelim" Projesi kapsamında Karamürsel sahilinde bir araya gelen genç müzisyenler Kerem Vonal, Seval Sezgin ve Gürhan Şahinci sokak hayvanlarına yardım için müzik yaptı. Grup adına konuşan Kerem Vonal, farkındalık oluşturmak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, elde edilen paranın sokak hayvanlarının mama ve tedavi giderleri için kullanılacağını söyledi. Toplumsal duyarlılıktan dolayı gençleri kutluyoruz.

Balkanlıoğlu’na taziye ziyareti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun abisi Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun vefat etmesi nedeniyle, Sakarya’ya giderek Balkanlıoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Aksoy, Balkanlıoğlu ile bir süre görüştü. Biz de Balkanlıoğlu’na başsağlığı diliyoruz.